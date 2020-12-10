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Українські воїни кількома пострілами збили безпілотник ворога на Донбасі. За добу - 9 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Українські воїни кількома пострілами збили безпілотник ворога на Донбасі. За добу - 9 порушень режиму

Впродовж минулої доби, 9 грудня, у районах відповідальності українських сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, по українських позиціях неподалік Талаківки російсько-окупаційні війська тричі відкривали провокаційний вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Водяне противник також провокував наших захисників зі стрілецької зброї, а поблизу Авдіївки, крім цього, ще й з автоматичного станкового гранатомета.

"Для коригування вогню з АГС зі сторони населеного пункту Мінеральне ворог застосував БПЛА типу "квадрокоптер". Українським воїнам знадобилося всього декілька пострілів зі стрілецької зброї, аби після перетину лінії розмежування збити БпЛА противника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів немає.

Також повідомляється, що українськими захисниками виявлено факт інженерного обладнання позицій противником у бік українських підрозділів у районі населеного пункту Водяне та Луганське. Біля останнього противник здійснив для цього три підриви з використанням зарядів розмінування.

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"Про зухвалі та підступні дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - повідомили в штабі.

Від початку поточної доби, 10 грудня, на ділянках відповідальності українських підрозділів противник один раз порушив досягнуті домовленості.

Так, ворог здійснив кілька пострілів зі стрілецької зброї неподалік Мар’їнки. Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові адекватно реагувати на можливі загрози на будь-яких напрямках уздовж лінії розмежування", - додали в пресцентрі ОС.

Українські воїни кількома пострілами збили безпілотник ворога на Донбасі. За добу - 9 порушень режиму тиші, втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Наші регулярно збивають ворожі безпілотники.
Та й =нє стрєлялі=, як завжди.

Бережіть себе, хлопці. Бо це знову вас відводити зібралося.
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10.12.2020 07:56
+6
Українські воїни кількома пострілами збили безпілотник ворога на Донбасі. За добу - 9 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7843
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10.12.2020 09:23
+4
Слава украинским воинам - героям!!! Путин, сдохни, перхоть ***********!!!!
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10.12.2020 07:57
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Наші регулярно збивають ворожі безпілотники.
Та й =нє стрєлялі=, як завжди.

Бережіть себе, хлопці. Бо це знову вас відводити зібралося.
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10.12.2020 07:56 Відповісти
Слава украинским воинам - героям!!! Путин, сдохни, перхоть ***********!!!!
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10.12.2020 07:57 Відповісти
Українські воїни кількома пострілами збили безпілотник ворога на Донбасі. За добу - 9 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7843
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10.12.2020 09:23 Відповісти
а чем сбили? мабуть з рогатки! зеленский задрот вроде запретил стрелять патронами!
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10.12.2020 09:02 Відповісти
Снежками или камешками. Рогатки также запрещены, чтобы не волновать главнокомандующего в случае его возможного приезда подобедать.
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10.12.2020 09:35 Відповісти
Українські воїни кількома пострілами збили безпілотник ворога на Донбасі. За добу - 9 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1227
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10.12.2020 09:21 Відповісти
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.

.
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10.12.2020 09:28 Відповісти
Только один - физиологическое отличие.
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10.12.2020 09:37 Відповісти
Мне абсолютно по....н фамилия президента. Только факты. В Запорожье кто только не приезжал, чтобы посмотреть и рассказать, как они сейчас начнут достраивать мосты! В т.ч. и Гройсман (напомню - это премьер при Порохе), соловьем пел, заливался! Как Азиров в свое время!. А Пороха по плотине Днепрогэса не возили - все в объезд пускали кортежи, чтобы он свою з..цу не повредил на ямах в покрытии плотины как от 82 калибра через каждые 2 метра!!! Этот пи....жь просто достал!!!!!!!!!!!! И только в этом году началась реальная работа - уже фактически закончено строительство первой очереди - моста с Правого берега на о. Хортицу. Для Запорожья это строительство очень актуально! И не только. Спроси у водил фур из твоего же города, которые транзитом едут через Запорожье - для них это актуально?
Вот тебе и один пункт! И выйми из глаз то, что тебе смотреть мешает!
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10.12.2020 10:48 Відповісти
То все фігня. Бубочка готовий знову дати команду відступати.
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10.12.2020 09:52 Відповісти
 
 