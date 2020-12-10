Набув чинності закон про виплати 8 тис. грн ФОПам у разі посилення карантину

Від сьогодні, 10 грудня, набув чинності закон "Про соціальну підтримку застрахованих осіб і суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню на території України на гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2".

Вчора закон оприлюднили у виданні "Голос України", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Закон набув чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Цей закон передбачає надання одноразової матеріальної допомоги в розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної плати внаслідок запровадження карантину, і фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.

ФОП не зможуть отримати допомогу, якщо вони зареєстровані менш ніж за три місяці до набуття чинності цим законом; якщо в 2020 році сплатили ЄСВ за себе менш ніж за три місяці, а також якщо їхній вид діяльності не підпадає під карантин.

Крім того, документ передбачає надання одноразової матеріальної допомоги компаніям для виплат найманим працівникам, щоб не скорочувати їх під час дії карантину. Ця норма стосується підприємств, які (на час набуття чинності законом) вимушено скоротили або можуть скоротити тривалість робочого часу працівників через простій у зв'язку з впровадженням карантину.

Розмір допомоги розраховується пропорційно скороченню робочого часу працівника, але не може перевищувати 8 тис. грн.

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Також закон передбачає одноразову компенсацію суб'єктам господарювання з метою відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску (ЄСВ) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Розмір одноразової компенсації становитиме середньомісячну суму ЄСВ за розрахунками останніх 10 місяців.

Компенсації отримають ті компанії, які реально постраждають від введення карантину. Однак компенсація не надаватиметься, якщо з ЄСВ є заборгованість.

Крім того, закон передбачає продовження дії ліцензій компаніям на продаж алкоголю в період карантину, а також протягом трьох місяців після його закінчення. Документи дозвільного характеру подовжують дію на період карантину та протягом трьох місяців після його закінчення. Триває і термін дії договорів оренди державного та комунального майна, які закінчуються в період карантину, і протягом одного місяця з дня його закінчення. Не нараховується і не сплачується плата за оренду державного або комунального майна.