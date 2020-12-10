П'яний водій ВАЗа намагався наїхати на блокпості на лейтенанта Зеленського. Водія зупинили пострілами з автомата Калашникова, - джерело
В селі Богатир Великоновосілківського району Донецької області водій автомобіля ВАЗ, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, відмовився зупинитися на вимогу поліції на блокпості і спробував наїхати на старшого лейтенанта поліції Зеленського. В результаті, для зупинки водія Зеленський здійснив дев'ять пострілів з автомата Калашникова (АКС-74У). Ніхто не постраждав.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Вночі 10 грудня у селі Богатир Великоновосілківського району Донецької області водій автомобіля ВАЗ не зупинився на блокпості на вимогу поліцейських. Він продовжив рух і намагався здійснити наїзд на заступника командира взводу УПП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Зеленського.
Зеленський, в свою чергу, з автомата Калашникова (АКС-74У) зробив кілька пострілів в повітря, після чого ще кілька пострілів в напрямку вказаного транспортного засобу (всього дев'ять пострілів).
В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Порушник, який був у стані алкогольного сп'яніння, затриманий.
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То він голосно бзднув "чергою". Це Бубочка може...
тут вон 43-хлетний мальчик-бубачка из того же Кривого Рога всей стране в висок пульнул...
як одне зеленське сракою "керує" країною, так інший Зеленський випустив дев'ятькуль (з них дві в повітря) й нікуди не влучив - щось в тому є.
А то бьіло бьі: Зеленский пострадал за Зеленского. Водитель пострадал за Зеленского.
А потом смотрю...
- только "пытался"
- какой-то лейтенант...
Сразу все потухло.
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А лейтенанту - удачи, конечно.
Фамилия немного пеставатая, конечно - не повезло.
но сам мужик, вероятно, неплохой
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