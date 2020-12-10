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Держава залишає за собою право в разі погіршення ситуації з COVID-19 невідкладно посилювати карантин, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Держава залишає за собою право в разі погіршення ситуації з COVID-19 невідкладно посилювати карантин, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що держава залишає за собою право в разі погіршення ситуації запроваджувати посилені карантинні заходи невідкладно, але, за прогнозами, локдаун буде саме в передбачені дати.

"Держава залишає за собою право в разі надзвичайних подій, різкого зростання (захворюваності. - Ред.), якихось непередбачуваних випадків, звертатися до суспільства, звертатися до Верховної Ради і запроваджувати карантин невідкладно, якщо цього вимагатиме ситуація і суспільство", - сказав Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас прем'єр наголосив, що за прогнозами локдаун буде саме в передбачені дати.

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Як повідомлялося, в Україні з 8 по 24 січня 2021 року включно будуть запроваджені посилені карантинні обмеження через пандемією коронавірусу.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Создание концлагеря тяжкий труд... Государство оставляет за собой право в случае ухудшения ситуации с COVID-19 неотложно ужесточать карантин, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3514
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10.12.2020 08:35
+4
Правильными путём идёте товарищи. Можно как и в Белоруссии запретить выезд украинцам, а как на Донбассе ввести комендантский час чтоб 73% быдло не путалось под ногами и не мешало настоящим пацанам выводить деньги с Украины. Быдло есть быдло, когда то смеялся Зеленский над быдловатым "нарідом" а он избирает его в ***********. Парадокс нет закономерность.
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10.12.2020 08:35
+3
Кто сказал, что государство - это мы? Государство - это нас. (с) Государство оставляет за собой право в случае ухудшения ситуации с COVID-19 неотложно ужесточать карантин, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7645
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10.12.2020 08:38
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Создание концлагеря тяжкий труд... Государство оставляет за собой право в случае ухудшения ситуации с COVID-19 неотложно ужесточать карантин, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3514
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10.12.2020 08:35 Відповісти
Правильными путём идёте товарищи. Можно как и в Белоруссии запретить выезд украинцам, а как на Донбассе ввести комендантский час чтоб 73% быдло не путалось под ногами и не мешало настоящим пацанам выводить деньги с Украины. Быдло есть быдло, когда то смеялся Зеленский над быдловатым "нарідом" а он избирает его в ***********. Парадокс нет закономерность.
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10.12.2020 08:35 Відповісти
Держава залишає за собою право в разі погіршення ситуації з COVID-19 невідкладно посилювати карантин, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4219
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10.12.2020 08:49 Відповісти
Государство оставляет за собой право в случае ухудшения ситуации с COVID-19 неотложно ужесточать карантин, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3214
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10.12.2020 08:36 Відповісти
Чего он так переживает, велюр не будут закрывать.
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10.12.2020 08:41 Відповісти
Кто сказал, что государство - это мы? Государство - это нас. (с) Государство оставляет за собой право в случае ухудшения ситуации с COVID-19 неотложно ужесточать карантин, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7645
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10.12.2020 08:38 Відповісти
А государство имеет право с бюджета покупать часы и дарить своим холуям.
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10.12.2020 08:43 Відповісти
Народ України, залишає за собою право судити всяке бидло, яке приносить шкоду країні.
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10.12.2020 08:56 Відповісти
У государства нет такого права
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10.12.2020 09:45 Відповісти
У него уже мания вЯличия?
ОН - государство??...
Тьфу, ***
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10.12.2020 09:51 Відповісти
за словом"государство" ,часто маскируются проходимцы разных мастей ,которые под этим словом подразумевают не народ страны,а самих себья
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10.12.2020 10:22 Відповісти
А, что, это право и ответственность еще кому-то передавали. Нет, ребята, захватили права - несите и ответственность.
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10.12.2020 17:59 Відповісти
я это понимаю так государство оставляет за собой право уничтожить вас когда ему вздумаеться вот у меня тогда такой вопрос а зачем нужно такое государство и так уже милионы повымирали
и мне вот интересно еше почему белорусы при тоталитарном лукашенко както без этого карантина обходяться и не вымерли еше почемуто
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11.01.2021 02:18 Відповісти
перевожу на человеческий если вымирать будете слишком ьыстро то мы вам еше поможем этот процесс ускорить каже другиестраны без карантинов этих обходяться
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11.01.2021 02:20 Відповісти
 
 