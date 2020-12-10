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Ліга чемпіонів: "Шахтар" на виїзді зіграв внічию з міланським "Інтером" і продовжить виступ у Лізі Європи

Ліга чемпіонів:

У 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" на виїзді зіграв внічию 0:0 з італійським "Інтером".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В іншому матчі групи В мадридський "Реал" з рахунком 2:0 обіграв "Боруссію" з Менхенгладбаха.

Таким чином, "Реал" набрав 10 очок і посів перше місце в групі, "Шахтар" набрав 8 очок і посів третє місце в групі, поступившись "Борусії" М за особистими зустрічами. "Інтер" із 5 очками став останнім.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Динамо" закінчило виступ у Лізі чемпіонів перемогою над угорським "Ференцварошем" у Києві

Автор: 

Ліга чемпіонів (201) футбол (1581) Шахтар (175)


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Топ коментарі
+11
Порадовали Кроты - выйти с такой группы в ЛЕ - это подвиг !!! Молодцы !!!
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10.12.2020 00:14
+10
Сьогодні був футбол, а не вчорашнє пісне гівно.
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10.12.2020 00:09
+10
динамо-ференцвареш и шахта-интер почувствуй разницу с какими соперниками играло динамо
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10.12.2020 00:29
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Зачем??? Хай идут "рыжему" уголь херачат, а не фигней страдают.
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10.12.2020 00:03 Відповісти
Две наши команды пробились в Лигу Европы, хотелось бы лучше, но и это неплохо. Удачи вам дальше в еврокубках.
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10.12.2020 00:07 Відповісти
Ну еще Заря есть ....
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10.12.2020 07:51 Відповісти
Хорошая игра была.
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10.12.2020 00:09 Відповісти
Если бы победили, прошли бы в Лигу Чемпионов.
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10.12.2020 00:12 Відповісти
Ну, у Интера моменты были, аж дух захватывало.
Перекладина такая была, что аж все замерли.
И в концовке эпизод супер был, когда Лукаку в голову попали...
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10.12.2020 03:22 Відповісти
Сьогодні був футбол, а не вчорашнє пісне гівно.
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10.12.2020 00:09 Відповісти
не помню что б когда то так болел за кротов! Донбасс это Украина!
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10.12.2020 00:11 Відповісти
Кроты сегодня играли хорошо, жаль что непобедили.
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10.12.2020 00:13 Відповісти
Интер не с 5, а с 6 очками стал последним, кажись.
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10.12.2020 00:13 Відповісти
Порадовали Кроты - выйти с такой группы в ЛЕ - это подвиг !!! Молодцы !!!
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10.12.2020 00:14 Відповісти
кста.. Шахтеру не хватило всего одного очка чтобы занять второе место в группе !!! Но и Лига Европы - это очень прилично.
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10.12.2020 00:31 Відповісти
Утешительный турнир.
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10.12.2020 00:44 Відповісти
да.. но Интер уже и этим турниром уже не утешить...
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10.12.2020 00:57 Відповісти
Динамо красавцы,, а кроты по норам твари.
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10.12.2020 00:21 Відповісти
динамо-ференцвареш и шахта-интер почувствуй разницу с какими соперниками играло динамо
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10.12.2020 00:29 Відповісти
Кроты набрали 8 очков у Реала и Интера, ДК набрало 4 очка у Ференцвароша
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10.12.2020 02:47 Відповісти
Хорошо что, хоть 4 набрали.
На вчерашний матч, вообще, автобус пришлось ставить - всё на волоске висело.
И это против венгров, которых 20 лет не было в Лиге Чемпионов.
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10.12.2020 03:19 Відповісти
Динамо чимпийон!!! Кроти саси...
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10.12.2020 00:22 Відповісти
Кроты отдали Интеру должок за полуфинал Лиги Европы прошлого сезона.
Интер отцепил Шахту от финала - Шахта сняла Интер с еврокубков.
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10.12.2020 03:17 Відповісти
Якби гірники не програли хоча б раз Борусії М. То б бели зараз в плей-офф ЛЧ. Доречі Боруссія змогла виграти тільки в Шахтаря. Реал лише програвав виключно Шахтарю...
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10.12.2020 08:53 Відповісти
Интер , Юве , Милан, Лацио -просто заговоренные для наших команды . Хоть мольфаров вызывай . Или колдунов вуду . Выиграть у них для украинского клуба по статистике получается невозможно просто .Даже если они плетутся в хвосте турнирной таблицы ихнего чемпа .Нужно ффу установить приз какой то для команды которая в первый раз обыграет одну из первых трех команд из Италии.Лацио обыграли ОДИН раз и то в 1974 году дома в кубке УЕФА (лига Европы) одесский Черноморец 1:0, правда потом уступил в гостях 0:3
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10.12.2020 09:08 Відповісти
Да мы с итальяцами никогда не умели играть. Даже на уровне сборных.
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10.12.2020 10:07 Відповісти
Всё индивидуально. Общая статистика неважная, но позитивные моменты тоже бывали.
СССР (в составе 90% киевляне) в 1988 г. в полуфинале ЧЕ ни одного шанса сборной Италии с Манчини и Виалли - 2:0
Киев как-то с Ромой хорошо сыграл.
Потом Шахта ту же Рому вынесла.
Потом Днепр Наполи в полуфинале ЛЕ прошёл.
Но, в целом, статистика плохая. Провалов гораздо больше.
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10.12.2020 10:19 Відповісти
Хорошо помню тот матч( прессингом задавили Италию) и тот турнир...голы Раца и Ван Бастена с Гуулитом ...
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10.12.2020 10:29 Відповісти
И Англичан ещё вынесли...
Да, та сборная Лобановского была - сказка.
Даже в финале неплохие шансы были - второй тайм под каток Голландию пустили.
Даже пенальти заработали...
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10.12.2020 17:09 Відповісти
А могли бы и в ЛЧ попасть. С учетом что была группа смерти хороший резалт, стоит признать. Странно что Боруссия Реалу влетела. Ну а в целом все равно - Кроты по норам!!!
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10.12.2020 10:05 Відповісти
да, согласен что по норам (я болею за ДК), но прикинь - забей кроты всего ОДИН гол вчера(0-1) и они бы вышли с первого места с группы..
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10.12.2020 14:44 Відповісти
 
 