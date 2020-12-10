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Новини Агресія Росії проти України
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"План Б" щодо Донбасу скасовується: радник Єрмака Подоляк заявив, що Зеленський продовжить переговори з Путіним - це набагато ефективніше

Президент Володимир Зеленський після закінчення відведеного на врегулювання ситуації в Донбасі терміну в один рік вирішив відмовитися від "плану Б" і продовжуватиме переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це радник глави Офісу Президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк заявив у коментарі "Українським новинам".

"За цей рік Володимиру Зеленському вдалося зробити кілька принципово важливих речей, які не вдавалися попередньому президенту протягом всього терміну його роботи. Ситуація істотно змінилася в порівнянні з тим, що було попередньої восени перед першим для президента Зеленського самітом "нормандської четвірки", - сказав він.

По-перше, він відзначив скорочення обстрілів в десятки разів і, відповідно, порятунок десятків життів військових і цивільних, по-друге - стабілізацію питання про транзит російського газу на виключно вигідних для України умовах, по-третє - гуманітарні аспекти та відновлення інфраструктури на Донбасі.

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"Тому, якщо вже ситуація істотно змінилася, то це дозволяє українській команді й інакше діяти, ніж передбачалося рік тому", - сказав Подоляк.

Відповідно, за його словами, більше не йдеться про вихід з переговорів, їх принципові зміни або запуску "плану Б".

"Зараз вже некоректно говорити про плани А, Б тощо. Ми комбінуємо елементи різних стратегій і продовжуємо переговори у всіх форматах, які можуть принести і вже приносять для України абсолютно конкретні позитивні результати", - сказав він.

У тому числі Україна налаштована продовжувати переговори в "нормандському форматі" з Росією, Німеччиною і Францією.

"Зміна ситуації демонструє, що в переговорах за участю президента Росії можна досягти набагато більшого, ніж в інших форматах, або без переговорів. Чи треба окремо пояснювати, чому в специфічних політичних системах ключові рішення приймає одна людина і чому ця людина має брати участь в переговорах, якщо ми зі свого боку хочемо позитивного просування до миру? Тому Україна і наполягає на новій зустрічі лідерів "нормандської четвірки", - сказав він.

Подоляк додав, що Україна впевнено просувається до проведення цієї зустрічі.

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Раніше Зеленський неодноразово заявляв, що в України є "два чи три плани дій" після відходу від переговорів, але в чому саме вони полягають, він не озвучував.

Вчора з нагоди року із зустрічі Зеленський заявив, що шлях до миру нелегкий, але висловив упевненість в тому, що його вдасться досягти. Також Зеленський впевнений, що війна на Донбасі завершиться за його президентства.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) перемовини (2863) путін володимир (23773) Донбас (22354) нормандська четвірка (1526) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+78
"План Б" по Донбассу отменятся: советник Ермака Подоляк заявил, что Зеленский продолжит переговоры с Путиным - это гораздо эффективнее

