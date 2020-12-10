Терористи систематично ведуть снайперський вогонь проти ЗСУ. Ціллю обстрілу стають камери спостереження, - СЦКК
Від початку дії режиму припинення вогню офіцери-спостерігачі продовжують фіксувати системне ведення збройними формуваннями РФ снайперського вогню проти підрозділів Збройних сил України.
Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресштаб Операції об'єднаних сил.
Зокрема, як наголошується, протягом листопада поточного року зафіксовано 4 випадки застосування снайперського вогню, в результаті якого загинув один військовослужбовець ЗС України, ще один воїн зазнав поранення.
"Важливо зазначити, що крім особового складу ЗС України, ціллю для ворожих снайперів стають камери спостереження, що використовують передові українські підрозділи для ведення спостереження за противником та фіксації їх злочинних дій", - зазначає українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування.
Про всі випадки порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами УС СЦКК негайно інформує СММ ОБСЄ.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, протягом минулої доби, 9 грудня, у районах відповідальності українських сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.
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И плевать на Минск и на жалобы в ОБСЕ России, которая тут ни при чем, так как не является стороной конфликта.
Найди его. Особенно когда он за километр с ПБС
Найди его. Особенно когда он за километр с ПБС
Хххххххххххххххххх
На всякий случай: ПБС - ето елементарньій глушитель. Т.е. тьі не только не видишь окуда вьістрел, но и не сльішишь
А из пушки по воробьям, то таке...
Согласно договоренностям осла с орками запрещеньі снайпера и контрснайперские группьі. Но орки своих снайперов(причем ослолюбов - для них мьі неверньіе) завозят, а мьі шевелимся уже после вьістрела.
И зеленое чмо прекрасно о етом знает. Аналитика и данньіе разведки етому ослу на стол кеждое утро ложатся, но не делается ничего на упреждение.