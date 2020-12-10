Пріоритет на посаду в органах держвлади повинні мати громадяни, які пройшли службу в ЗСУ або Нацгвардії, - Аброськін

В органах державної влади пріоритет на зайняття посад повинні мати громадяни України, які пройшли службу в ЗС України та Національній гвардії України. І лише потім, якщо серед таких немає охочих, всі інші.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook заявив ексзаступник голови Нацполіції, ректор Одеського держуніверситету внутрішніх справ В'ячеслав Аброськін.

За словами Аброськіна, кожен чоловік, громадянин України, має бути готовим у будь-який час взяти зброю і стати на захист своєї країни.

"Взагалі ми повинні вже змінити наше ставлення до захисту нашої країни й це повинно починатися з самої держави. В органах державної влади пріоритет на займання посад повинні мати громадяни України, які пройшли службу в ЗС України та Національної гвардії України. Й тільки потім, якщо серед таких немає охочих, всі інші. Російський окупант відкрито захопив частину нашої країни, а ми все граємося в гіпердемократію. Ми живемо не в Швейцарії і це вже потрібно зрозуміти", - наголосив ексзаступник голови Нацполіції.

Аброськін навів приклад Ізраїлю, де кожен громадянин повинен пройти службу в ЗС, чоловік - три роки, жінки - два роки. Потім кожний рік до досягнення 40-річного віку відбувається місячна перепідготовка. Саме тому така маленька країна має одну із найсильніших армій світу, яку поважають всі.

Також читайте: Рада відтермінувала призов на військову службу для рятувальників ДСНС