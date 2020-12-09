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Донбас (21704) полонені (1957) Тристороння контактна група (822) Костін (189)

У ТКГ Росія цинічно поставила відкриття КПВВ та обмін полоненими в залежність від політичних питань, - "слуга народу" Костін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У ТКГ Росія цинічно поставила відкриття КПВВ та обмін полоненими в залежність від політичних питань, -

Російська Федерація не зацікавлена в просуванні переговорного процесу зі встановлення миру на Донбасі.

Про це заявив представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи, народний депутат фракції "Слуга народу" Андрій Костін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Мабуть, збереження цього стану на зараз, на сьогодні, є їхньою позицією. Якби вони хотіли, то ситуація могла просуватися значно швидше", - розповів Костін.

Український представник у ТКГ додав, що Росія поводиться в переговорах дуже цинічно, вдаючись до елементів шантажу. Як приклад він навів ситуацію, коли по обидва боки лінії розмежування на Донбасі було все підготовлено для відкриття двох нових КПВВ, згідно з рішенням лідерів "нормандської четвірки" на саміті в Парижі, але в гуманітарній робочій групі ТКГ представники РФ створили перешкоди відкриттю, поставивши це питання в залежність від політичних домовленостей. Така ж ситуація склалася і з взаємним звільненням утримуваних осіб.

Він зазначив, що нормандський переговорний формат є найефективнішим у прийнятті принципових рішень. Зокрема, досягнення домовленостей про припинення вогню є результатом спільних зусиль Тристоронньої контактної групи і нормандського формату.

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Це відомо для тих хто дійсно переживає за Україну ще з 2014 року.
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09.12.2020 22:54 Відповісти
С Рашкой можно говорить только с позиции силы. Посмотрим, как Санду удастся выгнать их из Молдовы, и будем действовать в том же ключе. Карфаген должен быть разрушен!
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09.12.2020 22:54 Відповісти
да шо там карфаген? мы же до сих пор с этим рашистским приднестровьем границу не перекрыли и тамошняя вата шарахается туда сюда как хочет и более того огромными фурами возит свой шмурдяк через Украину втрашку и бульбашию.... шо там смотреть а Гриша? самим шо тоьделать надо а не смотреть!
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09.12.2020 23:11 Відповісти
В ТКГ Россия цинично поставила вопрос открытия КПВВ и обмена пленными в зависимость от политических договоренностей, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 3653
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09.12.2020 22:55 Відповісти
получается что рашка нас опережает! это нам уже давно надо было закрыть на йух все эти кпвв и построить стену и вырыть ров!
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09.12.2020 23:04 Відповісти
ну так и не открывайте эти КПВВ - нехай кормильцы посидят без украинских пенсий и дотаций
а так...как будто сами напрашиваетесь считать вас (а вы представляете не себя лично) слабаками и глупцами...
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09.12.2020 23:04 Відповісти
Как это без пенсий, им не можна без пенсий, так ненавидеть Бандер и не получать от них соц выплат низзя
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10.12.2020 06:41 Відповісти
Да ты что? А как же заглянул в глаза путину и увидел, что тот хочет мира? А как же то, что Порошенко хочет войны? А как же слова зеленского, что за год он установит мир в Украине?
Вкусили, суки? Жрите.
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10.12.2020 14:32 Відповісти
 
 