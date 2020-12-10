Держава залишає за собою право в разі погіршення ситуації з COVID-19 невідкладно посилювати карантин, - Шмигаль
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що держава залишає за собою право в разі погіршення ситуації запроваджувати посилені карантинні заходи невідкладно, але, за прогнозами, локдаун буде саме в передбачені дати.
"Держава залишає за собою право в разі надзвичайних подій, різкого зростання (захворюваності. - Ред.), якихось непередбачуваних випадків, звертатися до суспільства, звертатися до Верховної Ради і запроваджувати карантин невідкладно, якщо цього вимагатиме ситуація і суспільство", - сказав Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Водночас прем'єр наголосив, що за прогнозами локдаун буде саме в передбачені дати.
Як повідомлялося, в Україні з 8 по 24 січня 2021 року включно будуть запроваджені посилені карантинні обмеження через пандемією коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
ОН - государство??...
Тьфу, ***
и мне вот интересно еше почему белорусы при тоталитарном лукашенко както без этого карантина обходяться и не вымерли еше почемуто