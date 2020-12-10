Україна в ОБСЄ: від початку перемир'я на Донбасі загинули четверо українських воїнів, ще 15 були поранені

За період із 27 липня по 29 листопада збройні формування РФ на Донбасі здійснили 309 обстрілів позицій ЗС України, у результаті чого четверо українських військовослужбовців загинули, ще 15 зазнали поранень.

Про це заявив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні в середу 9 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Попри відчутний прогрес в імплементації домовленості про додаткові заходи щодо зміцнення режиму припинення вогню, погодженого на засіданні ТКГ 22 липня 2020 року, Російська Федерація продовжує збройні провокації, у тому числі шляхом відкриття прицільного вогню. Загалом за період з 27 липня по 29 листопада 2020 року позиції Збройних Сил України поблизу 43 житлових районів Донецької та Луганської областей були обстріляні 309 разів", - зазначив Лоссовський.

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В 11 випадках російські окупаційні війська вели вогонь із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Крім того, збройні формування РФ 36 раз застосовували заборонені БПЛА, у т.ч. для скидання гранат на позиції ЗСУ. Також було зафіксовано 20 випадків інженерного укріплення позицій з боку російської сторони, що заборонено домовленістю ТКГ від 22 липня.

"З 27 липня у результаті таких збройних провокацій було вбито 4 українських військовослужбовців, ще 15 українських військовослужбовців отримали поранення", - повідомив заступник очільника місії України при ОБСЄ.

Під час засідання українська місія також поінформувала держави-учасниці про окремі такі нещодавні грубі порушення, здійснені російським окупаційними військами.

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Зокрема, було наведено приклад того, як 4 грудня збройні формування РФ здіснили провокаційний обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 мм (6 пострілів) і 122 мм (13 пострілів) українських позицій поблизу н.п. Водяне з боку тимчасово окупованої Саханки. При цьому, одночасно з обстрілом вони затребували в СММ ОБСЄ режим тиші, заявивши про нібито порушення режиму припинення вогню української сторони біля н.п. Ужівка.



Фото: с сайт "Укрінформ"

"Застосування російськими силами на Донбасі забороненого Мінськими домовленостями озброєння викликає наше серйозне занепокоєння. Ці дії спрямовані як на завдання смерті українським військовим, так і на здійснення на них психологічного тиску для провокування вогню у відповідь, щоб потім це використати у якості приводу для заяв про нібито порушення Україною перемир'я. Безперечно, такі дії є чіткими свідченням небажання Росії дотримуватися домовленості про припинення вогню і спрямовані на подальше розпалювання бойових дій на всій лінії зіткнення", - заявив представник України.