"План Б" щодо Донбасу скасовується: радник Єрмака Подоляк заявив, що Зеленський продовжить переговори з Путіним - це набагато ефективніше

Президент Володимир Зеленський після закінчення відведеного на врегулювання ситуації в Донбасі терміну в один рік вирішив відмовитися від "плану Б" і продовжуватиме переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це радник глави Офісу Президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк заявив у коментарі "Українським новинам".

"За цей рік Володимиру Зеленському вдалося зробити кілька принципово важливих речей, які не вдавалися попередньому президенту протягом всього терміну його роботи. Ситуація істотно змінилася в порівнянні з тим, що було попередньої восени перед першим для президента Зеленського самітом "нормандської четвірки", - сказав він.

По-перше, він відзначив скорочення обстрілів в десятки разів і, відповідно, порятунок десятків життів військових і цивільних, по-друге - стабілізацію питання про транзит російського газу на виключно вигідних для України умовах, по-третє - гуманітарні аспекти та відновлення інфраструктури на Донбасі.

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"Тому, якщо вже ситуація істотно змінилася, то це дозволяє українській команді й інакше діяти, ніж передбачалося рік тому", - сказав Подоляк.

Відповідно, за його словами, більше не йдеться про вихід з переговорів, їх принципові зміни або запуску "плану Б".

"Зараз вже некоректно говорити про плани А, Б тощо. Ми комбінуємо елементи різних стратегій і продовжуємо переговори у всіх форматах, які можуть принести і вже приносять для України абсолютно конкретні позитивні результати", - сказав він.

У тому числі Україна налаштована продовжувати переговори в "нормандському форматі" з Росією, Німеччиною і Францією.

"Зміна ситуації демонструє, що в переговорах за участю президента Росії можна досягти набагато більшого, ніж в інших форматах, або без переговорів. Чи треба окремо пояснювати, чому в специфічних політичних системах ключові рішення приймає одна людина і чому ця людина має брати участь в переговорах, якщо ми зі свого боку хочемо позитивного просування до миру? Тому Україна і наполягає на новій зустрічі лідерів "нормандської четвірки", - сказав він.

Подоляк додав, що Україна впевнено просувається до проведення цієї зустрічі.

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Раніше Зеленський неодноразово заявляв, що в України є "два чи три плани дій" після відходу від переговорів, але в чому саме вони полягають, він не озвучував.

Вчора з нагоди року із зустрічі Зеленський заявив, що шлях до миру нелегкий, але висловив упевненість в тому, що його вдасться досягти. Також Зеленський впевнений, що війна на Донбасі завершиться за його президентства.