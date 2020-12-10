УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11410 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство Коронавірус і карантин
1 753 30
лікарня (1098) карантин (16073) Денис Шмигаль (2723) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

Шмигаль заявив, що немає сенсу витрачати гроші на будівництво мобільних госпіталів: У нас достатньо ліжок для хворих на COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Шмигаль заявив, що немає сенсу витрачати гроші на будівництво мобільних госпіталів: У нас достатньо ліжок для хворих на COVID-19

Прем'єр Денис Шмигаль вважає, що в українських медичних закладах достатньо ліжок, які можна заповнювати хворими на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в інтерв'ю УП.

"У нас, скажімо, 62 тисячі ліжок під COVID. У Польщі сьогодні, я боюсь збрехати, по-моєму, 30 тисяч. При зіставних розмірах наших країн. Наша межа – це 55% від усіх ліжок, це 91 тисяча. В нас достатньо ліжок у медичних закладах, які можна заповнювати, не будуючи мобільні госпіталі.

Реально, витрачати гроші в будівництво мобільних госпіталів, які потім згорнути і викинути, немає сенсу. У нас стоять пусті медичні заклади з ліжками, де можна розміщувати людей", - сказав він.

Шмигаль також заявив, що в інших країнах, на відміну від України, бракує ліжок. Не забув він згадати і про медреформу, яка, на його думку, передбачала закриття великої кількості лікарень.

"Але ми не закрили жодної, ми це все зберегли. Ми продовжуємо реформу і завершимо її. Але треба сказати, що кількість ліжко-місць в Україні, якщо брати наших сусідів Польщу чи навіть Німеччину, дуже велика", - сказав глава Кабміну.

Прем'єр-міністр зазначив, що влада розуміє, що може не встигнути забезпечити киснем стандартні медичні заклади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин вихідного дня - це фактично український продукт, - Шмигаль

"Але абсолютно вся місцева влада сказала, що достатньо ліжок, нам не треба нічого будувати нового, ми впораємося з тими закладами медичними, які є.

Їх треба завантажити. Тому будувати на стадіоні медичний комплекс і потім з якоїсь лікарні забирати лікарів туди, а лікарня буде стояти порожньою - це точно неефективно", - сказав Шмигаль.

Крім того, глава уряду розповів про наявність мобільного госпіталю ДСНС з відповідним обладнанням, який зможе оперативно переміщатися. В майбутньому планується докупити ще кілька таких мобільних госпіталів.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
правильно, а может нафиг их лечить...!!
лучше закатаем в асфальт- там откат серьезней
показати весь коментар
10.12.2020 08:04
+7
Ви б якось зі стєпашкою домовились, що казати. Один каже, що ситуація з місцями наближається до критичної і треба вводити жорсткий карантин, інший - що все гуд і додаткових ліжок не треба. Але локдаун введемо... Тільки після новорічних та різдвяних корпоративів... Ну щоб статистику потрібну отримати, напевно...
Так і хочеться спитати: дядя, ти ідіот? (с)
показати весь коментар
10.12.2020 08:04
+6
Чмошник,зовсім не володіє ситуацієюч це по перше,а по друге гроші то вже с3,14*******, тому і нема , що витрачати...
показати весь коментар
10.12.2020 08:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мы продолжаем реформу и завершим ее. Источник: https://censor.net/ru/n3236042

