Суд окупантів у Криму заочно засудив власника телеканалу ATR Іслямова до 19 років ув'язнення

Так званий "Верховний суд Криму" в четвер засудив до 19 років колонії суворого режиму бізнесмена Ленура Іслямова, який звинувачувався в організації підриву опор ЛЕП на півдні України, що призвело до знеструмлення Кримського півострова в 2015 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Вирок винесено заочно, оскільки Іслямов останні роки живе в Україні і перебуває в розшуку в РФ.

"Остаточно призначити Іслямову покарання у вигляді 19 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з виступом в ЗМІ на термін два роки і обмеженням свободи на термін один рік", - оголосила рішення суддя.

Іслямова звинувачували за трьома статтями КК РФ: п. "А, б" ч. 2 ст. 281 (диверсія, вчинена організованою групою, яка призвела до тяжких наслідків), ч. 1 ст. 208 (організація незаконного збройного формування) і ч. 2 ст. 280.1 (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності з використанням ЗМІ або інформаційно-телекомунікаційних мереж, в тому числі в інтернеті).

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Дебати у справі завершилися тиждень тому: прокурор запросив 19 років колонії суворого режиму, захист вимагав винести виправдувальний вирок і просив суд відмовити в задоволенні заявлених цивільних позовів на загальну суму понад 1 млрд рублів.

Адвокат Іслямова Микола Полозов вважає справу політично мотивованою. "Сторона захисту вказала в дебатах на недоведеність обвинувачення ні в здійсненні диверсії, ні в створенні батальйону, ні в публічних закликах", - заявляв юрист.

Іслямов - власник кримськотатарського телеканалу ATR, колишній віцепрем'єр Криму, ексвласник кредитної організації (в Росії йому належав "Джаст-банк", у фінустанови восени 2015 року відкликали ліцензію).

Російські слідчі називали Іслямова одним з організаторів продовольчої блокади Криму: активісти створеної ним організації "Аскер" (в перекладі з тюркського - "воїн / солдат", "військо / армія") у вересні 2015 року перекрили для фур з продуктами дороги на півдні України, що ведуть на Кримський півострів, і причетним до енергоблокади Криму: в листопаді 2015 року в Херсонській області були підірвані опори двох ЛЕП, якими тоді надходила електрика на півострів. Крим до кінця травня 2016 року прожив у режимі НС.