Ліга чемпіонів: "Шахтар" на виїзді зіграв внічию з міланським "Інтером" і продовжить виступ у Лізі Європи
У 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" на виїзді зіграв внічию 0:0 з італійським "Інтером".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
В іншому матчі групи В мадридський "Реал" з рахунком 2:0 обіграв "Боруссію" з Менхенгладбаха.
Таким чином, "Реал" набрав 10 очок і посів перше місце в групі, "Шахтар" набрав 8 очок і посів третє місце в групі, поступившись "Борусії" М за особистими зустрічами. "Інтер" із 5 очками став останнім.
Топ коментарі
+11 Игорь Монахов #368908
показати весь коментар10.12.2020 00:14
+10 morbius2014
показати весь коментар10.12.2020 00:09
+10 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар10.12.2020 00:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Перекладина такая была, что аж все замерли.
И в концовке эпизод супер был, когда Лукаку в голову попали...
На вчерашний матч, вообще, автобус пришлось ставить - всё на волоске висело.
И это против венгров, которых 20 лет не было в Лиге Чемпионов.
Интер отцепил Шахту от финала - Шахта сняла Интер с еврокубков.
СССР (в составе 90% киевляне) в 1988 г. в полуфинале ЧЕ ни одного шанса сборной Италии с Манчини и Виалли - 2:0
Киев как-то с Ромой хорошо сыграл.
Потом Шахта ту же Рому вынесла.
Потом Днепр Наполи в полуфинале ЛЕ прошёл.
Но, в целом, статистика плохая. Провалов гораздо больше.
Да, та сборная Лобановского была - сказка.
Даже в финале неплохие шансы были - второй тайм под каток Голландию пустили.
Даже пенальти заработали...