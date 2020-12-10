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Новини Коронавірус і карантин
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Набув чинності закон про виплати 8 тис. грн ФОПам у разі посилення карантину

Набув чинності закон про виплати 8 тис. грн ФОПам у разі посилення карантину

Від сьогодні, 10 грудня, набув чинності закон "Про соціальну підтримку застрахованих осіб і суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню на території України на гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2".

Вчора закон оприлюднили у виданні "Голос України", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Закон набув чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Цей закон передбачає надання одноразової матеріальної допомоги в розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної плати внаслідок запровадження карантину, і фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.

ФОП не зможуть отримати допомогу, якщо вони зареєстровані менш ніж за три місяці до набуття чинності цим законом; якщо в 2020 році сплатили ЄСВ за себе менш ніж за три місяці, а також якщо їхній вид діяльності не підпадає під карантин.

Крім того, документ передбачає надання одноразової матеріальної допомоги компаніям для виплат найманим працівникам, щоб не скорочувати їх під час дії карантину. Ця норма стосується підприємств, які (на час набуття чинності законом) вимушено скоротили або можуть скоротити тривалість робочого часу працівників через простій у зв'язку з впровадженням карантину.

Розмір допомоги розраховується пропорційно скороченню робочого часу працівника, але не може перевищувати 8 тис. грн.

Також читайте: Закони про підтримку бізнесу на карантині опублікували в "Голосі України": завтра вони набувають чинності

Також закон передбачає одноразову компенсацію суб'єктам господарювання з метою відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску (ЄСВ) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Розмір одноразової компенсації становитиме середньомісячну суму ЄСВ за розрахунками останніх 10 місяців.

Компенсації отримають ті компанії, які реально постраждають від введення карантину. Однак компенсація не надаватиметься, якщо з ЄСВ є заборгованість.

Крім того, закон передбачає продовження дії ліцензій компаніям на продаж алкоголю в період карантину, а також протягом трьох місяців після його закінчення. Документи дозвільного характеру подовжують дію на період карантину та протягом трьох місяців після його закінчення. Триває і термін дії договорів оренди державного та комунального майна, які закінчуються в період карантину, і протягом одного місяця з дня його закінчення. Не нараховується і не сплачується плата за оренду державного або комунального майна.

Автор: 

бізнес (1974) ВР (14949) закон (2825) карантин (18172) малий бізнес (280) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Шоб тебе на могилу так цветочки принесли, как ЗЕ 8 тыс. гривен за убитый бизнес дает.

300 баксов...
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10.12.2020 09:03
+5
Вступил в силу закон о выплатах 8 тыс.грн ФОПам при ужесточении карантина - Цензор.НЕТ 3822

...
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10.12.2020 08:57
+2
ну-ну.
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10.12.2020 08:52
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ну-ну.
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10.12.2020 08:52 Відповісти
Сорока-злодійка,кашу варила !!!))))
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10.12.2020 09:16 Відповісти
ЗЕбобики знаете что это??..это ваше выходное пособие...единоразовое, надеюсь городы у вас в сёлах пооставались..готовьтесь к труду и обороне.
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10.12.2020 08:57 Відповісти
Этого ЗЕбилам разве что на похороны в общей могиле хватит.

И памятник из неструганых досок,, выкрашенных в ЗЕленый цвет с надписью "Им было по приколу лишь бы не Порошенко".
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10.12.2020 09:06 Відповісти
Вступил в силу закон о выплатах 8 тыс.грн ФОПам при ужесточении карантина - Цензор.НЕТ 3822

...
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10.12.2020 08:57 Відповісти
Знову зрада !
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10.12.2020 08:59 Відповісти
Шоб тебе на могилу так цветочки принесли, как ЗЕ 8 тыс. гривен за убитый бизнес дает.

300 баксов...
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10.12.2020 09:03 Відповісти
Всім *фомам * пройти пооблизувати ручки дверей інфекційних відділень .
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10.12.2020 09:05 Відповісти
Навіщо?
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10.12.2020 09:07 Відповісти
Вступил в силу закон о выплатах 8 тыс. грн ФОПам при ужесточении карантина - Цензор.НЕТ 9742
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10.12.2020 09:08 Відповісти
спамер картинками ты уже на дежурстве..
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10.12.2020 09:14 Відповісти
Вступил в силу закон о выплатах 8 тыс. грн ФОПам при ужесточении карантина - Цензор.НЕТ 7372
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10.12.2020 09:11 Відповісти
Платежка за газ ппришла такая что КОСМОС....и это за самый теплый НОЯБРЬ....Заберут деньги с украинцев за комуналку - и отдадут ФОПам - что б заткнулись....А ФОП ы заплатят снова за комуналку....Круг замкнут...300$(1000 кубов) за газ платить это че-то нереальное.Купили же его по 100$ - закачали в хранилище - пусть еще 20$ - 120$ - откуда 300$ взяли......Своего газа хватает для населения - его себистоимость 40 $ ....за что 300 $ платим?????????? ...........ВЫВОД - думаем о том когда будем МЕНЯТЬ ПРЕЗИДЕНТА.....
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10.12.2020 09:16 Відповісти
Вважаєшь що 73%-овий лохторат здатен мислити???Якби був сапієнс ,то зелена пліснява продовжувала б в балагані гарцувати ,а не при владі була!!!)))
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10.12.2020 09:20 Відповісти
Щаз , как гульнем, по полной
Вступил в силу закон о выплатах 8 тыс. грн ФОПам при ужесточении карантина - Цензор.НЕТ 3427
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10.12.2020 09:18 Відповісти
 
 