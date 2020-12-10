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COVID-19: за добу у світі померли 12,2 тис. осіб, виявили 643,4 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 69,2 млн.

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

COVID-19: за добу у світі померли 12,2 тис. осіб, виявили 643,4 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 69,2 млн.

Станом на ранок 10 грудня у світі зареєстрували 643 472 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 12 260 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 69 240 196 випадків інфікування, з них 643 472 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 575 819 осіб, з них 12 260 за минулу добу.

COVID-19: за добу у світі померли 12,2 тис. осіб, виявили 643,4 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 69,2 млн. 01

Побороли хворобу і вилікувалися 47,9 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держава залишає за собою право в разі погіршення ситуації з COVID-19 невідкладно посилювати карантин, - Шмигаль

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

COVID-19: за добу у світі померли 12,2 тис. осіб, виявили 643,4 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 69,2 млн. 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 10-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - шосту. Перед нашою державою опинилися Росія, Німеччина, Велика Британія, Франція та Італія

COVID-19: за добу у світі померли 12,2 тис. осіб, виявили 643,4 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 69,2 млн. 03
COVID-19: за добу у світі померли 12,2 тис. осіб, виявили 643,4 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 69,2 млн. 04

Автор: Наталя Джума
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Только у нас-все стабилизировалось. COVID-19: за сутки в мире умерли 12,2 тыс. человек, выявили 643,4 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных превысило 69,2 млн. - Цензор.НЕТ 3889
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10.12.2020 08:38 Відповісти
Ого в США это похоже антирекорд, 225 тыс и 3,2 тыс смертей.
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10.12.2020 08:42 Відповісти
COVID-19: за сутки в мире умерли 12,2 тыс. человек

При этом надо понимать, что в эту статистику пишут и сгоревших, и утонувших, и с крыши упавших. И даже при этом, что имеем? Примерно 1человек на 800 тысяч. Это чтобы понятно было, из-за чего весь этот шухер. COVID-19: за сутки в мире умерли 12,2 тыс. человек, выявили 643,4 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных превысило 69,2 млн. - Цензор.НЕТ 2449
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10.12.2020 08:46 Відповісти
COVID-19: за добу у світі померли 12,2 тис. осіб, виявили 643,4 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 69,2 млн. - Цензор.НЕТ 9069 COVID-19: за добу у світі померли 12,2 тис. осіб, виявили 643,4 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 69,2 млн. - Цензор.НЕТ 4075
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10.12.2020 09:03 Відповісти
 
 