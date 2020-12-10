Ситник сподівається, що підозра Татарову у справі про незаконне присвоєння майна Нацгвардії буде: "Всі налаштовані ухвалювати законні рішення"

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник пояснює закритість інформації про показання, які дає фігурант справи з незаконного заволодіння майном Нацгвардії Максим Микитась, необхідністю коректного збору інформації на колишніх і нинішніх топчиновників, щоб надалі це не викликало спекуляцій.

"Я сподіваюся, що час покаже, що Ви помиляєтеся. Наскільки я знаю позицію Максима (в.о. керівника САП Максима Грищука. - Ред.) й інших прокурорів, то всі налаштовані приймати законні рішення", - сказав Ситник в ефірі 24 каналу в середу ввечері, відповідаючи на питання про те, чи означає ситуація зі зміною групи прокурорів у справі про незаконне присвоєння майна Нацгвардії, що підозри щодо заступника голови Офісу президента Олега Татарова не буде, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ситник нагадав, що стосовно одного з фігурантів вже обрано запобіжний захід і обґрунтованість підозри підтверджена судом.

Коментуючи інформацію про те, що антикорупційні органи нібито засекретили розслідування справи, щоб на свідчення Микитася на колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана не вплинув Офіс генпрокурора, Ситник сказав: "Фактично немає поняття засекретити справу. Є таємниця досудового розслідування, і прокурор і детектив вирішують, в якому обсязі цю таємницю розкривати".

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"... є ситуація, яку треба доопрацювати, щоб не було маніпуляцій і спекуляцій - це все-таки топчиновники колишні і чинні ... ми самі ще до кінця не впевнені, які там будуть остаточні рішення. Ми все це робимо в закритому режимі, щоб не заважати детективам і прокурорам працювати", - розповів Ситник.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати"