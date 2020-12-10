Ліга чемпіонів: "Шахтар" на виїзді зіграв внічию з міланським "Інтером" і продовжить виступ у Лізі Європи

У 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" на виїзді зіграв внічию 0:0 з італійським "Інтером".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В іншому матчі групи В мадридський "Реал" з рахунком 2:0 обіграв "Боруссію" з Менхенгладбаха.

Таким чином, "Реал" набрав 10 очок і посів перше місце в групі, "Шахтар" набрав 8 очок і посів третє місце в групі, поступившись "Борусії" М за особистими зустрічами. "Інтер" із 5 очками став останнім.

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