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Новини Коронавірус і карантин
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У МВС за добу виявили майже 400 нових випадків COVID-19, більшість - у Києві

Станом на ранок четверга лабораторно підтвердили 395 нових випадків COVID-19 серед співробітників МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

Повідомляється, що найбільшу кількість хворих працівників МВС зареєстровано в Дніпропетровській області (+33) та м.Києві (+102).

Від початку пандемії коронавірусної хвороби захворіли 25 241 правоохоронець, одужали - 24 274, померли - 78.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ побив новий рекорд щодо захворюваності на COVID-19 за добу - 1899 нових випадків. Серед лідерів - Запорізька і Дніпропетровська області

У МВС за добу виявили майже 400 нових випадків COVID-19, більшість - у Києві 01

У МВС за добу виявили майже 400 нових випадків COVID-19, більшість - у Києві 02

Автор: 

карантин (18172) МВС (3500) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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400 за день - это только МВД... Что творится в армии даже страшно подумать....По отчетам вроде все неплохо, но в армии легче всего скрыть.
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10.12.2020 10:21 Відповісти
 
 