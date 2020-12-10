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Новини Окуповані території
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Суд окупантів у Криму заочно засудив власника телеканалу ATR Іслямова до 19 років ув'язнення

Суд окупантів у Криму заочно засудив власника телеканалу ATR Іслямова до 19 років ув'язнення

Так званий "Верховний суд Криму" в четвер засудив до 19 років колонії суворого режиму бізнесмена Ленура Іслямова, який звинувачувався в організації підриву опор ЛЕП на півдні України, що призвело до знеструмлення Кримського півострова в 2015 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Вирок винесено заочно, оскільки Іслямов останні роки живе в Україні і перебуває в розшуку в РФ.

"Остаточно призначити Іслямову покарання у вигляді 19 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з виступом в ЗМІ на термін два роки і обмеженням свободи на термін один рік", - оголосила рішення суддя.

Іслямова звинувачували за трьома статтями КК РФ: п. "А, б" ч. 2 ст. 281 (диверсія, вчинена організованою групою, яка призвела до тяжких наслідків), ч. 1 ст. 208 (організація незаконного збройного формування) і ч. 2 ст. 280.1 (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності з використанням ЗМІ або інформаційно-телекомунікаційних мереж, в тому числі в інтернеті).

Також читайте: "Прокурор" в окупованому РФ Криму запросив 19 років позбавлення волі власнику телеканалу ATR Іслямову

Дебати у справі завершилися тиждень тому: прокурор запросив 19 років колонії суворого режиму, захист вимагав винести виправдувальний вирок і просив суд відмовити в задоволенні заявлених цивільних позовів на загальну суму понад 1 млрд рублів.

Адвокат Іслямова Микола Полозов вважає справу політично мотивованою. "Сторона захисту вказала в дебатах на недоведеність обвинувачення ні в здійсненні диверсії, ні в створенні батальйону, ні в публічних закликах", - заявляв юрист.

Іслямов - власник кримськотатарського телеканалу ATR, колишній віцепрем'єр Криму, ексвласник кредитної організації (в Росії йому належав "Джаст-банк", у фінустанови восени 2015 року відкликали ліцензію).

Російські слідчі називали Іслямова одним з організаторів продовольчої блокади Криму: активісти створеної ним організації "Аскер" (в перекладі з тюркського - "воїн / солдат", "військо / армія") у вересні 2015 року перекрили для фур з продуктами дороги на півдні України, що ведуть на Кримський півострів, і причетним до енергоблокади Криму: в листопаді 2015 року в Херсонській області були підірвані опори двох ЛЕП, якими тоді надходила електрика на півострів. Крим до кінця травня 2016 року прожив у режимі НС.

Автор: 

Крим (14135) окупація (6680) Іслямов Ленур (46)


