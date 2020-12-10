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Карантин вихідного дня - це фактично український продукт, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Карантин вихідного дня - це фактично український продукт, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня - це українська розробка, якою починають користуватися європейські країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в інтерв'ю УП.

"Карантин вихідного дня? Ми розробили самі. Це фактично був український продукт, ми його прорахували, на сьогодні ним починають користуватися європейські країни", - сказав він.

За його словами, мета обмежень на вихідних полягала в стабілізації рівня захворюваності на коронавірус.

"Щоб ми могли протягнути до кінця грудня - початку січня, коли можна без шкоди для економіки запровадити більш жорсткі карантинні обмеження", - пояснив прем'єр.

Як приклад країн, які також почали використовувати такий карантин, він назвав Латвію.

"Зараз от Латвія, здається, від цього тижня слідом за нами запровадила карантин вихідного дня. Тобто вони подивилися, як робимо ми, а ми ж зідзвонюємося з прем’єрами, ділимося, і вирішили зробити так і у себе", - сказав Шмигаль.

Читайте: Незважаючи на посилення карантину в січні, КПВВ на Донбасі працюватимуть у штатному режимі, - Мінреінтеграції

Нагадаємо, карантин вихідного дня діяв в Україні три тижні.

9 грудня Кабінет Міністрів продовжив загальний карантин в Україні до 28 лютого 2021, з 8 по 25 січня діятиме жорсткий локдаун, щоб стримати поширення коронавірусу і сезонних грипу та ГРВІ.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Зелена влада не може без брехні: щоб Степанов втримався у кріслі, щоб Зеленський запостив новий відосик про перемогу над ковідом, вони просто почали менше тестувати. Сімейним лікарям (в мене сестра медпрацівник) наказали не направляти на тестування легкі та середні випадки. При тестуванні затягують результати, посилаються на неможливість проведення у зв'язку з відсутністю лаб. матеріалів. Тому крива нових випалків полізла вниз. Це злочин, так як люди розслабяться, перестануть носити маски: а що, Зеленський сказав, що "інтелектуальн
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10.12.2020 07:31
+8
Жодна нормальна країна таке не робить, а наші ще й хизуються!
Дебіли.
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10.12.2020 07:37
+7
Травмированных психологически уже миллионы,а дохлых от инфаркта еще больше...
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10.12.2020 07:32
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А, Шмыгаль чей продукт ?
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10.12.2020 07:31 Відповісти
А как же нас убеждали перед этим, что в других странах уже давно карантин выходного дня действует? П ...Врали значит?
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10.12.2020 08:22 Відповісти
У недiлю в Европi традицйно торгiвлю зачинено. Розважальнi засоби ранiш дiяли. тепер- нi.
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10.12.2020 09:48 Відповісти
Зубожілого 73х процентного лохторату.
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10.12.2020 07:32 Відповісти
Совсем мозгами поехали «величайшие политики современности»
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10.12.2020 07:40 Відповісти
13 371. Столько заболело сегодня. Опять идет увеличение. А ведь это как раз те дни, когда по его словам должен быть наибольший эффект от карантина выходного дня. Не то эффект противоположный, не то выборы свой эффект опять дают.
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10.12.2020 09:17 Відповісти
Он-сын грязной овцы и барана...
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10.12.2020 07:37 Відповісти
Зелена влада не може без брехні: щоб Степанов втримався у кріслі, щоб Зеленський запостив новий відосик про перемогу над ковідом, вони просто почали менше тестувати. Сімейним лікарям (в мене сестра медпрацівник) наказали не направляти на тестування легкі та середні випадки. При тестуванні затягують результати, посилаються на неможливість проведення у зв'язку з відсутністю лаб. матеріалів. Тому крива нових випалків полізла вниз. Це злочин, так як люди розслабяться, перестануть носити маски: а що, Зеленський сказав, що "інтелектуальн
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10.12.2020 07:31 Відповісти
Таки да.Такое может быть, чем меньше тестов, тем меньше заболевших...
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10.12.2020 09:06 Відповісти
А 600млн евро это значит роялти!? 😁
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10.12.2020 07:31 Відповісти
Травмированных психологически уже миллионы,а дохлых от инфаркта еще больше...
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10.12.2020 07:32 Відповісти
И вот, что интересно, если все эти годы количество антипрививочников в России было самым высоким в мире, то сейчас ситуация поменялась. Карантин вихідного дня - це фактично український продукт, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2419 И те, кто вчера выступал против любых прививок детям (вера, заговоры, яды, чипы, болезней нет), сегодня массово выступают за бесплатную и немедленную вакцинацию россиян от ковида (тут же отрицая его наличие и опасность), российской вакциной "Спутник".