Отменяется. Вот это лупанул чувак. Мало того, что никакого плана Б не существовало, так его ещё и отменили. Типичные еврейские манёвры.
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10.12.2020 09:23
+64
Вы только вдумайтесь: советник завхоза офиса, делает комент по поводу межгосударственных переговоров. Теперь интересно мнение об международных отношениях от завгара офиса Петровича и уборщицы 4-го этажа - тети Веры
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10.12.2020 09:25
+49
разговор с путеным
"План Б" по Донбассу отменятся: советник Ермака Подоляк заявил, что Зеленский продолжит переговоры с Путиным - это гораздо эффективнее - Цензор.НЕТ 3707
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10.12.2020 09:28
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Крок за кроком, непомітно малороси і клоуни при владі здають Україну нацистській РФ. Занадто дорога ціна так званого миру
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10.12.2020 16:43 Відповісти
Зеленский это гундосый трусливый *************** и ************.. Мразь.
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10.12.2020 16:46 Відповісти
Дострокові
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10.12.2020 16:48 Відповісти
Так это получается, что честный и порядочный парень вова зеленский соврал? Никогда такого не было и вот опять.
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10.12.2020 17:16 Відповісти
Наступний вихід експперда арестовича про те як вова сдєлал путіна.
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10.12.2020 17:20 Відповісти
Понятно. Будут давать воду в Крым.
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10.12.2020 17:24 Відповісти
Хватит нести бред! Боже, когда уже это позорище в виде клоуна и его идиотов помощников закончится?
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10.12.2020 17:39 Відповісти
Путька скоро сдохнет,какие переговоры?
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10.12.2020 17:41 Відповісти
У чому полягає "план В" хтось знає?
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10.12.2020 17:42 Відповісти
Шмаркля сам не зна.
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10.12.2020 18:13 Відповісти
как это подоляк видит улучшения , а украинцы не видят. эдакий свидетель покращення (шо мы уже проходили при юще) и современних зелиных побед. украинцы вы видите улучшения от бесед зельца с куйлом (можно подумать что они каждый день беседуют)??? я не вижу... а вы?
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10.12.2020 18:22 Відповісти
а вообще , не знаю как вам, а мне порядком надоели эти хитрые еврейские отмазки... и главное никакого движения вперед нету. такое впечатление что наш гарант со своей хитрой командой просто тянет время..... и главное что не делают вообще ни яух! хорошо пристроились !
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10.12.2020 18:27 Відповісти
У нього время -- деньги. Ще хапнуть безумовний кредит мвф, ще розкрадуть залишки від економіки і прощай.
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12.04.2021 13:10 Відповісти
у президента УКРАИНЫ есть две основные задачи оборона страны и внешняя политика --- ПОКА БЫЛ ПОРОХ ЭТО ВСЕ РАБОТАЛО НА 100 ПРОЦЕНТОВ --- ПРИШЛО ЗЕЛЕНОЕ шимпан--зе и все киздец --- скоро безвиз отменят и зеленому дятлу открыто говорят что нет борьбы с коррупцией --нет точного определения кто против нас ведет войну --- есть чмо в кресле президента --- и нагуя нам такое наказание --- зачем это позорище там сидит ----УЛЕ 73 ПРОЦ.. ОТЗОВИТЕСЬ.........
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10.12.2020 19:30 Відповісти
шо, обсерон и с планом А и планом Б? А плана С нету или нужен такой план чтоб с ермолкой квартальному дебилу сразу и покурить?
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10.12.2020 19:41 Відповісти
короче сопля она и в африке сопля. Только так еще и вся страна унизилась вместе с этим чмом.
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10.12.2020 20:09 Відповісти
На колени Зеленский перед Кадыровым вставал, что ему стоит встать на колени перед Путиным и попросить прощения за тебя и за всю Украину от имени украинцев, поэтому в этом случае не Зеленский становится на колени перед Путиным, а вся Украина
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11.12.2020 06:48 Відповісти
зелеЧМО !!!
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10.12.2020 20:32 Відповісти
" Зеленский продолжит переговоры с Путиным... при помощи глазного врача со специальным оборудованием"
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10.12.2020 20:53 Відповісти
переходьте відразу до "плана" ЖО ...
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10.12.2020 20:58 Відповісти
"... Завершиться за його президентства" здається мені, що за пару-трійку місяців він навряд чи встигне...
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10.12.2020 21:22 Відповісти
Вовка не позорь свою сім"ю - піди гєть!
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10.12.2020 21:58 Відповісти
"руководство" государства - чмошники.
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10.12.2020 22:02 Відповісти
Евреи воюют только за Израиль, они там войны.
В других странах они только договариваются, им плевать на страну проживания и народы проживающие в стране.
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10.12.2020 22:13 Відповісти
За Израиль воюют евреи, а "договариваются" - жыды. Что в Израиле, что в других странах. Шмаркля своим игнором четырех повесток по мобилизации доказал, что он как раз из вторых. Из жалких презренных трусов.
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11.12.2020 00:55 Відповісти
Яка різниця? Євреями їх стали називати російські більшовики, бо вони зробили революцію. А насправді, вони в західній Європі юда, а на східній -- жид. В Польщі й тепер жид, а в Росії і Україні російська влада забороняла так їх називати.
