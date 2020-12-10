1 393 12
Уряд прогнозує 20-25 тисяч випадків COVID-19 на добу на початку січня, - Шмигаль
Кабінет Міністрів України прогнозує, що на початку січня кількість нових випадків зараження коронавірусом становитиме 20-25 тисяч на добу. Карантин посилять, щоб не допустити колапсу медичної системи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю УП.
За словами прем'єра, посилення карантину дозволить уникнути зростання захворюваності до 32 тисяч на добу, за яких медична система може впасти.
"Попередньо розрахунки, які ми бачимо на першу декаду січня, прогнозують десь в районі 20-25 тисяч хворих на день. Ми не будемо чекати 32, щоб медична система рухнула. Звичайно, карантин треба вводити до цієї цифри", - заявив Шмигаль.
Топ коментарі
+3 Ольга Панченко
показати весь коментар10.12.2020 09:42
+2 Creator Nikdud
показати весь коментар10.12.2020 09:55
+2 Иван Гонта #472731
показати весь коментар10.12.2020 10:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
заботящиеся о здоровье своих граждан ,например ,Германия.
.
Выкупите НАЗАД средства защиты,-
-
КОТОРЫЕ ВЫ в НАЧАЛЕ ЭПИДЕМИИ РАСПРОДАЛИ в россию , ИСПАНИЮ ИЗРАИЛЬ и дажэ в Китай...
НО ...
.
ЗА СВОИ ДЕНЬГИ..
.
БАРЫГИ на КрОВИд !!!.
.
Т.е. никаких концертов шапито-95, никаких корпоративов с участием шапито-95.
Ето до тебя доходит, козел? Или дойдет когда на каштане с лопатой в анусе болтаться будешь, ублюдок?
И вообще в заголовке опечатка, не прогнозируют, а планируют.
Вот тут их вирус как вжарит ...