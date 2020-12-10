Суд окупантів у Криму заочно засудив власника телеканалу ATR Іслямова до 19 років ув'язнення
Так званий "Верховний суд Криму" в четвер засудив до 19 років колонії суворого режиму бізнесмена Ленура Іслямова, який звинувачувався в організації підриву опор ЛЕП на півдні України, що призвело до знеструмлення Кримського півострова в 2015 році.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
Вирок винесено заочно, оскільки Іслямов останні роки живе в Україні і перебуває в розшуку в РФ.
"Остаточно призначити Іслямову покарання у вигляді 19 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з виступом в ЗМІ на термін два роки і обмеженням свободи на термін один рік", - оголосила рішення суддя.
Іслямова звинувачували за трьома статтями КК РФ: п. "А, б" ч. 2 ст. 281 (диверсія, вчинена організованою групою, яка призвела до тяжких наслідків), ч. 1 ст. 208 (організація незаконного збройного формування) і ч. 2 ст. 280.1 (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності з використанням ЗМІ або інформаційно-телекомунікаційних мереж, в тому числі в інтернеті).
Дебати у справі завершилися тиждень тому: прокурор запросив 19 років колонії суворого режиму, захист вимагав винести виправдувальний вирок і просив суд відмовити в задоволенні заявлених цивільних позовів на загальну суму понад 1 млрд рублів.
Адвокат Іслямова Микола Полозов вважає справу політично мотивованою. "Сторона захисту вказала в дебатах на недоведеність обвинувачення ні в здійсненні диверсії, ні в створенні батальйону, ні в публічних закликах", - заявляв юрист.
Іслямов - власник кримськотатарського телеканалу ATR, колишній віцепрем'єр Криму, ексвласник кредитної організації (в Росії йому належав "Джаст-банк", у фінустанови восени 2015 року відкликали ліцензію).
Російські слідчі називали Іслямова одним з організаторів продовольчої блокади Криму: активісти створеної ним організації "Аскер" (в перекладі з тюркського - "воїн / солдат", "військо / армія") у вересні 2015 року перекрили для фур з продуктами дороги на півдні України, що ведуть на Кримський півострів, і причетним до енергоблокади Криму: в листопаді 2015 року в Херсонській області були підірвані опори двох ЛЕП, якими тоді надходила електрика на півострів. Крим до кінця травня 2016 року прожив у режимі НС.
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От кожному з них - по 19годков. українських. В смислі - в тюрмах.
Как по мне, Ислямов просто не сумел договориться о цене своей лояльности российским властям. Вот его и вытурили с Крыма. А на подконтрольной территории Украины он стал строить из себя патриота.
Кстати говоря, давненько, правда, читала мнение некоторых членов ПС, которые участвовали в блокаде Крыма. Их версия несколько расходится с мнением Ислямова и Чубарова. Крымские татары там были, но инициатива блокады на деле (а не на словах) шла не от них.
А говорить они любят. Сколько было сказано про "крымско-татарский батальон" - и где он? Была Чубаровым распиарена акция "Марш на Крым", еще весной хотели идти типа не обращая внимания на российских пограничников - и где?
Так что я бы не превозносила Ислямова. Кырымлы наши ситуативные союзники в сложившейся ситуации, но не более того. Делать ставку на них в деоккупации Крыма - очень опасная игра. Особенно, пока в Турции активно бродят неоимперские замашки. Чтобы потом Крым не стал нашим "северным Кипром", который уже без малого полвека "оккупирован", но имеет представительства во многих странах
Плюс, повторюсь, по крайней мере имеющиеся лидеры крымских татар ОЧЕНЬ много говорят, но ничтожно мало делают. Украине выгодно разыгрывать карту коренного народа, напирать на "повтор 44-го года" и так далее, но давать широкую автономию - нет. Начиная с того, что это противоречит Конституции, где прямо сказано, что Украина - унитарное государство. Максимум - Крымская область.
А насчет гипотетичности кипрского сценария - пять-семь лет назад сложно было представить, что внешнеполитические действия Турции пойдут дальше северной Сирии. И то, это было понятно - турки там боролись против курдских террористов, которые, получая боевой опыт, могли потом (и даже делали) прийти в Турцию. Сейчас же Турция имеет свои контингенты в Сирии, Ливии, Азербайджане.
И, интересно, чем закончилась история - Шевченковский районный суд Киева в 2019-м году обязал СБУ открыть на Ислямова дело за госизмену.