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Топ коментарі
+6
За такі заслуги Ленур Іслямов достойний пошани від України. Дай Бог здоров'я Ленуру щоб і надалі боротися за визволення від окупантів українського Криму та права кримсько-татарського народу жити на своїй землі
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10.12.2020 10:55
+4
А в Україні на укрТБ розплідники сепарсько-колорадської гидоти вільно себе почувають ,вже повернули "русскоязичний" контент і росєянє вже не агресори !!)))
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10.12.2020 11:11
+3
А судді і прокурори - хто?
От кожному з них - по 19годков. українських. В смислі - в тюрмах.
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10.12.2020 10:09
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А судді і прокурори - хто?
От кожному з них - по 19годков. українських. В смислі - в тюрмах.
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10.12.2020 10:09 Відповісти
Низя!! А то бубочку наругают и гастроли 95-го в кацапии запретят.
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10.12.2020 10:15 Відповісти
За такі заслуги Ленур Іслямов достойний пошани від України. Дай Бог здоров'я Ленуру щоб і надалі боротися за визволення від окупантів українського Криму та права кримсько-татарського народу жити на своїй землі
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10.12.2020 10:55 Відповісти
Іслямов наша людина - достойний українець татарської крові, в ситуації з судом дивує інше, навіщо тратитись на адвокатів, коли приговор відомий наперед. кацапи живуть своїм мракобісним життям, ніхто і ніщо не змінить їх аморально-кровожерливої природи. кацапи то потойбіччя, туди заходити не варто, хай самі варяться в своєму лайні. любий контакт з ними - самоприниження
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10.12.2020 11:02 Відповісти
Простите, а "достойным украинцем" он стал до того, как стал заместителем Гоблина (Аксенова)? И до того, как открывал в Крыму отделения своего банка после 2014-го?
Как по мне, Ислямов просто не сумел договориться о цене своей лояльности российским властям. Вот его и вытурили с Крыма. А на подконтрольной территории Украины он стал строить из себя патриота.
Кстати говоря, давненько, правда, читала мнение некоторых членов ПС, которые участвовали в блокаде Крыма. Их версия несколько расходится с мнением Ислямова и Чубарова. Крымские татары там были, но инициатива блокады на деле (а не на словах) шла не от них.
А говорить они любят. Сколько было сказано про "крымско-татарский батальон" - и где он? Была Чубаровым распиарена акция "Марш на Крым", еще весной хотели идти типа не обращая внимания на российских пограничников - и где?
Так что я бы не превозносила Ислямова. Кырымлы наши ситуативные союзники в сложившейся ситуации, но не более того. Делать ставку на них в деоккупации Крыма - очень опасная игра. Особенно, пока в Турции активно бродят неоимперские замашки. Чтобы потом Крым не стал нашим "северным Кипром", который уже без малого полвека "оккупирован", но имеет представительства во многих странах
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10.12.2020 13:21 Відповісти
Про союзническую ситуативность я с вами соглашаюсь, но, в ситуации оккупации крыма кацапами, освободить его и дать татарам широкую автономию вплоть до самоопределения это тоже вариант - намного лучше кацапской оккупации. С кипром сравнить сложно.... гипотетически, даже в такой ситуации, этот вариант лучше кацапской оккупации... в любой ситуации, кацаская оккупация крыма, это худший из худших вариантов.
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10.12.2020 13:34 Відповісти
Ну а как по мне, замена кацапской оккупации на оккупацию турецкую - это выбор между сортами ..овна.
Плюс, повторюсь, по крайней мере имеющиеся лидеры крымских татар ОЧЕНЬ много говорят, но ничтожно мало делают. Украине выгодно разыгрывать карту коренного народа, напирать на "повтор 44-го года" и так далее, но давать широкую автономию - нет. Начиная с того, что это противоречит Конституции, где прямо сказано, что Украина - унитарное государство. Максимум - Крымская область.
А насчет гипотетичности кипрского сценария - пять-семь лет назад сложно было представить, что внешнеполитические действия Турции пойдут дальше северной Сирии. И то, это было понятно - турки там боролись против курдских террористов, которые, получая боевой опыт, могли потом (и даже делали) прийти в Турцию. Сейчас же Турция имеет свои контингенты в Сирии, Ливии, Азербайджане.
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10.12.2020 13:44 Відповісти
зачем турков приплетать? заговорить процесс деоккупации? речь про то, что татарі тоже коренній народ кріма(только кацапі приезжие, понаехавшие, оккупанті, заселенніе вместо віселенніх и т.д.), соответственно, есть разніе с ними сценарии...
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10.12.2020 14:07 Відповісти
А, кстати, тратится он на адвокатов еще и потому, что этот судебный процесс у него не единственный в рассее. Еще он судится за свое имущество и компании в Крыму.
И, интересно, чем закончилась история - Шевченковский районный суд Киева в 2019-м году обязал СБУ открыть на Ислямова дело за госизмену.
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10.12.2020 13:27 Відповісти
А в Україні на укрТБ розплідники сепарсько-колорадської гидоти вільно себе почувають ,вже повернули "русскоязичний" контент і росєянє вже не агресори !!)))
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10.12.2020 11:11 Відповісти
 
 