Этих людей не останавливают ни страшные побочные эффекты, ни то, что все страны мира отказались от российской вакцины, и она не прошла все этапы исследований. Какая-то маниакальная упоротость, чтобы умереть, причем добровольно и массово. Думаю, что российская вакцина "Спутник" станет блистательным ограненным алмазом концентрированной человеческой глупости, впаянным в корону премии Дарвинаhttps://www.obozrevatel.com/ukr/russia/chomu-rosiya-pretendue-na-premiyu-darvina.htm
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10.12.2020 09:38 Відповісти
Жодна нормальна країна таке не робить, а наші ще й хизуються!
Дебіли.
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10.12.2020 07:37 Відповісти
Правильно. Більше у світі таких долбодятлів немає.
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10.12.2020 08:51 Відповісти
Такая реклама в мировых СМИ хуже сеансов Кашпировского и Чумака Карантин выходного дня - это фактически украинский продукт, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2460в 80-е годы,называется обработка населения ядом пропаганды...
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10.12.2020 07:38 Відповісти
***, какой же идиот этот ахметовский холуй - шмыгаль. Дурантин выходного дня, нанес убытки бюджету на четверть миллиарда, при этом колличество ежедневных больных не сократилось. Точно говорят, что с приходом квартальных шутов к власти, в Украине настал интеллектуальный локдаун.
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10.12.2020 07:39 Відповісти
Ехал вчера с работы в маршрутке,пол автобуса в масках,половина на бороде носят,водила говорит надели маски,подъезжаем к ментовской засаде....,ржал весь автобус... Карантин выходного дня - это фактически украинский продукт, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3322
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10.12.2020 07:42 Відповісти
кондуктор не пускала в тролик - ибо были уже заполнены все сидячие...но на предпоследней перед тупиком запустила...но только молодежь...старики возмущаются - мы заплатим (они подумали что не берет из-за льгот), холодно на ветру.....а она - мне по-фиг шо вы заплатите, перед камерами на въезд молодежь обещали присесть (!) чтоб тролик казался пустым и по окнам не было видно стоячих ))))
Карантин вихідного дня - це фактично український продукт, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6881
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10.12.2020 08:43 Відповісти
Если премьер министр идиот, это чей продукт.
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10.12.2020 07:46 Відповісти
Скромно. Вообще весь "интеллектуальный локдаун" - продукт этой власти, так в историю и войдут
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10.12.2020 07:47 Відповісти
ЗЕбанутые дебилы в ВР придумала слово "интелектуальный" локдаун. Это звучит примерно, как сходить в туалет и интелектуально помочиться.
Зебилы, сэр...
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10.12.2020 09:22 Відповісти
Я в Ютьюбе с месяц написал пост...ну типа ЛохДАУН это надолго... Карантин вихідного дня - це фактично український продукт, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2261,если не навсегда,бизнес строителей и медиков зашкаливает...в % отношении...
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10.12.2020 07:49 Відповісти
карантин выходного дня это когда в пятницу вечером нахерачились так что до утра понедельника все лежат и блюют дома
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10.12.2020 07:53 Відповісти
В супермаркетах людей полно,дистанции полтора метра сами понимаете нет...,пошел на рынок никого почти...,одна тетка рыбу продавала,вторая курей утей...,третья подсолнечное масло..клиентов нет... Карантин вихідного дня - це фактично український продукт, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9287
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10.12.2020 07:54 Відповісти
"Украинский продукт" придуманный шмыргалем, это еще один способ уничтожит мелкий бизнес.
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10.12.2020 08:09 Відповісти
Сам признался. Ещё за этот " продукт" отвечать надо. За убыток, причиненный в государственных масштабах .
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10.12.2020 08:14 Відповісти
А вы еще запатентуйте в мире этот бред.
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10.12.2020 08:16 Відповісти
Преступление это .
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10.12.2020 08:24 Відповісти
По якості - лайно лайном.
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10.12.2020 08:19 Відповісти
Ну Зебилы и здесь не могут чтобы не соврать! Чей продукт? У Вас это переняли это Европейские страны? Да у нынешей власти можно перенять только ложь и лицемерие и тупость! К примекру Португалия внедрила карантин выходного дня еще 12 ноября:
,,В Португалии распространили карантин ещё на 77 районов Правительство Португалии объявило расширении ночного комендантского часа и ограничений на выходные дни ещё на 77 районов, 12 ноября сообщает агентство Reuters. «Ситуация серьезная и более критическая, чем то, что мы испытали во время первой волны пандемии», - заявил премьер-министр Антониу Кошту на пресс-конференции.''
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10.12.2020 08:23 Відповісти
Брехливость этой власти переходит все возможные пределы!!! вот что эта шмыга говорила три недели назад:

