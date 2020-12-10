П'яний водій ВАЗа намагався наїхати на блокпості на лейтенанта Зеленського. Водія зупинили пострілами з автомата Калашникова, - джерело

В селі Богатир Великоновосілківського району Донецької області водій автомобіля ВАЗ, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, відмовився зупинитися на вимогу поліції на блокпості і спробував наїхати на старшого лейтенанта поліції Зеленського. В результаті, для зупинки водія Зеленський здійснив дев'ять пострілів з автомата Калашникова (АКС-74У). Ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

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Вночі 10 грудня у селі Богатир Великоновосілківського району Донецької області водій автомобіля ВАЗ не зупинився на блокпості на вимогу поліцейських. Він продовжив рух і намагався здійснити наїзд на заступника командира взводу УПП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Зеленського.

Зеленський, в свою чергу, з автомата Калашникова (АКС-74У) зробив кілька пострілів в повітря, після чого ще кілька пострілів в напрямку вказаного транспортного засобу (всього дев'ять пострілів).

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Порушник, який був у стані алкогольного сп'яніння, затриманий.