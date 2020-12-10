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В Україні за добу від COVID-19 померли 266 осіб, виявлено 13 371 новий випадок, одужали - 13 903

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 266 осіб, виявлено 13 371 новий випадок, одужали - 13 903

В Україні станом на ранок четверга, 10 грудня, зафіксовано 13 371 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 13 903 особи, померли 266 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"13 371 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 652 дитини та 580 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 266 осіб, виявлено 13 371 новий випадок, одужали - 13 903 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 266 осіб, виявлено 13 371 новий випадок, одужали - 13 903 03госпіталізовано – 2 993 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 266 осіб, виявлено 13 371 новий випадок, одужали - 13 903 03летальних випадків – 266;

В Україні за добу від COVID-19 померли 266 осіб, виявлено 13 371 новий випадок, одужали - 13 903 03одужало – 13 903 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 266 осіб, виявлено 13 371 новий випадок, одужали - 13 903 03здійснено тестувань за добу – 67 142 (зокрема методом ПЛР – 41 279, методом ІФА – 25 863).

Також читайте: Шмигаль заявив, що немає сенсу витрачати гроші на будівництво мобільних госпіталів: У нас достатньо ліжок для хворих на COVID-19

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 266 осіб, виявлено 13 371 новий випадок, одужали - 13 903 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 266 осіб, виявлено 13 371 новий випадок, одужали - 13 903 08захворіло – 858 714 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 266 осіб, виявлено 13 371 новий випадок, одужали - 13 903 08одужало – 465 021 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 266 осіб, виявлено 13 371 новий випадок, одужали - 13 903 08летальних випадків – 14 470;

В Україні за добу від COVID-19 померли 266 осіб, виявлено 13 371 новий випадок, одужали - 13 903 08проведено ПЛР-тестувань – 4 917 780.

За останню добу найбільша кількість

підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 266 осіб, виявлено 13 371 новий випадок, одужали - 13 903 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 266 осіб, виявлено 13 371 новий випадок, одужали - 13 903 12

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Вот и весь мухлеж земразей - количество умерших запредельное. Но у земразей корпоративы так что не до карантинов...
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10.12.2020 08:17
+12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 266 человек, выявлен 13 371 новый случай, выздоровели - 13 903 - Цензор.НЕТ 6101
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10.12.2020 08:24
+10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 266 человек, выявлен 13 371 новый случай, выздоровели - 13 903 - Цензор.НЕТ 3728
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10.12.2020 08:20
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Вот и весь мухлеж земразей - количество умерших запредельное. Но у земразей корпоративы так что не до карантинов...
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10.12.2020 08:17 Відповісти
не трожь новогодние концерты квартала 95. это святое. даже священней чем скоты и расмеши гомика В Украине за сутки от COVID-19 умерли 266 человек, выявлен 13 371 новый случай, выздоровели - 13 903 - Цензор.НЕТ 7326
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10.12.2020 08:19 Відповісти
это плато! 15 + - .. не переживай, до штукаря в день еще далеко!
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10.12.2020 08:30 Відповісти
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 266 человек, выявлен 13 371 новый случай, выздоровели - 13 903 - Цензор.НЕТ 3728
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10.12.2020 08:20 Відповісти
тестирование ничего не дает. Илон Маск заявил о странных результатах четырех тестов на COVID Хотя, может у нас лучше.
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10.12.2020 09:29 Відповісти
Все перекручено. Эти тесты ВНЕЗАПНО не дают ложнотрицательтный результат.
Какие можно сделать выводы? Подсказка для тех кто на БэТэЭре - если один из тестов показал наличие - 100% человек имеет корону.
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10.12.2020 09:43 Відповісти
Зе-наркоман:
- Чо за фигня?! Мы уменьшили тестирование. Вздрючили семейных. А это стадо продолжает массаво ставить себе ковидный диагноз!
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 266 человек, выявлен 13 371 новый случай, выздоровели - 13 903 - Цензор.НЕТ 2626
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10.12.2020 08:22 Відповісти
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 266 человек, выявлен 13 371 новый случай, выздоровели - 13 903 - Цензор.НЕТ 6101
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10.12.2020 08:24 Відповісти
А вы знаете, почему долларовый мультимиллионер зеленский не пожертвовал ни копейки на борьбу с короновирусом? Все просто: дурачки, которые повелись на его телесериал, не будут против, чтобы их грабили. Поэтому зачем быдлу помагать!
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10.12.2020 08:27 Відповісти
А сколько пожертвовал миллиардер Порошенко? Только своих личных денег а не с фонда которым его жена рулит.
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10.12.2020 08:35 Відповісти
А что ЗЕ кто-то мешает организовать фонд?

