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П'яний водій ВАЗа намагався наїхати на блокпості на лейтенанта Зеленського. Водія зупинили пострілами з автомата Калашникова, - джерело

П'яний водій ВАЗа намагався наїхати на блокпості на лейтенанта Зеленського. Водія зупинили пострілами з автомата Калашникова, - джерело

В селі Богатир Великоновосілківського району Донецької області водій автомобіля ВАЗ, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, відмовився зупинитися на вимогу поліції на блокпості і спробував наїхати на старшого лейтенанта поліції Зеленського. В результаті, для зупинки водія Зеленський здійснив дев'ять пострілів з автомата Калашникова (АКС-74У). Ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Також дивіться: Легкомоторний літак впав на Тернопільщині, загинула людина, - джерело (оновлено). ФОТО

Вночі 10 грудня у селі Богатир Великоновосілківського району Донецької області водій автомобіля ВАЗ не зупинився на блокпості на вимогу поліцейських. Він продовжив рух і намагався здійснити наїзд на заступника командира взводу УПП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Зеленського.

Зеленський, в свою чергу, з автомата Калашникова (АКС-74У) зробив кілька пострілів в повітря, після чого ще кілька пострілів в напрямку вказаного транспортного засобу (всього дев'ять пострілів).

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Порушник, який був у стані алкогольного сп'яніння, затриманий.

Автор: 

Нацполіція (15142) стрілянина (1778) наїзд (15) Донецька область (8386) блокпост (219) патрульна поліція (1441)


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Топ коментарі
+43
Наезд на Зеленского
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10.12.2020 09:21
+40
тему не розкрито... за кермом був зловмисник Порошенко?
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10.12.2020 09:25
+27
Зря лейтенант сказал свою фамилию..
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10.12.2020 09:22
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Наезд на Зеленского
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10.12.2020 09:21 Відповісти
а уявить собі новину, за деяких ідеальних умов: "П'яний Порошенко за кермом ВАЗа наїхав на Зеленського"
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10.12.2020 17:10 Відповісти
Отакої, зеленського мало не переїхали. А як хвамілія водія?
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10.12.2020 09:22 Відповісти
Орден водію і премію лімон,ні два лімона!!!)))
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10.12.2020 09:27 Відповісти
К гадалке не ходи, в всем виноват Порошенко
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10.12.2020 09:36 Відповісти
Очевидно Порошенко. Та ще й п'яний. Сенсація.
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10.12.2020 10:40 Відповісти
Та ну, сенсація була б якби він брата переїхав
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10.12.2020 11:17 Відповісти
Зря лейтенант сказал свою фамилию..
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10.12.2020 09:22 Відповісти
Это какой-то П О З О Р! (пр.домкома Швондер)
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10.12.2020 10:07 Відповісти
якщо б знав, що його прізвище зеленський, то точно переїхав би )
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10.12.2020 09:24 Відповісти
тему не розкрито... за кермом був зловмисник Порошенко?
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10.12.2020 09:25 Відповісти
Гончаренко і співали ще разом з Порохом ))
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11.12.2020 09:35 Відповісти
Поржал с утра
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10.12.2020 09:26 Відповісти
и до утра.П'яний водій ВАЗа намагався наїхати на блокпості на лейтенанта Зеленського. Водія зупинили пострілами з автомата Калашникова, - джерело - Цензор.НЕТ 3389
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10.12.2020 22:59 Відповісти
Он подумал, что военный ВСУ по фамилии Зеленский - это точно призрак. Такого в реале просто не может быть...
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10.12.2020 09:27 Відповісти
Це відколи менти стали вояками ЗСУ ???))))
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10.12.2020 09:29 Відповісти
Схоже на фейк. Те, що Зєлєнскій міг присвоїти собі звання лейтенанта, як своєму другу Баканову, може бути правдою. Але в те, що Зєлєнскій здатен вистрілити з автомата - не повірю! 😊
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10.12.2020 09:38 Відповісти
Та нє, вистрілити зможе а от влучити кудись ні.
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10.12.2020 09:42 Відповісти
Так сказано, що ніхто не постраждав. Можливо "вистрєли були ізвнутрі".
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10.12.2020 10:16 Відповісти
"В результате, для остановки водителя Зеленский совершил девять выстрелов из автомата Калашникова (АКС-74У). Никто не пострадал.Источник: https://censor.net/ru/n3236060"
То він голосно бзднув "чергою". Це Бубочка може...
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10.12.2020 09:53 Відповісти
Я не вірю! Воно не знає, де запобіжник! 😊
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10.12.2020 09:58 Відповісти
9 выстрелов в упор - промахнулся!
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10.12.2020 09:27 Відповісти
А что гильзы все нашли?
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10.12.2020 10:11 Відповісти
Перепутал это не тот зеленский, хотя теория правильная.
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10.12.2020 09:30 Відповісти
На його місці міг бути і Дьопйош Зеленский з мамкою.
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10.12.2020 10:18 Відповісти
адназначна єта бил парахабот
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10.12.2020 09:39 Відповісти
у гнусавого уже появился личный лейтенант)
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10.12.2020 09:39 Відповісти
Младший лейтенант, мальчик маладой...
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10.12.2020 09:40 Відповісти
Это знак, как венок для Януковича.🤪
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10.12.2020 09:41 Відповісти
А ещьо бил случай...
П'яний водій ВАЗа намагався наїхати на блокпості на лейтенанта Зеленського. Водія зупинили пострілами з автомата Калашникова, - джерело - Цензор.НЕТ 5386
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10.12.2020 09:41 Відповісти
тю.
тут вон 43-хлетний мальчик-бубачка из того же Кривого Рога всей стране в висок пульнул...
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10.12.2020 09:52 Відповісти
27 лет назад?
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10.12.2020 11:56 Відповісти
Любой настоящий украинец наехал бы на зеленского и на всю его паганую семейку )))
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10.12.2020 09:45 Відповісти
для зупинки водія Зеленський здійснив дев'ять пострілів з автомата Калашникова (АКС-74У). Ніхто не постраждав. Джерело: https://censor.net/ua/n3236060
як одне зеленське сракою "керує" країною, так інший Зеленський випустив дев'ятькуль (з них дві в повітря) й нікуди не влучив - щось в тому є.
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10.12.2020 09:45 Відповісти
да он не собирался валить водилу - нах ему сидеть?
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10.12.2020 09:50 Відповісти
Ну, а в повітря то влучив?
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11.12.2020 17:36 Відповісти
Хорошо что никто не пострадал.
А то бьіло бьі: Зеленский пострадал за Зеленского. Водитель пострадал за Зеленского.
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10.12.2020 09:47 Відповісти
От радости у меня аж сердце екнуло!

