Ситник сподівається, що підозра Татарову у справі про незаконне присвоєння майна Нацгвардії буде: "Всі налаштовані ухвалювати законні рішення"
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник пояснює закритість інформації про показання, які дає фігурант справи з незаконного заволодіння майном Нацгвардії Максим Микитась, необхідністю коректного збору інформації на колишніх і нинішніх топчиновників, щоб надалі це не викликало спекуляцій.
"Я сподіваюся, що час покаже, що Ви помиляєтеся. Наскільки я знаю позицію Максима (в.о. керівника САП Максима Грищука. - Ред.) й інших прокурорів, то всі налаштовані приймати законні рішення", - сказав Ситник в ефірі 24 каналу в середу ввечері, відповідаючи на питання про те, чи означає ситуація зі зміною групи прокурорів у справі про незаконне присвоєння майна Нацгвардії, що підозри щодо заступника голови Офісу президента Олега Татарова не буде, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Ситник нагадав, що стосовно одного з фігурантів вже обрано запобіжний захід і обґрунтованість підозри підтверджена судом.
Коментуючи інформацію про те, що антикорупційні органи нібито засекретили розслідування справи, щоб на свідчення Микитася на колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана не вплинув Офіс генпрокурора, Ситник сказав: "Фактично немає поняття засекретити справу. Є таємниця досудового розслідування, і прокурор і детектив вирішують, в якому обсязі цю таємницю розкривати".
"... є ситуація, яку треба доопрацювати, щоб не було маніпуляцій і спекуляцій - це все-таки топчиновники колишні і чинні ... ми самі ще до кінця не впевнені, які там будуть остаточні рішення. Ми все це робимо в закритому режимі, щоб не заважати детективам і прокурорам працювати", - розповів Ситник.
Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.
За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.
Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.
Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.
2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.
Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати"
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Україна на першому ж році президентства Зеленського провалилася в рейтингу Transparency на 2 пункти - проти зростання на 7 пунктів за президента Порошенка;
- похована справа про отримання хабара 11 депутатами від відомого нардепа Антона Яценко;
- без наслідків лишилися заяви нардепа Скороход про отримання нардепами-служками зарплатень у конвертах;
- ніяких наслідків не мало дивовижне спілкування з поліцейськими чинами у Кривому Розі нардепа Юрія «Юзика» Корявченкова;
- зависла справа НАБУ проти нардепа Дубінського щодо лобіювання поправок на користь тютюнової галузі;
- попри всі журналістські розслідування дивовижно себе почуває депутат Холодов;
- правоохоронці взагалі не відреагували на журналістське розслідування про ухилення від сплати податків через офшори структур Володимира Зеленського;
- «Тут можна добре при барахлитися - онукам вистачить» - заступник міністра МОЗ Семиволос дивовижно себе почуває;
- заяви Уманського щодо фришування розкрадання ПДВ на 5 мільярдів грн за місяць - без реакції;
- брат голови ОПУ Єрмака домовляється про призначення на державні посади за гроші - президент Зеленський заявляє: «Ми таким не займаємося». І все;
- дороги будують із застосуванням металургійного шлаку замість щебеню по його ціні, без жодної профільної експертизи - правоохоронців це не цікавить. Певно - через участь у схемі тестя Зеленського;
- підозра 12 суддям на чолі із Павлом Вовком загинула на столі Генпрокурора;
- «Нардеп Юрченко буде сидіти» - пообіцяв Зеленський. Не уточнив лише що нардеп, який попався на хабарі, сидітиме у Верховній Раді;
- генпрокурор Венедиктова селиться на дачі оренда якої більше за її офіційні доходи - Офіс президента цього не помічає;
- дороги за «Великим будівництвом» будують на 57% (а буває й на 92%) дорожче ніж у часи президента Порошенка, забираючи кошти з Ковідного фонду - Генпрокуратура спить;
- генпрокурор Венедиктова зриває вручення підозри заступникові Єрмака Олегу Татарову, через відсторонення прокурорів.
- міністерство оборони купує вантажівки в цивільній комплектації на 195 тисяч грн. (разом - на 8 мільйонів грн.) дорожче ніж купувало спеціалізовані для війни вантажівки «Богдан» у «свинарчуків».
«Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях! Звинувачений у корупції ніколи не вийде під заставу!» - це обіцяв Володимир Зеленський ще ДО того як він став їздити на державних «Мерседасах», жити в державні резиденції та лікуватися в державній Феофанії. Ще тоді ми горлали, що «Мерседеси», резиденції та Феофанії і є метою його походу в президенти. Але нас чути ніхто не хотів. З днем боротьби з корупцією. У наймах коси побіліють - у наймах, сестри, й помрете.
https://site.ua/dmitro.vovnyanko/32554/ Дмитро Калинчук