Или фонд Порошенко, ты, дырка от жопы ЗЕленая, финансируешь?
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10.12.2020 08:54 Відповісти
Зря распинаетесь. Есть люди не очень дальновидные, голосовавшие за Зе, но увидев дела его уже поняли и приняли свою ошибку. А таким упоротым ********* и/или проплаченым проституткам не стоит ничего доказывать.
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10.12.2020 09:23 Відповісти
В бюджете на 2019 год было выделено в фонд Порошенко 1 миллиард гривен,а в фонд Марины Порошенко 700 млн гривен.Бюджет был утверждён в ноябре 23 числа 2018 года, как всегда ночью.
Можете проверить посмотрев хотя бы это https://ukranews.com/news/598803-fondy-maryny-y-petra-poroshenko-poluchat-17-mlrd-gryven-yz-gosbyudzheta-v-2019-godu
В своё время публикаций было полно.
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10.12.2020 14:24 Відповісти
Чудо, фонд, который ты назвал фондом Порошенко, это фонд президента Украины по поддержке образовательных и научных инициатив, основанный Порошенко. Никогда он Фондом Порошенко не назывался. Распорядителем фонда, кстати президент не являлся. И ни копейки из него при Порошенко израсходовано не было. Он успешно перешел Зеле, который его просто переименовал. А "Фонд Марины Порошенко" - был так назван вообще с легкой руки журнашлюх. Это обычный Фонд Культуры ,который возглавляла супруга Порошенко, кстати тоже до прихода зеленых ушлепков. Все праверяется одним кликом мышки. Но дебилы жрут любое дерьмо, которым их кормит телевизор.
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10.12.2020 18:27 Відповісти
Сколько бы не пожертвовал, он мог их потратить на свои нужды, так что мимо. В Україні за добу від COVID-19 померли 266 осіб, виявлено 13 371 новий випадок, одужали - 13 903 - Цензор.НЕТ 8599
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10.12.2020 09:21 Відповісти
Жена "рулила" фондом культуры до прихода зеленых ушлепков. Никогда расходы средств из этого фонда Порошенко себе не приписывал.
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10.12.2020 18:28 Відповісти
Что за дебильная логика, Медведчук постоянно что-то покупает для больниц ради пиара так давайте его в президенты?
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10.12.2020 08:39 Відповісти
Да кому нужны эти туфтовые отчеты....,давно не интересно...
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10.12.2020 08:31 Відповісти
а нормально зебіли корону під контроль взяли - на 10-20 тисяч менше тестів за пікові дні і вуаля - побороли короновірус. Якщо б не зробили жодного тесту взагалі б за день все побороли. Пропоную висунути команду зебіков но нобелєвку по медицині. Ну після олімпіади в кривому розі
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10.12.2020 08:37 Відповісти
***
- а почему посленовогодний лохдаун до 24 января????
- та здрасьте... 25 -го ж у зели днюха ))))))
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10.12.2020 08:37 Відповісти
Судя по смертности статистику новых случаев занижают.
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10.12.2020 08:40 Відповісти
Смертоность смертностью - госпитализированы - 2 993! Вот это охренеть достижение.
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10.12.2020 09:24 Відповісти
Я тоже офигел.
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10.12.2020 18:29 Відповісти
Вже майже по триста людей від короновірусу вмирає за добу... А цих смертей можна було уникнути, якби ввели карантин для шкіл і садочків вчасно... Бо саме діти які переносять короновірус безсимптомно і є головним джерелом зараження оточуючих.
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10.12.2020 08:42 Відповісти
Экспериментальная вакцина против коронавируса COVID-19, разработанная китайской фирмой Sinopharm, имеет 86% эффективности.

Об этом 9 декабря сообщило Министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, сославшись на промежуточный итог испытаний на людях.

В июле арабское государство Персидского залива начало третью фазу клинических испытаний вакцины, разработанной Пекинским институтом биологических продуктов. В сентябре ОАЭ одобрили использование антидота в чрезвычайных ситуациях для определенных групп пациентов.

"Промежуточный анализ показал 99% уровень сероконверсии нейтрализующих антител и 100% эффективность в предотвращении умеренных и тяжелых случаев заболевания. Анализ не выявил серьезных проблем с безопасностью вакцины", - сказано в заявлении.
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10.12.2020 08:50 Відповісти
"госпитализированы - 2 993 человек."

Рекорды, рекорды мать вашу. В Україні за добу від COVID-19 померли 266 осіб, виявлено 13 371 новий випадок, одужали - 13 903 - Цензор.НЕТ 4422
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10.12.2020 09:25 Відповісти
ухудшается ситуация... В Україні за добу від COVID-19 померли 266 осіб, виявлено 13 371 новий випадок, одужали - 13 903 - Цензор.НЕТ 8939
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10.12.2020 09:26 Відповісти
Ну все правильно, с 8 введут лохдаун, что бы труповозки в пробках не стояли.
И дороги уже готовы.
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10.12.2020 09:28 Відповісти
Степанов все же мразь конченная, хотя если население (я не могу с недавних пор называть в массе украинцев народом и это печально) жрёт, оно этого заслуживает.
Жаль только адекватных людей, которые живут со стадом непробиваемых *********, но не могут или не хотят уезжать со своей родины!
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10.12.2020 09:27 Відповісти
Тут так однозначно врачей нельзя обвинять, они и так уже на подсосе работают и чуть ли не круглосуточно. А государству на них насрать, как собственно и на всех нас.
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10.12.2020 09:49 Відповісти
Сколько на самом деле инфицированных кронвирусом , ведь госпитализация становит обычно до 10 % от заболевших ?
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10.12.2020 11:37 Відповісти
Про це вам не скажуть, а ви маєте це знати!
Про вакцины от COVID-19
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10.12.2020 11:51 Відповісти
Огромный рост так называемых " выздоровевших" связан с тем что людей которые только начинают пробовать дышать самостоятельно выпровадживают из больниц " долечиваться " месяца два ( если повезет) домой под надзор нечего в этом не понимающего "домашнего врача". Статистика для дураков. Выздоровел человек когда он полностью излечился от данного заболевания. Уж лучше было бы писали "выписанный" или отправленный на домашнее лечение.. А то противно смотреть на это вранье.
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10.12.2020 13:23 Відповісти
 
 