А потом смотрю...
- только "пытался"
- какой-то лейтенант...

Сразу все потухло.
======
А лейтенанту - удачи, конечно.
Фамилия немного пеставатая, конечно - не повезло.
но сам мужик, вероятно, неплохой
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10.12.2020 09:49 Відповісти
фамилия подвела..
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10.12.2020 09:54 Відповісти
Нельзя такую информацию сообщать))!! Еще Янелох с перепугу да под коксом еще одно заявление напишет об угрозе его жизни??)) .
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10.12.2020 10:01 Відповісти
Если бы не однофамилец-той новости не было.
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10.12.2020 10:12 Відповісти
Цей допис дуже схожий на пораду Азарова Главкому Зеленському. Без нагана -"нет клована".
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10.12.2020 10:20 Відповісти
Не на того...
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10.12.2020 10:25 Відповісти
готовый сценарий для голливуда...
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10.12.2020 10:26 Відповісти
по хорошему надо бы этих зеленских поменять местами! лейтенанту такая муйня что "надо просто перестать стрелять" в голову не пришла
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10.12.2020 10:29 Відповісти
А прізвище водія?
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10.12.2020 10:29 Відповісти
Йому друзі сказали, що Зеленський, по-приколу, патрулює дороги. Він недослухав, вмазав для хоробрості і хотів увіковічити себе в пам'яті народній.
Мораль: завжди перевіряй інформацію, навіть якщо твої помисли світлі і чисті!
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10.12.2020 10:32 Відповісти
научите зеленского стрелять
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10.12.2020 10:42 Відповісти
Для этого надо отслужить, или хотя военные сборы пройти
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10.12.2020 10:49 Відповісти
Воно йне дивно... З такою хвамілією скоро взагалі з дому буде небезпечно виходити.
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10.12.2020 10:50 Відповісти
У водилы уважительная причина. Понять и простить Петра.(
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10.12.2020 10:58 Відповісти
Я конечно в русском языке не силён, но как мне кажется нужно было было написать "у блокпоста" или "на блокпосту", но не "на блокпостЕ". Звучит как лисопед или водросля!
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10.12.2020 11:00 Відповісти
Бутусов начал тролить?)
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10.12.2020 11:11 Відповісти
Когда сотрудник назвал свою фамилию водитель запаниковал.
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10.12.2020 11:18 Відповісти
Ну этот хотя бы служит. Даже знает с какой стороны из автомата стрелять. Нормальный Зеленский, че вы?
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10.12.2020 11:28 Відповісти
#давизеленского
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10.12.2020 12:38 Відповісти
Я особисто знаю далекого родича Зеленського (доволі схожі, так що без сумнівів). Нормальна людина. І причому їздить на велосипеді не по-приколу чи для понту - нема іншого транспорту.
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10.12.2020 13:24 Відповісти
У того родича призвіще теж Зеленський. Так що Зеленські бувають різні.
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10.12.2020 13:26 Відповісти
Давай його президентом поставим, думаю краще буде керувати
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11.12.2020 13:17 Відповісти
Что, своего автомата не было? Обязательно у Калашникова забирать?
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10.12.2020 16:42 Відповісти
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- МАЙЖЕ ЩОДНЯ КІЛЬКА СМЕРТЕЙ !!!!!!!! А СКІЛЬКИ ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЯКЩО НЕ НАЙВАГОМІША ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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10.12.2020 16:57 Відповісти
 
 