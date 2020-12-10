"План Б" щодо Донбасу скасовується: радник Єрмака Подоляк заявив, що Зеленський продовжить переговори з Путіним - це набагато ефективніше
Президент Володимир Зеленський після закінчення відведеного на врегулювання ситуації в Донбасі терміну в один рік вирішив відмовитися від "плану Б" і продовжуватиме переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це радник глави Офісу Президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк заявив у коментарі "Українським новинам".
"За цей рік Володимиру Зеленському вдалося зробити кілька принципово важливих речей, які не вдавалися попередньому президенту протягом всього терміну його роботи. Ситуація істотно змінилася в порівнянні з тим, що було попередньої восени перед першим для президента Зеленського самітом "нормандської четвірки", - сказав він.
По-перше, він відзначив скорочення обстрілів в десятки разів і, відповідно, порятунок десятків життів військових і цивільних, по-друге - стабілізацію питання про транзит російського газу на виключно вигідних для України умовах, по-третє - гуманітарні аспекти та відновлення інфраструктури на Донбасі.
"Тому, якщо вже ситуація істотно змінилася, то це дозволяє українській команді й інакше діяти, ніж передбачалося рік тому", - сказав Подоляк.
Відповідно, за його словами, більше не йдеться про вихід з переговорів, їх принципові зміни або запуску "плану Б".
"Зараз вже некоректно говорити про плани А, Б тощо. Ми комбінуємо елементи різних стратегій і продовжуємо переговори у всіх форматах, які можуть принести і вже приносять для України абсолютно конкретні позитивні результати", - сказав він.
У тому числі Україна налаштована продовжувати переговори в "нормандському форматі" з Росією, Німеччиною і Францією.
"Зміна ситуації демонструє, що в переговорах за участю президента Росії можна досягти набагато більшого, ніж в інших форматах, або без переговорів. Чи треба окремо пояснювати, чому в специфічних політичних системах ключові рішення приймає одна людина і чому ця людина має брати участь в переговорах, якщо ми зі свого боку хочемо позитивного просування до миру? Тому Україна і наполягає на новій зустрічі лідерів "нормандської четвірки", - сказав він.
Подоляк додав, що Україна впевнено просувається до проведення цієї зустрічі.
Раніше Зеленський неодноразово заявляв, що в України є "два чи три плани дій" після відходу від переговорів, але в чому саме вони полягають, він не озвучував.
Вчора з нагоди року із зустрічі Зеленський заявив, що шлях до миру нелегкий, але висловив упевненість в тому, що його вдасться досягти. Також Зеленський впевнений, що війна на Донбасі завершиться за його президентства.
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В других странах они только договариваются, им плевать на страну проживания и народы проживающие в стране.
Про це він заявив під час виступу на з'їзді партії "Європейська Солідарність".
Порошенко зауважив, що вперше з часів Януковича у проекті бюджету на наступний рік влада не збільшує фінансування Збройних Сил.
"Влада хвалиться тим, що, мовляв, не зменшує оборонний бюджет. Але цього абсолютно недостатньо для захисту країни. Тим більше, що державне оборонне замовлення виконане лише на половину. А за окремими програмами державного оборонного замовлення воно було профінансоване від 15 до 40 відсотків, залишивши армію без зброї, не провівши тендери на елементарне - речове забезпечення, берці, шоломи, бронежилети, систему харчування і на багато інших речей, які ми налагодили з 2014-2015 року разом з волонтерами і добровольцями, нашим десантом у Міністерстві оборони", - констатує Порошенко.
"Окрема наша вимога - збільшити грошове забезпечення військовослужбовцям. Востаннє це робив ще я наприкінці свого президентства. Армію знову намагаються знищити, як за часів Януковича. Ми дуже добре пам'ятаємо, яку високу ціну заплатила країна за таку безвідповідальну поведінку неукраїнської влади. І ми не дамо привести армію знову у небоєздатний стан. З цього приводу дійсно настав час провести закрите засідання Верховної Ради за участі Зеленського, щоби зупинити підрив боєздатності держави", - наголосив Петро Порошенко.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.кПриспів:Душу, тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.Станем, браття, в бій кривавий від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D0%BD Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
а в кінці звітували, що вони зробили.