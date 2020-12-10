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Київ побив новий рекорд щодо захворюваності на COVID-19 за добу - 1899 нових випадків. Серед лідерів - Запорізька і Дніпропетровська області

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Київ побив новий рекорд щодо захворюваності на COVID-19 за добу - 1899 нових випадків. Серед лідерів - Запорізька і Дніпропетровська області

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1899), Запорізькій (1060), Дніпропетровській (835) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 10 грудня в Києві на коронавірус захворіли 1899 осіб, це рекордний показник від початку пандемії.

Загальна кількість інфікованих становить 86 437 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1525 осіб, за минулу добу - 27. Від початку епідемії одужали 26 403 пацієнти.

Станом на 10 грудня кількість активних хворих у Києві становить 58 509 осіб.

Також читайте: COVID-19: за добу у світі померли 12,2 тис. осіб, виявили 643,4 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 69,2 млн.

Зазначимо, що попередній рекорд інфікованих коронавірусом за добу в Києві зафіксовано 1 грудня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1799 осіб.

До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Запорізька і Дніпропетровська області.

Так, у Запорізькій області на коронавірус захворіли 1060 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 39 758 осіб. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 372 особи, за минулу добу - 14. Від початку епідемії одужали 7510 пацієнтів. Кількість активних хворих у Запорізькій області становить 31 876 осіб.

У Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 835 осіб. Загальна кількість інфікованих - 46 891. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1096 осіб, за минулу добу - 26. Від початку епідемії одужали 30 315 пацієнтів. Кількість активних хворих у Дніпропетровській області - 15 480.

Автор: Наталя Джума
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Такая ситуация по всей Украине - просто у земразей корпоративы.
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10.12.2020 09:02 Відповісти
у порохоботов пост ))
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10.12.2020 09:26 Відповісти
Якщо застосовувати препарат на основі плазми крові тих, хто вже перехворів ковідом і має в крові антитела, то хвороба протікає легше в декілька разів. В Дніпрі вже оголошений збір крові. За 100мл плазми донору платять Тисячу гривень, ставлять безкоштовний аналіз крові по 15ти параметрам і таку процедуру можна робити два раза на місяць, що навіть корисно для здоров'я. В Києві нема пунктів здачі крові? Це фактично вітчизняна вакцина на натуральній сировині. Навіщо купувати все за кордоном, ще й невідомї якості?
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10.12.2020 09:05 Відповісти
Бред сивой кобылы, все это пробовали еще в Ухани. Подтверждений эффективности не получено. Вы думаете, что Вы оди такой вумный?
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10.12.2020 09:21 Відповісти
Тобто пан "нєлох" вірить всьому, що йому кажуть китайці? Молодець! Ти - справжній нєлох!
Тільки чомусь проти всіх вірусів така методика допомогає, а тільки проти ковіду не допомогає. Може вся справа в мільярдних прибутках, які будуть мати фармацевтичні компанії за вакцину? Бо зробити вакцину з плазми крові перехворілих може кожен, на цьому трильони не заробиш.
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10.12.2020 09:45 Відповісти
суліма.. ваші аргументи"китайці дураки",одні ми розумні ГІВНО ВАРТІ.
ПРОСТО КИТАЙЦІ ВАКЦИНУ МАЮТЬ, А МИ НЕ ЗДАТНІ НАВІТЬ ПОЧАТИ ЇЇ РОЗРОБЛЯТИ.. Київ побив новий рекорд щодо захворюваності на COVID-19 за добу - 1899 нових випадків. Серед лідерів - Запорізька і Дніпропетровська області - Цензор.НЕТ 2277
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10.12.2020 09:48 Відповісти
Пан Дудра не читач. Пан Дудра - письменник. Де пан Дудра побачив, що я назвав китайців дурнями? Я назвав всіх вас янелохами! А китайці цим користуються)) Київ побив новий рекорд щодо захворюваності на COVID-19 за добу - 1899 нових випадків. Серед лідерів - Запорізька і Дніпропетровська області - Цензор.НЕТ 2269
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10.12.2020 11:28 Відповісти
Я назвав всіх вас янелохами!
А китайці цим користуються)) Київ побив новий рекорд щодо захворюваності на COVID-19 за добу - 1899 нових випадків. Серед лідерів - Запорізька і Дніпропетровська області - Цензор.НЕТ 608

Важко зрозуміти логіку ексюлєботів.. Київ побив новий рекорд щодо захворюваності на COVID-19 за добу - 1899 нових випадків. Серед лідерів - Запорізька і Дніпропетровська області - Цензор.НЕТ 9489
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10.12.2020 16:56 Відповісти
В теории да. Только проверка крови должна быть тщательной. С нашими медиками есть риск заразиться другими болячками.
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10.12.2020 12:07 Відповісти
Степанов, як так? Київ б'є рекорди, а Україна вже не б'є рекорди! Нестиковка. Може ти чудо базарне просто по Україні переставав достатню кількість тестів проводити?
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10.12.2020 09:06 Відповісти
Каких плять вам еще цифр не хватает, чтобы доказать простую истину - зеленый дурантин выходного дня был введен с одной целью - показать быдлу что преЗЕрватив со своей шоблой типа работают. А по факту, зеуродами просрано все: и время, и колосальные деньги, и тысячи жизней умерших ковида. И все потому что зебилам похер на быдло которое их выбрало, им лишь бы прибарахлится.
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10.12.2020 09:31 Відповісти
Київ побив новий рекорд щодо захворюваності на COVID-19 за добу - 1899 нових випадків. Серед лідерів - Запорізька і Дніпропетровська області - Цензор.НЕТ 7864 Київ побив новий рекорд щодо захворюваності на COVID-19 за добу - 1899 нових випадків. Серед лідерів - Запорізька і Дніпропетровська області - Цензор.НЕТ 7470
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10.12.2020 09:46 Відповісти
 
 