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Питання до Степанова є. Потрібні звичайні менеджерські навички, - "слуга народу" Шуляк про можливість відставки глави МОЗу

Питання до Степанова є. Потрібні звичайні менеджерські навички, -

Питання відставки глави МОЗу Максима Степанова не обговорювалося в ході засідання фракції "Слуга народу". Однак головним питанням до міністра залишається відсутність мобільних госпіталів у країні.

При цьому у народних депутатів дійсно є деякі питання до роботи міністра. Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна заявила заступниця глави фракції "Слуга народу" Олена Шуляк.

При цьому нардепка не виключила можливість кадрових змін в міністерстві. Зараз одним з головних питань до Степанова залишається відсутність мобільних госпіталів у країні.

"І в парламентську годину запитань до уряду, і в групах, і в спілкуванні один з одним, природно, ми обговорюємо питання, які у віданні чинного міністра. Президент ще 10 жовтня говорив розглянути можливість розгортання мобільних госпіталів, але, на жаль, в цьому напрямку взагалі нічого не відбувається", - сказала Шуляк.

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Вона додала, що з 10 жовтня можна було організувати такі госпіталі в якихось великих обласних центрах.

"І для цього не треба велике фінансування, а потрібні звичайні менеджерські навички", - зазначила нардепка.

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Тобто Стєпанов хріново приховує смертність і переповненість- незабезпеченість лікарень.
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10.12.2020 09:45 Відповісти
Невже в Україні важко знайти на цю посаду успішного і професійного головлікаря якоїсь обласної лікарні?!
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10.12.2020 10:05 Відповісти
 
 