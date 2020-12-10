Запровадивши жорсткий карантин після Нового року, Кабмін запобіг двом локдаунам, - "слуга народу" Корнієнко

Заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив, чому Кабінет Міністрів посилив карантин після новорічних свят.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

За словами Корнієнка, таким чином вони запобігли двом локдаунам. Оскільки до і під час святкування Нового року про обмеження все одно забули б.

Заступник голови фракції "СН" вважає це рішення уряду "компромісом" між Києвом і місцевою владою, адже регіони не хотіли локдауну в грудні.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що локдаун в Україні запровадять 8 січня і він діятиме по 24 січня (включно) 2021 року.

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