Шмыгаль заявил, что нет смысла тратить деньги на строительство мобильных госпиталей: У нас достаточно коек для больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 5236 Сказал, что настоящий пи2дец ещё впереди.
показати весь коментар
10.12.2020 08:03 Відповісти
Лучше их сп…
показати весь коментар
10.12.2020 08:23 Відповісти
правильно, а может нафиг их лечить...!!
лучше закатаем в асфальт- там откат серьезней
показати весь коментар
10.12.2020 08:04 Відповісти
Ви б якось зі стєпашкою домовились, що казати. Один каже, що ситуація з місцями наближається до критичної і треба вводити жорсткий карантин, інший - що все гуд і додаткових ліжок не треба. Але локдаун введемо... Тільки після новорічних та різдвяних корпоративів... Ну щоб статистику потрібну отримати, напевно...
Так і хочеться спитати: дядя, ти ідіот? (с)
показати весь коментар
10.12.2020 08:04 Відповісти
койки есть, только лечить нечем и некому.....
показати весь коментар
10.12.2020 08:08 Відповісти
Перекинуть гроші на будівництво концтаборів, для тих, хто відмовиться від вакцинації...
показати весь коментар
10.12.2020 08:10 Відповісти
Видали украинцы эти койки ,считай что на полу спишь,пружины на кроватях ещё в 1973 году растянуты,медсёстры на коленях стоят ,чтобы сделать лежачему внутримышечный укол Шмыгаль заявил, что нет смысла тратить деньги на строительство мобильных госпиталей: У нас достаточно коек для больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 7022.
показати весь коментар
10.12.2020 08:11 Відповісти
Ліпше годинників накупити для роздавання приближеним...
показати весь коментар
10.12.2020 08:16 Відповісти
нет смысла тратить деньги на строительство мобильных госпиталей/ Реальный и конкретный пацан сказал бы: Я, Шмыгаль, строить мобильные госпитали не буду. Но всё равно это лучше кукареканья : попытается поднять, - Шмыгаль/ Шмыгаль: будут изготовлены . / есть возможность говорить, - Шмыгаль/ перезапустит украинскую промышленность, - Шмыгаль/ имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет / реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль./ Я не знаю, - Шмыгаль.
показати весь коментар
10.12.2020 08:18 Відповісти
Зебилы это сделали вместе.
показати весь коментар
10.12.2020 08:19 Відповісти
Шмыг шмыг и в дамки, Шмигаль заявив, що немає сенсу витрачати гроші на будівництво мобільних госпіталів: У нас достатньо ліжок для хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 2190
показати весь коментар
10.12.2020 08:20 Відповісти
Денех нгет но вы держитесь,Димон Ведмедев попал в точку...,РАБссия отказалась поставок помидоров и перца из Азербайджана.... Шмигаль заявив, що немає сенсу витрачати гроші на будівництво мобільних госпіталів: У нас достатньо ліжок для хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3408типа Азербайджан фашисты против Армении,а РАБссии против Белоруси,Молдовы Дамбасса
показати весь коментар
10.12.2020 08:23 Відповісти
Шмигаль заявив, що немає сенсу витрачати гроші на будівництво мобільних госпіталів: У нас достатньо ліжок для хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 9698новогодний вместо алений Шмигаль заявив, що немає сенсу витрачати гроші на будівництво мобільних госпіталів: У нас достатньо ліжок для хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5803
показати весь коментар
10.12.2020 08:28 Відповісти
Шмигаль заявив, що немає сенсу витрачати гроші на будівництво мобільних госпіталів: У нас достатньо ліжок для хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1622
показати весь коментар
10.12.2020 08:29 Відповісти
Поедь в Черкассы, все забито, больных посылают на Смелу.
показати весь коментар
10.12.2020 08:30 Відповісти
"Шмыгаль заявил, что нет смысла тратить деньги на строительство мобильных госпиталей" - лучше деньги украсть и спрятать в офшорах.
показати весь коментар
10.12.2020 08:30 Відповісти
Чмошник,зовсім не володіє ситуацієюч це по перше,а по друге гроші то вже с3,14*******, тому і нема , що витрачати...
показати весь коментар
10.12.2020 08:42 Відповісти
Шмигаль заявив, що немає сенсу витрачати гроші на будівництво мобільних госпіталів: У нас достатньо ліжок для хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 298
показати весь коментар
10.12.2020 08:50 Відповісти
лядь! да дело не в койках (хотя и их уже в коридоры тыкают) а в оборудовании к этим койкам, кислороде для увеличенного числа больных и главное в персонале, который не может чисто физически обслужить всех с натыканных впритык в палатах и по коридорам койках...
показати весь коментар
10.12.2020 08:54 Відповісти
В зоне ООС стройте, чтобы нормально лечить воинов, за спинами которых дерибаните Украину.

