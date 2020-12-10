Уряд прогнозує 20-25 тисяч випадків COVID-19 на добу на початку січня, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України прогнозує, що на початку січня кількість нових випадків зараження коронавірусом становитиме 20-25 тисяч на добу. Карантин посилять, щоб не допустити колапсу медичної системи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю УП.

За словами прем'єра, посилення карантину дозволить уникнути зростання захворюваності до 32 тисяч на добу, за яких медична система може впасти.

"Попередньо розрахунки, які ми бачимо на першу декаду січня, прогнозують десь в районі 20-25 тисяч хворих на день. Ми не будемо чекати 32, щоб медична система рухнула. Звичайно, карантин треба вводити до цієї цифри", - заявив Шмигаль.

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