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Новини Коронавірус і карантин
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Запровадивши жорсткий карантин після Нового року, Кабмін запобіг двом локдаунам, - "слуга народу" Корнієнко

Запровадивши жорсткий карантин після Нового року, Кабмін запобіг двом локдаунам, -

Заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив, чому Кабінет Міністрів посилив карантин після новорічних свят.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

За словами Корнієнка, таким чином вони запобігли двом локдаунам. Оскільки до і під час святкування Нового року про обмеження все одно забули б.

Заступник голови фракції "СН" вважає це рішення уряду "компромісом" між Києвом і місцевою владою, адже регіони не хотіли локдауну в грудні.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що локдаун в Україні запровадять 8 січня і він діятиме по 24 січня (включно) 2021 року.

Також читайте: Кабмін пропонує запровадити локдаун з 8 по 25 січня, - ЗМІ

Автор: 

Кабмін (14078) карантин (18172) Корнієнко Олександр (666) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+5
Ще не запровадили, тільки запланували, а вже попередили.
Зебіли, мля... Такі брехливі зебіли. Брешуть завжди, як тільки пасть відкриють.
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10.12.2020 09:55
+3
Слушаю Радио НВ, сказали, что в Германии карантин на новогодние праздники, а у нас после новогодних праздников. Может поэтому Германия самая богатая в Европе, а Украина самая бедная?
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10.12.2020 09:49
+2
самый заработок фопам срезали крнда все празднуют
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10.12.2020 09:44
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самый заработок фопам срезали крнда все празднуют
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10.12.2020 09:44 Відповісти
Одна велика помилка замість двох маленьких помилок. Потрібно покращувати якість роботи влади, бо помилки великі та маленькі це не те шлях до успіху, це шлях до політичного цвинтаря, як у порошенка!
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10.12.2020 10:28 Відповісти
це шлях до політичного цвинтаря, як у порошенка гриценка
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10.12.2020 11:19 Відповісти
вже як півтора року зевлада не дає дюдям приводу для святкування.
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10.12.2020 09:45 Відповісти
корниенко не в ладах со временем - "ввОдя" и "предотвратиТ"
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10.12.2020 11:16 Відповісти
Слушаю Радио НВ, сказали, что в Германии карантин на новогодние праздники, а у нас после новогодних праздников. Может поэтому Германия самая богатая в Европе, а Украина самая бедная?
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10.12.2020 09:49 Відповісти
Ще не запровадили, тільки запланували, а вже попередили.
Зебіли, мля... Такі брехливі зебіли. Брешуть завжди, як тільки пасть відкриють.
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10.12.2020 09:55 Відповісти
У квартала буде новорічний чес до 8 січня, та і всі вже з закордону повернуться. Можна закривати країну.
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10.12.2020 10:13 Відповісти
"Введя жесткий карантин после Нового года, Кабмин предотвратил два локдауна, - "слуга народа" Корниенко"

Еще Нового Года нет, а вы уже "предотвратили"?

На этом сайте есть редакторы?
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10.12.2020 10:29 Відповісти
так сказал корниенко...ему нужен редактор, внутренний
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10.12.2020 11:18 Відповісти
Так вони ще попередили падіння Сонця і Місяця на Землю, вимирання крокодилів в річці Ніл та бичків у Азовському морі. Не чули?
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10.12.2020 13:43 Відповісти
"Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що локдаун в Україні запровадять 8 січня і він діятиме по 24 січня (включно) 2021 року."

"Володи́мир Олекса́ндрович Зеле́нський - шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був керівником «Студії Квартал-95» і продюсером телеканалу «Інтер». Вікіпедія
Народження: 25 січня 1978 р. (42 роки), Кривий Ріг"
Запровадивши жорсткий карантин після Нового року, Кабмін запобіг двом локдаунам, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 3686
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10.12.2020 10:29 Відповісти
треба ж було якось втиснути між ханукою и пурімом, виступами 95кв, новим роком, різдвом і його днем народження...
старий новий рік і водохреща прокинули...всіх, хто прийде до ополонки опричники пускатимуть під лід
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10.12.2020 11:23 Відповісти
яке чудове пояснення... дякуємо за виважену експертну думку.... Корнієнко, а якщо Денис(ка) Шмигаль не введе (ну от нема за шо і як з тим всім розгребти... і тд), то це..."прєдотвратіт" три?...локдауни... Конгенільно! Бравіссімо!!! "бурниє аплодісмєнти. пєрєходящиє в... мордобітіє"(с)
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10.12.2020 14:26 Відповісти
 
 