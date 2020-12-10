У МВС за добу виявили майже 400 нових випадків COVID-19, більшість - у Києві
Станом на ранок четверга лабораторно підтвердили 395 нових випадків COVID-19 серед співробітників МВС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.
Повідомляється, що найбільшу кількість хворих працівників МВС зареєстровано в Дніпропетровській області (+33) та м.Києві (+102).
Від початку пандемії коронавірусної хвороби захворіли 25 241 правоохоронець, одужали - 24 274, померли - 78.
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Леопольд Пупкин #460500
показати весь коментар10.12.2020 10:21 Відповісти Мені подобається 0
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