"ЭТО НЕ УКРАИНСКОЕ НОУ-ХАУ": ШМЫГАЛЬ ОБЪЯСНИЛ ЛОГИКУ КАРАНТИНА ВЫХОДНОГО ДНЯ Больше читайте здесь: https://coronavirus.tsn.ua/ru/eto-ne-ukrainskoe-nou-hau-shmygal-obyasnil-logiku-karantina-vyhodnogo-dnya-1668883.html
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10.12.2020 08:38 Відповісти
Если эти ЗЕбанутые идиоты кукарекают, что это бубочка выиграл суд у Газпрома на почти 3 лярда баксов, в то время как он играл членом на рояле на корпоративах в расаее, то он этих зебанутых можно ожидать все что угодно. Они все еще думают, что их поддерживает 73% идиотов, которых зебаньки развели как лохов.
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10.12.2020 09:17 Відповісти
тю...то оправдывали этот бред тем, что некоторые страны его уже испытали...то теперь гордо заявляет что это украинское ноухау....ау...шмыгалка! каждое ж ваше слово конспектируется для будущих судебных заседаний...или вы думаете что до сих пор на сцене юморите????
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10.12.2020 08:47 Відповісти
Это типа: Вот мы какие умные! Ждем похвастаться другим продуктом.
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10.12.2020 08:56 Відповісти
Население за чертой бедности и без социальной помощи и выплат тоже ваш продукт, не прибедняйтесь.
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10.12.2020 08:56 Відповісти
Соврал и даже не поморщился. И локдаун и карантин выходного дня в ЕС опробовали задолго до Шмыгаля и Степашки.
Сами они смогли придумать только фиктивный стабилизец заболеваемости путем уменьшения количества тестирований.
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10.12.2020 09:00 Відповісти
Єдина відповідь будь-якої нормальної людини на будь-яке висловлювання нинішніх представників влади одне -

Та що таке, курво, ви несете?
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10.12.2020 09:01 Відповісти
лучшие британские учёные помогали шмыгалю в разработке
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10.12.2020 09:09 Відповісти
Карантин выходного дня не украинский продукт, это продукт ЗЕбанутой коМАНДЫ. А эта коМАНДА имеет такое-же отношение к Украине как гонорар к гиморою. Все они, во главе с шутом- это шестерки, работающие на Куйла.
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10.12.2020 09:10 Відповісти
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня - це українська розробка, якою починають користуватися європейські країн


хіба що назвою...(
ефект був,але більший ефект дало би масове штрафування за порушення карантинних норм
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10.12.2020 09:44 Відповісти
Це схоже на "вторічний" продукт. Засуньте його собі взад.
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10.12.2020 10:38 Відповісти
Єто продукт зе-дебилов !!!
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10.12.2020 13:24 Відповісти
 
 