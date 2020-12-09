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Новини Політика України
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Зеленський (17537) ліс (447) наказ (346) ЧАЕС (325) Чорнобиль (278) зона відчуження (254)

Зеленський підписав указ про заходи до 35-х роковин аварії на ЧАЕС, серед яких - поліпшення протипожежного стану лісів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський підписав указ про заходи до 35-х роковин аварії на ЧАЕС, серед яких - поліпшення протипожежного стану лісів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 556/2020 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та підготовку заходів до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Згідно з документом, Кабінет Міністрів України має вжити невідкладних заходів щодо поліпшення протипожежного та санітарного стану лісів на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, зокрема на лісових територіях Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, а також щодо вдосконалення системи оперативного реагування, зокрема моніторингу та раннього виявлення пожеж тощо", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого, Кабінет Міністрів має розробити та затвердити план заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи, що передбачає проведення 26 квітня 2021 року у Києві та Київській області заходів з нагоди 35-х роковин катастрофи; проведення у закладах освіти та закладах культури інформаційних, просвітницьких, культурно-мистецьких та інших заходів, а також широке висвітлення таких заходів.

Нагадаємо, в зоні відчуження часто виникають пожежі. Зокрема, в квітні, травні і червні 2020 року.

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Совковые дебилы продолжают праздновать годовщины трагедий.
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09.12.2020 21:51 Відповісти
Эта годовщина трагедии от Зеленского звучит как праздник.
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09.12.2020 21:52 Відповісти
А коли він підписав ДО ЗАЯВИ ПРО РОКОВИНУ НОРМАНДСЬКОЇ ЗУСТРІЧІ чи під час заяви й де він її зробив -ССИЛОЧКУ ПЛІІЗ! Що робить ВОВА сьогодні , де він?
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09.12.2020 21:59 Відповісти
Покращення протипожежного стану лісів , це як,пришмондьорити на кожне дерево по вогнегаснику !!)))
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09.12.2020 22:10 Відповісти
Можно потом Первого Мая пройтись с Чернобыльскими плакатами з...ми
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09.12.2020 22:14 Відповісти
Ага... мне уже два месяца не платят чернобыльские...денег нет. но вы держитесь...
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09.12.2020 22:16 Відповісти
Сердючка з Могилевською будуть на концерті від Зє?
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09.12.2020 22:29 Відповісти
Протипожежні заходи щодо пеньків.Так вірніше, бо лісів вже немає, є згарища від бариг і їх кришувальників, і пенькі від мафії, а ліси потрібно садити по новому.
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10.12.2020 05:45 Відповісти
а поднимать материальную помощь кто был ликвидатором или пострадал от аварии на ЧАЭС и не думают ,мне как пострадавшему от аварии на ЧАЭС государство платит по 200 грн. в месяц спасибо за эту подачку и за то что у меня щитовидная железа в два увеличена.
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10.12.2020 08:24 Відповісти
 
 