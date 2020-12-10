В Україні за добу від COVID-19 померли 266 осіб, виявлено 13 371 новий випадок, одужали - 13 903
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В Україні станом на ранок четверга, 10 грудня, зафіксовано 13 371 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 13 903 особи, померли 266 пацієнтів.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"13 371 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 652 дитини та 580 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 993 особи;
летальних випадків – 266;
одужало – 13 903 особи;
здійснено тестувань за добу – 67 142 (зокрема методом ПЛР – 41 279, методом ІФА – 25 863).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 858 714 осіб;
одужало – 465 021 особа;
летальних випадків – 14 470;
проведено ПЛР-тестувань – 4 917 780.
За останню добу найбільша кількість
підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях", - розповів Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Какие можно сделать выводы? Подсказка для тех кто на БэТэЭре - если один из тестов показал наличие - 100% человек имеет корону.
- Чо за фигня?! Мы уменьшили тестирование. Вздрючили семейных. А это стадо продолжает массаво ставить себе ковидный диагноз!
Или фонд Порошенко, ты, дырка от жопы ЗЕленая, финансируешь?
Можете проверить посмотрев хотя бы это https://ukranews.com/news/598803-fondy-maryny-y-petra-poroshenko-poluchat-17-mlrd-gryven-yz-gosbyudzheta-v-2019-godu
В своё время публикаций было полно.
- а почему посленовогодний лохдаун до 24 января????
- та здрасьте... 25 -го ж у зели днюха ))))))
Об этом 9 декабря сообщило Министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, сославшись на промежуточный итог испытаний на людях.
В июле арабское государство Персидского залива начало третью фазу клинических испытаний вакцины, разработанной Пекинским институтом биологических продуктов. В сентябре ОАЭ одобрили использование антидота в чрезвычайных ситуациях для определенных групп пациентов.
"Промежуточный анализ показал 99% уровень сероконверсии нейтрализующих антител и 100% эффективность в предотвращении умеренных и тяжелых случаев заболевания. Анализ не выявил серьезных проблем с безопасностью вакцины", - сказано в заявлении.
Рекорды, рекорды мать вашу.
И дороги уже готовы.
Жаль только адекватных людей, которые живут со стадом непробиваемых *********, но не могут или не хотят уезжать со своей родины!
Про вакцины от COVID-19
«24 января, согласно решению Кабмина, - конец локдауна. А 25 января день рождения Владимира Александровича. Совпадение?»