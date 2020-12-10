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Новини Коронавірус і карантин
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Уряд прогнозує 20-25 тисяч випадків COVID-19 на добу на початку січня, - Шмигаль

Уряд прогнозує 20-25 тисяч випадків COVID-19 на добу на початку січня, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України прогнозує, що на початку січня кількість нових випадків зараження коронавірусом становитиме 20-25 тисяч на добу. Карантин посилять, щоб не допустити колапсу медичної системи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю УП.

За словами прем'єра, посилення карантину дозволить уникнути зростання захворюваності до 32 тисяч на добу, за яких медична система може впасти.

"Попередньо розрахунки, які ми бачимо на першу декаду січня, прогнозують десь в районі 20-25 тисяч хворих на день. Ми не будемо чекати 32, щоб медична система рухнула. Звичайно, карантин треба вводити до цієї цифри", - заявив Шмигаль.

Також читайте: Київ побив новий рекорд щодо захворюваності на COVID-19 за добу - 1899 нових випадків. Серед лідерів - Запорізька і Дніпропетровська області

Автор: 

Кабмін (14078) карантин (18172) Шмигаль Денис (4566) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
По уму локдаун надо вводить со средины декабря,как это делают страны ,
заботящиеся о здоровье своих граждан ,например ,Германия.
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10.12.2020 09:42
+2
Шмьіга, ублюдок тьі ахметовский. Чтобьі не бьіло 25 тьісяч в сутки в начале января, ограничения вводить надо уже через неделю.
Т.е. никаких концертов шапито-95, никаких корпоративов с участием шапито-95.
Ето до тебя доходит, козел? Или дойдет когда на каштане с лопатой в анусе болтаться будешь, ублюдок?
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10.12.2020 09:55
+2
Дурники, локдаун потрібно вводити перед святами, а не після...
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10.12.2020 10:14
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Да хоть 100 тысяч...Со смертностью Правительство что-то собирается делать??? 266 человек в сутки -это ЧЕ? Работа Правительства??? Пений меньше платить станет? Такой подход?.Твари.
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10.12.2020 09:39 Відповісти
Уряд має відмінити святкові та вихідні дні і зробити суцільний робочий тиждень, щоб уникнути масових святкувань які призведуть до поширення коронавірусу. Всім потрібно працювати - це підніме економіку і вбереже від хвороби!
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10.12.2020 10:31 Відповісти
По уму локдаун надо вводить со средины декабря,как это делают страны ,
заботящиеся о здоровье своих граждан ,например ,Германия.
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10.12.2020 09:42 Відповісти
3еленейсские - !!!!
.
Выкупите НАЗАД средства защиты,-
-
КОТОРЫЕ ВЫ в НАЧАЛЕ ЭПИДЕМИИ РАСПРОДАЛИ в россию , ИСПАНИЮ ИЗРАИЛЬ и дажэ в Китай...
НО ...
.
ЗА СВОИ ДЕНЬГИ..
.
БАРЫГИ на КрОВИд !!!.
.
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10.12.2020 09:54 Відповісти
Шмьіга, ублюдок тьі ахметовский. Чтобьі не бьіло 25 тьісяч в сутки в начале января, ограничения вводить надо уже через неделю.
Т.е. никаких концертов шапито-95, никаких корпоративов с участием шапито-95.
Ето до тебя доходит, козел? Или дойдет когда на каштане с лопатой в анусе болтаться будешь, ублюдок?
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10.12.2020 09:55 Відповісти
Что значит "что бы не было"? Все согласно плану истребления тупых Гоев.
И вообще в заголовке опечатка, не прогнозируют, а планируют.
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10.12.2020 09:59 Відповісти
Дурники, локдаун потрібно вводити перед святами, а не після...
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10.12.2020 10:14 Відповісти
новогодние гульки - пир во время чумы. Буквально!
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10.12.2020 10:23 Відповісти
В части прогнозирования наше правительство впереди всех на планете, достойные конкуренты синоптикам.
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10.12.2020 10:27 Відповісти
Гениальный ход! Сначала довести до 20 тыс в сутки, а потом локдаун. Может нужно сразу почсле 10 вводить и не доводить до 20 тыс?
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10.12.2020 10:34 Відповісти
На праздники все расслабятся. Ослабят организм излишествами ...
Вот тут их вирус как вжарит ...
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10.12.2020 10:36 Відповісти
пнх, Денис(ка)
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10.12.2020 14:33 Відповісти
 
 