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Новини Агресія Росії проти України
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Терористи систематично ведуть снайперський вогонь проти ЗСУ. Ціллю обстрілу стають камери спостереження, - СЦКК

Терористи систематично ведуть снайперський вогонь проти ЗСУ. Ціллю обстрілу стають камери спостереження, - СЦКК

Від початку дії режиму припинення вогню офіцери-спостерігачі продовжують фіксувати системне ведення збройними формуваннями РФ снайперського вогню проти підрозділів Збройних сил України.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресштаб Операції об'єднаних сил.

Зокрема, як наголошується, протягом листопада поточного року зафіксовано 4 випадки застосування снайперського вогню, в результаті якого загинув один військовослужбовець ЗС України, ще один воїн зазнав поранення.

"Важливо зазначити, що крім особового складу ЗС України, ціллю для ворожих снайперів стають камери спостереження, що використовують передові українські підрозділи для ведення спостереження за противником та фіксації їх злочинних дій", - зазначає українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування.

Про всі випадки порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами УС СЦКК негайно інформує СММ ОБСЄ.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, протягом минулої доби, 9 грудня, у районах відповідальності українських сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни кількома пострілами збили безпілотник ворога на Донбасі. За добу - 9 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС

Автор: 

обстріл (28339) Донбас (22354) СЦКК (642)


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Топ коментарі
+5
Террористы ведут себя предсказуемо и адекватно, а вот действия руководства страны, и наших ВСУ вызывают сильную обеспокоенность в их психическом здоровье...
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10.12.2020 09:33
+2
все эти отводы означают что зеленые отказались от выполнения своих обязанностей и просто сдаются
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10.12.2020 09:36
+1
І що, вогонь у відповідь не ведеться? Аби ще раз подивитися в очі *****?
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10.12.2020 09:29
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І що, вогонь у відповідь не ведеться? Аби ще раз подивитися в очі *****?
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10.12.2020 09:29 Відповісти
Террористы ведут себя предсказуемо и адекватно, а вот действия руководства страны, и наших ВСУ вызывают сильную обеспокоенность в их психическом здоровье...
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10.12.2020 09:33 Відповісти
все эти отводы означают что зеленые отказались от выполнения своих обязанностей и просто сдаются
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10.12.2020 09:36 Відповісти
Хватит жевать сопли! При любом снайперском выстреле немедленно давать ответ в виде плотного минометного огня по площади 1 га вокруг предполагаемой точки выстрела.
И плевать на Минск и на жалобы в ОБСЕ России, которая тут ни при чем, так как не является стороной конфликта.
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10.12.2020 09:51 Відповісти
https://ipress.ua/media/gallery/full/3/3/3333333333-3333333333333333-4.jpg
Найди его. Особенно когда он за километр с ПБС
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10.12.2020 11:30 Відповісти
Зона сплошного осколочного поражения найдет его напару с помощником и прикрытием..
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10.12.2020 13:49 Відповісти
https://ipress.ua/media/gallery/full/3/3/3333333333-3333333333333333-4.jpg
Найди его. Особенно когда он за километр с ПБС
Хххххххххххххххххх
На всякий случай: ПБС - ето елементарньій глушитель. Т.е. тьі не только не видишь окуда вьістрел, но и не сльішишь
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10.12.2020 14:05 Відповісти
Район откуда произвели выстрел даже с ПБС вычислить не трудно..,Далее можно действовать по подсказке Григория Слободянок...Тут даже свои начнут рычать на снайпера..
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10.12.2020 14:18 Відповісти
Район вьістрела вьічисляют контрснайперские группьі. Ето часьі и сутки монотонной работьі, отслеживания малейшего изменения ландшафта местности. И ответ должен бьіть от етих групп, но они сейчас запрещеньі согласно последним мирньім инициативам осла.
А из пушки по воробьям, то таке...
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10.12.2020 15:02 Відповісти
Это тот случай когда к.группа не определила точных координат снайпера. При ВМВ так поступали все воюющие стороны,особенно немцы.В воспоминаниях совснайперов неоднократно указывалось на плотный минометный обстрел района возможного нахождения снайпера с помощником.. Действовало достаточно эффективно..
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10.12.2020 15:42 Відповісти
Видишь ли, мьі или воюем, или соблюдаем перемирие. Минометньій ответ подразумевает и прикрьітие. Т.е. в ответ на минометьі противник подключит свои расчетьі. А ето означает что нам в свою очередь для подааления их расчетов уже необходимо подключать будет или дополнительньіе расчетьі, или арту, или БМП. И пошло-поехало.
Согласно договоренностям осла с орками запрещеньі снайпера и контрснайперские группьі. Но орки своих снайперов(причем ослолюбов - для них мьі неверньіе) завозят, а мьі шевелимся уже после вьістрела.

И зеленое чмо прекрасно о етом знает. Аналитика и данньіе разведки етому ослу на стол кеждое утро ложатся, но не делается ничего на упреждение.
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10.12.2020 17:09 Відповісти
Наши улыбаются в ответ.И не стреляют.И так семь лет.Здорово
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10.12.2020 10:17 Відповісти
Не, не...у нас же есть план А! А давайте дружно попросим Зелю пусть позвонит Пукину......
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10.12.2020 10:27 Відповісти
 
 