Волонтер Воронкова рассказала, как лечат больных COVID-19 в зоне ООС:
Изолятор - это палатка с буржуйкой. ФОТОрепортаж

https://censor.net/ru/photo_news/3236022/volonter_voronkova_rasskazala_kak_lechat_bolnyh_covid19_v_zone_oos_izolyator_eto_palatka_s_burjuyikoyi
показати весь коментар
10.12.2020 09:02 Відповісти
"Например, подразделение - 200-300 человек.
Расселить их, согласно приказам МЗ, нужно так, чтобы между кроватями было 1,5 метра. Но это на бумаге. В реальных условиях даже расстояние в 0,5 метра обеспечить трудно. Никто этим никогда на практике не занимался.
И часто кровати стоят почти вплотную друг к другу. Это способствует распространению вируса. Подразделение из 200 человек, которому предоставляется помещение на 10 спальных комнат - это по 20 человек в каждой комнате.
И если в одной кто-то заболел, распространение будет почти невозможно остановить.
Людей невозможно отселить в другое здание, потому что его просто нет.
Все заканчивается тем, что начинает болеть все подразделение.
Впрочем, на бумаге все якобы соответствует рекомендациям", - сообщила волонтер."

Источник: https://censor.net/ru/p3236022
показати весь коментар
10.12.2020 09:06 Відповісти
Шмыгаль также заявил, что в других странах, в отличие от Украины, не хватает коек. Не забыл он упомянуть и о медреформе, которая по его мнению, предусматривала закрытие большого количества больниц. Источник: https://censor.net/ru/n3236042
До чого тут якесь - мнєніє Шмигаля Шмигаль заявив, що немає сенсу витрачати гроші на будівництво мобільних госпіталів: У нас достатньо ліжок для хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 4240 ,, невже не можна сказати конкретно - ТАК чи НІ ,, без озвучуваня особистих мнєній ? В реформі передбачено закриття лікарень , чи ні .???
показати весь коментар
10.12.2020 09:14 Відповісти
Якирный ты, бабай! Нету слов!
показати весь коментар
10.12.2020 09:19 Відповісти
Дубилет провёл перепись населения, "которая показала, что в Украине проживает 37 миллионов 289 тысяч человек." В 1993 году было 52 миллиона 244,1 тысяч. Население Украины сократили на 14 955 100. "1959 (после включения около 7 миллионов галичан, волынян, буковинцев и закарпатцев) - 37 млн 252 тыс 930." Руководство Украины, начиная от Кучмы до нынешнего, откинуло нас в 1959 год. "В Украине от массового голода, известного как Голодомор, умерло по меньшей мере 3,9 млн человек. Общее число жертв в СССР - порядка семи миллионов.", Гитлер уничтожил 6 миллионов евреев и это называется Холокост. Как называется тихое, планомерное уничтожение 14 955 100 украинцев? Реформы?
показати весь коментар
10.12.2020 09:26 Відповісти
Це для того, щоб не було кому воювати.
показати весь коментар
10.12.2020 10:16 Відповісти
ИДИОТА КУСОК..Больницы УЖЕ забиты, народ в панике: лечить некому и нечем, кислород и тот "по очереди", а у него "фсьовпарядке"..разворовали все до копейки - вот это точно.
показати весь коментар
10.12.2020 09:28 Відповісти
Він правий, по селах позакривали лікарні - там можна розмістити хворих, та і школи стоять закриті, але от біда, там туалети на вулиці.
показати весь коментар
10.12.2020 09:34 Відповісти
Вот и все, что нужно знать про эпидемию и прочие "ништяки" от ковида!
Так где же истина во всех этих телодвижениях и громких словах...и зачем тогда локДАУНЫ, которые нанесут УЖЕ непоправимый урон экономике???
показати весь коментар
10.12.2020 10:02 Відповісти
Підар Шмигаль,конешно коек хватає, бо нікого не ложять в лікарню.
показати весь коментар
10.12.2020 10:13 Відповісти
 
 