Шмигаль заявив, що немає сенсу витрачати гроші на будівництво мобільних госпіталів: У нас достатньо ліжок для хворих на COVID-19
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Прем'єр Денис Шмигаль вважає, що в українських медичних закладах достатньо ліжок, які можна заповнювати хворими на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в інтерв'ю УП.
"У нас, скажімо, 62 тисячі ліжок під COVID. У Польщі сьогодні, я боюсь збрехати, по-моєму, 30 тисяч. При зіставних розмірах наших країн. Наша межа – це 55% від усіх ліжок, це 91 тисяча. В нас достатньо ліжок у медичних закладах, які можна заповнювати, не будуючи мобільні госпіталі.
Реально, витрачати гроші в будівництво мобільних госпіталів, які потім згорнути і викинути, немає сенсу. У нас стоять пусті медичні заклади з ліжками, де можна розміщувати людей", - сказав він.
Шмигаль також заявив, що в інших країнах, на відміну від України, бракує ліжок. Не забув він згадати і про медреформу, яка, на його думку, передбачала закриття великої кількості лікарень.
"Але ми не закрили жодної, ми це все зберегли. Ми продовжуємо реформу і завершимо її. Але треба сказати, що кількість ліжко-місць в Україні, якщо брати наших сусідів Польщу чи навіть Німеччину, дуже велика", - сказав глава Кабміну.
Прем'єр-міністр зазначив, що влада розуміє, що може не встигнути забезпечити киснем стандартні медичні заклади.
"Але абсолютно вся місцева влада сказала, що достатньо ліжок, нам не треба нічого будувати нового, ми впораємося з тими закладами медичними, які є.
Їх треба завантажити. Тому будувати на стадіоні медичний комплекс і потім з якоїсь лікарні забирати лікарів туди, а лікарня буде стояти порожньою - це точно неефективно", - сказав Шмигаль.
Крім того, глава уряду розповів про наявність мобільного госпіталю ДСНС з відповідним обладнанням, який зможе оперативно переміщатися. В майбутньому планується докупити ще кілька таких мобільних госпіталів.
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Сказал, что настоящий пи2дец ещё впереди.
лучше закатаем в асфальт- там откат серьезней
Так і хочеться спитати: дядя, ти ідіот? (с)
Волонтер Воронкова рассказала, как лечат больных COVID-19 в зоне ООС:
Изолятор - это палатка с буржуйкой. ФОТОрепортаж
https://censor.net/ru/photo_news/3236022/volonter_voronkova_rasskazala_kak_lechat_bolnyh_covid19_v_zone_oos_izolyator_eto_palatka_s_burjuyikoyi
Расселить их, согласно приказам МЗ, нужно так, чтобы между кроватями было 1,5 метра. Но это на бумаге. В реальных условиях даже расстояние в 0,5 метра обеспечить трудно. Никто этим никогда на практике не занимался.
И часто кровати стоят почти вплотную друг к другу. Это способствует распространению вируса. Подразделение из 200 человек, которому предоставляется помещение на 10 спальных комнат - это по 20 человек в каждой комнате.
И если в одной кто-то заболел, распространение будет почти невозможно остановить.
Людей невозможно отселить в другое здание, потому что его просто нет.
Все заканчивается тем, что начинает болеть все подразделение.
Впрочем, на бумаге все якобы соответствует рекомендациям", - сообщила волонтер."
Источник: https://censor.net/ru/p3236022
До чого тут якесь - мнєніє Шмигаля ,, невже не можна сказати конкретно - ТАК чи НІ ,, без озвучуваня особистих мнєній ? В реформі передбачено закриття лікарень , чи ні .???
Так где же истина во всех этих телодвижениях и громких словах...и зачем тогда локДАУНЫ, которые нанесут УЖЕ непоправимый урон экономике???