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12.04.2021 13:30 Відповісти
Пусть шутник по вызову разговаривает, с кем хочет, пусть паясничает , заглядывает и подглядывает во все места собеседника....Только бы наша армия не выполняла бы его преступных приказов на отступление, на неиспользование оружия, на нарушение присяги....
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10.12.2020 22:46 Відповісти
Переговори кролика з удавом.
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12.04.2021 13:34 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2020/12/10/petro-poroshenko-zaklykaye-provesty-zakryte-zasidannya-parlamentu-z-pytan-oboronozdatnosti-*******/ Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко закликає Верховну Раду України провести спеціальне закрите засідання і зупинити підрив обороноздатності країни.
Про це він заявив під час виступу на з'їзді партії "Європейська Солідарність".
Порошенко зауважив, що вперше з часів Януковича у проекті бюджету на наступний рік влада не збільшує фінансування Збройних Сил.
"Влада хвалиться тим, що, мовляв, не зменшує оборонний бюджет. Але цього абсолютно недостатньо для захисту країни. Тим більше, що державне оборонне замовлення виконане лише на половину. А за окремими програмами державного оборонного замовлення воно було профінансоване від 15 до 40 відсотків, залишивши армію без зброї, не провівши тендери на елементарне - речове забезпечення, берці, шоломи, бронежилети, систему харчування і на багато інших речей, які ми налагодили з 2014-2015 року разом з волонтерами і добровольцями, нашим десантом у Міністерстві оборони", - констатує Порошенко.
"Окрема наша вимога - збільшити грошове забезпечення військовослужбовцям. Востаннє це робив ще я наприкінці свого президентства. Армію знову намагаються знищити, як за часів Януковича. Ми дуже добре пам'ятаємо, яку високу ціну заплатила країна за таку безвідповідальну поведінку неукраїнської влади. І ми не дамо привести армію знову у небоєздатний стан. З цього приводу дійсно настав час провести закрите засідання Верховної Ради за участі Зеленського, щоби зупинити підрив боєздатності держави", - наголосив Петро Порошенко.
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10.12.2020 23:14 Відповісти
Нельзя отменить то, чего не было. Это было всем понятно. За исключением упоротых зебилов.
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11.12.2020 04:43 Відповісти
Видать Зеленскому понравился процесс хонингования его выхлопухи хонинговальный головкой Путина.
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11.12.2020 04:56 Відповісти
какое ничтожество пластилиновое наш недоРезидент. скоро будет стыдно признаться что ты украинец, опять все будут приписывать себя к Гусским
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11.12.2020 07:37 Відповісти
если бы остался порох то ***** за эти 1,5 года навешали бы очередных санкций, а этот недоделанный только в глаза смотрит и что то ждет
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11.12.2020 07:40 Відповісти
Читать противно...
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11.12.2020 07:45 Відповісти
....вести переговори....еффективнеее...ееее...для нового разведения войськ....Куда,бл...ть,їх розводить на своїй землі? Вже другий рік скоро,як ВОНО "розврдить" всю Україну, а результат не просто ніякий,а плачєвний,ридальний з його "розводами". Уся Росія вже гогоче над нами. Подивіться Луганського Андрія,Карпова і навіть російських дозволяємо. Там відкритим текстом кажуть,що самі ми знищуємо свою країною цією "бригадою квартального" антиукраїнця. Знову почалась масштабна наруга над нашими державними символами, досягненнями при Пороху, відновленнями арміі,економіки, автортетності у світі. І все це йде з явки Зклкнського і його аомічників чи диверсантів. Вже нам росіяни кажуть,про зраду,слабкість і капітуляцію, розвал економіки імвсе інше. Поойшло лишемпівтора року,а Біда в Україні поглибоюється кожного дня і захоплює нові рівні. Канали Медведчука все контролюють і доводять до Росіян,а там чекають нашого повного Розвалу. Чому ми мовчимо? В чому тут наша логіка чекати НЕЩАСТЯ від такої влади? Грабунок України вже настільки явний,що за кордоном Україну перестають навіть визнавати в реєстрах перельотів. Іноземні військові самі в розпачі від того,куди їх сюди заслали і заради чого,для оборони ЧОГО.... Писати вже можна безкінечно!
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11.12.2020 08:00 Відповісти
73% хотіли справжнього мародера на крові і бидлорабства та зубожіння, тепер мають. І це лише квіточки, попереду дефолт і черги за хлібом. Радуйтеся, зрадники України!
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12.04.2021 13:45 Відповісти
А был ли у президента план А для деоккупации Крыма и Донбасса? То, что зелень выполняла все хотелки *****, так это план того же *****. А нашего зелень не придумала, он стоял посередине и ждал, что если перестали стрелять, то все,- МИР. Только ***** действует иначе. В его планы МИР не входит.
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11.12.2020 08:25 Відповісти
Треба якийсь закон прийняти, щоб вони кожен робочий день починали зі слів гімну України:Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.кПриспів:Душу, тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.Станем, браття, в бій кривавий від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D0%BD Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
а в кінці звітували, що вони зробили.
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11.12.2020 08:41 Відповісти
Жидам це до дупи.
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12.04.2021 13:49 Відповісти
А хохлам та малоросам?
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13.04.2021 12:49 Відповісти
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