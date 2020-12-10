Найманці РФ провели навчання з бойовою стрільбою на окупованій території Луганщини, - ОБСЄ

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала навчання з бойовою стрільбою в Луганській області. Їх проводили бойовики поблизу непідконтрольного уряду населеного пункту Депрерадівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 9 грудня.

Так, у Луганській області Місія зафіксувала 45 порушень режиму припинення вогню (постріли і черги зі стрілецької зброї і великокаліберного кулемета) у районі на південний схід від н. п. Депрерадівка (непідконтрольний уряду, 65 км на захід від Луганська).

"Ці порушення оцінено як навчання з бойовою стрільбою, що відбувалися в межах зони безпеки в порушення рішення Тристоронньої контактної групи (ТКГ) від 3 березня 2016 року, згідно з яким навчання з бойовою стрільбою в зоні безпеки заборонені", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що за попередній звітний період в області не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.