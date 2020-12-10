Карантин вихідного дня - це фактично український продукт, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня - це українська розробка, якою починають користуватися європейські країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в інтерв'ю УП.
"Карантин вихідного дня? Ми розробили самі. Це фактично був український продукт, ми його прорахували, на сьогодні ним починають користуватися європейські країни", - сказав він.
За його словами, мета обмежень на вихідних полягала в стабілізації рівня захворюваності на коронавірус.
"Щоб ми могли протягнути до кінця грудня - початку січня, коли можна без шкоди для економіки запровадити більш жорсткі карантинні обмеження", - пояснив прем'єр.
Як приклад країн, які також почали використовувати такий карантин, він назвав Латвію.
"Зараз от Латвія, здається, від цього тижня слідом за нами запровадила карантин вихідного дня. Тобто вони подивилися, як робимо ми, а ми ж зідзвонюємося з прем’єрами, ділимося, і вирішили зробити так і у себе", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, карантин вихідного дня діяв в Україні три тижні.
9 грудня Кабінет Міністрів продовжив загальний карантин в Україні до 28 лютого 2021, з 8 по 25 січня діятиме жорсткий локдаун, щоб стримати поширення коронавірусу і сезонних грипу та ГРВІ.
Будь ласка, зачекайте...
П...Врали значит?
Этих людей не останавливают ни страшные побочные эффекты, ни то, что все страны мира отказались от российской вакцины, и она не прошла все этапы исследований. Какая-то маниакальная упоротость, чтобы умереть, причем добровольно и массово. Думаю, что российская вакцина "Спутник" станет блистательным ограненным алмазом концентрированной человеческой глупости, впаянным в корону премии Дарвинаhttps://www.obozrevatel.com/ukr/russia/chomu-rosiya-pretendue-na-premiyu-darvina.htm
Дебіли.
Зебилы, сэр...
,,В Португалии распространили карантин ещё на 77 районов Правительство Португалии объявило расширении ночного комендантского часа и ограничений на выходные дни ещё на 77 районов, 12 ноября сообщает агентство Reuters. «Ситуация серьезная и более критическая, чем то, что мы испытали во время первой волны пандемии», - заявил премьер-министр Антониу Кошту на пресс-конференции.''
"ЭТО НЕ УКРАИНСКОЕ НОУ-ХАУ": ШМЫГАЛЬ ОБЪЯСНИЛ ЛОГИКУ КАРАНТИНА ВЫХОДНОГО ДНЯ Больше читайте здесь: https://coronavirus.tsn.ua/ru/eto-ne-ukrainskoe-nou-hau-shmygal-obyasnil-logiku-karantina-vyhodnogo-dnya-1668883.html
Сами они смогли придумать только фиктивный стабилизец заболеваемости путем уменьшения количества тестирований.
Та що таке, курво, ви несете?
хіба що назвою...(
ефект був,але більший ефект дало би масове штрафування за порушення карантинних норм