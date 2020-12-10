У МВС за добу виявили майже 400 нових випадків COVID-19, більшість - у Києві

Станом на ранок четверга лабораторно підтвердили 395 нових випадків COVID-19 серед співробітників МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

Повідомляється, що найбільшу кількість хворих працівників МВС зареєстровано в Дніпропетровській області (+33) та м.Києві (+102).

Від початку пандемії коронавірусної хвороби захворіли 25 241 правоохоронець, одужали - 24 274, померли - 78.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ побив новий рекорд щодо захворюваності на COVID-19 за добу - 1899 нових випадків. Серед лідерів - Запорізька і Дніпропетровська області