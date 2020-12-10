Київ побив новий рекорд щодо захворюваності на COVID-19 за добу - 1899 нових випадків. Серед лідерів - Запорізька і Дніпропетровська області

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1899), Запорізькій (1060), Дніпропетровській (835) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 10 грудня в Києві на коронавірус захворіли 1899 осіб, це рекордний показник від початку пандемії.

Загальна кількість інфікованих становить 86 437 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1525 осіб, за минулу добу - 27. Від початку епідемії одужали 26 403 пацієнти.

Станом на 10 грудня кількість активних хворих у Києві становить 58 509 осіб.

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Зазначимо, що попередній рекорд інфікованих коронавірусом за добу в Києві зафіксовано 1 грудня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1799 осіб.

До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Запорізька і Дніпропетровська області.

Так, у Запорізькій області на коронавірус захворіли 1060 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 39 758 осіб. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 372 особи, за минулу добу - 14. Від початку епідемії одужали 7510 пацієнтів. Кількість активних хворих у Запорізькій області становить 31 876 осіб.

У Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 835 осіб. Загальна кількість інфікованих - 46 891. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1096 осіб, за минулу добу - 26. Від початку епідемії одужали 30 315 пацієнтів. Кількість активних хворих у Дніпропетровській області - 15 480.