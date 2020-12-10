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Найманці РФ провели навчання з бойовою стрільбою на окупованій території Луганщини, - ОБСЄ

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Найманці РФ провели навчання з бойовою стрільбою на окупованій території Луганщини, - ОБСЄ

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала навчання з бойовою стрільбою в Луганській області. Їх проводили бойовики поблизу непідконтрольного уряду населеного пункту Депрерадівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 9 грудня.

Так, у Луганській області Місія зафіксувала 45 порушень режиму припинення вогню (постріли і черги зі стрілецької зброї і великокаліберного кулемета) у районі на південний схід від н. п. Депрерадівка (непідконтрольний уряду, 65 км на захід від Луганська).

"Ці порушення оцінено як навчання з бойовою стрільбою, що відбувалися в межах зони безпеки в порушення рішення Тристоронньої контактної групи (ТКГ) від 3 березня 2016 року, згідно з яким навчання з бойовою стрільбою в зоні безпеки заборонені", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти від початку доби режим припинення вогню не порушували, втрат немає, - штаб ОС

Також повідомляється, що за попередній звітний період в області не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.

Автор: Наталя Джума
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Лоханщина это развитой край типа Ю.Осетия и Абхазия с Приднестровьем,а экономика этих независимых "республик",круче Голландской и Лихтенштейна... Наемники РФ провели учения с боевой стрельбой на оккупированной территории Луганщины, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1615
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10.12.2020 08:26 Відповісти
Готовятся перестать стрелять. Кстати зебилы, а что там с планом Б? Опять наврал ваш верховный клоун?
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10.12.2020 08:26 Відповісти
9 декабря истек ультиматум Зели против Путлера... Наемники РФ провели учения с боевой стрельбой на оккупированной территории Луганщины, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 876год прошел,а воз РАБссиянский по прежнему держит треть Дабасса в заложниках чЛенина Наемники РФ провели учения с боевой стрельбой на оккупированной территории Луганщины, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3006
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10.12.2020 08:29 Відповісти
 
 