Пріоритет на посаду в органах держвлади повинні мати громадяни, які пройшли службу в ЗСУ або Нацгвардії, - Аброськін
В органах державної влади пріоритет на зайняття посад повинні мати громадяни України, які пройшли службу в ЗС України та Національній гвардії України. І лише потім, якщо серед таких немає охочих, всі інші.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook заявив ексзаступник голови Нацполіції, ректор Одеського держуніверситету внутрішніх справ В'ячеслав Аброськін.
За словами Аброськіна, кожен чоловік, громадянин України, має бути готовим у будь-який час взяти зброю і стати на захист своєї країни.
"Взагалі ми повинні вже змінити наше ставлення до захисту нашої країни й це повинно починатися з самої держави. В органах державної влади пріоритет на займання посад повинні мати громадяни України, які пройшли службу в ЗС України та Національної гвардії України. Й тільки потім, якщо серед таких немає охочих, всі інші. Російський окупант відкрито захопив частину нашої країни, а ми все граємося в гіпердемократію. Ми живемо не в Швейцарії і це вже потрібно зрозуміти", - наголосив ексзаступник голови Нацполіції.
Аброськін навів приклад Ізраїлю, де кожен громадянин повинен пройти службу в ЗС, чоловік - три роки, жінки - два роки. Потім кожний рік до досягнення 40-річного віку відбувається місячна перепідготовка. Саме тому така маленька країна має одну із найсильніших армій світу, яку поважають всі.
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Жаль Зеленский его уволил с должности и он вообще ушел со службы.
Кожен має займатись своїм ділом. Є безліч прикладів що коїться коли керувати підприємством ставлять колишнього мєнта або вояка.
Дппутатами, мєнтами, прокурорами, суддями і т.д. можуть бути лише ті, хто рік відслужив на першій лінії АТО.
Для жінок можна замінити наприклад на регулярне донорство крові.
Це тест на патріотичність, лояльність і сміливість
Виключення тільки для ампутантів