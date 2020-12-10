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Новини
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Ситник сподівається, що підозра Татарову у справі про незаконне присвоєння майна Нацгвардії буде: "Всі налаштовані ухвалювати законні рішення"

Ситник сподівається, що підозра Татарову у справі про незаконне присвоєння майна Нацгвардії буде:

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник пояснює закритість інформації про показання, які дає фігурант справи з незаконного заволодіння майном Нацгвардії Максим Микитась, необхідністю коректного збору інформації на колишніх і нинішніх топчиновників, щоб надалі це не викликало спекуляцій.

"Я сподіваюся, що час покаже, що Ви помиляєтеся. Наскільки я знаю позицію Максима (в.о. керівника САП Максима Грищука. - Ред.) й інших прокурорів, то всі налаштовані приймати законні рішення", - сказав Ситник в ефірі 24 каналу в середу ввечері, відповідаючи на питання про те, чи означає ситуація зі зміною групи прокурорів у справі про незаконне присвоєння майна Нацгвардії, що підозри щодо заступника голови Офісу президента Олега Татарова не буде, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ситник нагадав, що стосовно одного з фігурантів вже обрано запобіжний захід і обґрунтованість підозри підтверджена судом.

Коментуючи інформацію про те, що антикорупційні органи нібито засекретили розслідування справи, щоб на свідчення Микитася на колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана не вплинув Офіс генпрокурора, Ситник сказав: "Фактично немає поняття засекретити справу. Є таємниця досудового розслідування, і прокурор і детектив вирішують, в якому обсязі цю таємницю розкривати".

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"... є ситуація, яку треба доопрацювати, щоб не було маніпуляцій і спекуляцій - це все-таки топчиновники колишні і чинні ... ми самі ще до кінця не впевнені, які там будуть остаточні рішення. Ми все це робимо в закритому режимі, щоб не заважати детективам і прокурорам працювати", - розповів Ситник.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати"

Автор: 

НАБУ (5063) Гройсман Володимир (5614) Ситник Артем (862) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+6
День боротьби з корупцією

- Україна на першому ж році президентства Зеленського провалилася в рейтингу Transparency на 2 пункти - проти зростання на 7 пунктів за президента Порошенка;
- похована справа про отримання хабара 11 депутатами від відомого нардепа Антона Яценко;
- без наслідків лишилися заяви нардепа Скороход про отримання нардепами-служками зарплатень у конвертах;
- ніяких наслідків не мало дивовижне спілкування з поліцейськими чинами у Кривому Розі нардепа Юрія «Юзика» Корявченкова;
- зависла справа НАБУ проти нардепа Дубінського щодо лобіювання поправок на користь тютюнової галузі;
- попри всі журналістські розслідування дивовижно себе почуває депутат Холодов;
- правоохоронці взагалі не відреагували на журналістське розслідування про ухилення від сплати податків через офшори структур Володимира Зеленського;
- «Тут можна добре при барахлитися - онукам вистачить» - заступник міністра МОЗ Семиволос дивовижно себе почуває;
- заяви Уманського щодо фришування розкрадання ПДВ на 5 мільярдів грн за місяць - без реакції;
- брат голови ОПУ Єрмака домовляється про призначення на державні посади за гроші - президент Зеленський заявляє: «Ми таким не займаємося». І все;
- дороги будують із застосуванням металургійного шлаку замість щебеню по його ціні, без жодної профільної експертизи - правоохоронців це не цікавить. Певно - через участь у схемі тестя Зеленського;
- підозра 12 суддям на чолі із Павлом Вовком загинула на столі Генпрокурора;
- «Нардеп Юрченко буде сидіти» - пообіцяв Зеленський. Не уточнив лише що нардеп, який попався на хабарі, сидітиме у Верховній Раді;
- генпрокурор Венедиктова селиться на дачі оренда якої більше за її офіційні доходи - Офіс президента цього не помічає;
- дороги за «Великим будівництвом» будують на 57% (а буває й на 92%) дорожче ніж у часи президента Порошенка, забираючи кошти з Ковідного фонду - Генпрокуратура спить;
- генпрокурор Венедиктова зриває вручення підозри заступникові Єрмака Олегу Татарову, через відсторонення прокурорів.
- міністерство оборони купує вантажівки в цивільній комплектації на 195 тисяч грн. (разом - на 8 мільйонів грн.) дорожче ніж купувало спеціалізовані для війни вантажівки «Богдан» у «свинарчуків».
«Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях! Звинувачений у корупції ніколи не вийде під заставу!» - це обіцяв Володимир Зеленський ще ДО того як він став їздити на державних «Мерседасах», жити в державні резиденції та лікуватися в державній Феофанії. Ще тоді ми горлали, що «Мерседеси», резиденції та Феофанії і є метою його походу в президенти. Але нас чути ніхто не хотів. З днем боротьби з корупцією. У наймах коси побіліють - у наймах, сестри, й помрете.
https://site.ua/dmitro.vovnyanko/32554/ Дмитро Калинчук
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10.12.2020 11:09
+4
набу єдиний орган який заважає олігархам дерибанити країну тому зарубіжні партнери всіляко його підтримують а олігархічні канали всіляко обсирають.
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10.12.2020 10:43
+3
він не садить,йолоп,не садять потужно рехвормовані суди
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10.12.2020 10:42
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Это чмо не посадило ни одного коррупционнера. Нахрен нам такое НАБУ, мы платим налоги на содержание этой конторы под ручным управлением олигархов.
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10.12.2020 10:32 Відповісти
він не садить,йолоп,не садять потужно рехвормовані суди
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10.12.2020 10:42 Відповісти
самый справедливый судья это ствол в своих руках, с таким аргументом можно приговорить и судью, и либого мусора
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10.12.2020 18:21 Відповісти
набу єдиний орган який заважає олігархам дерибанити країну тому зарубіжні партнери всіляко його підтримують а олігархічні канали всіляко обсирають.
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10.12.2020 10:43 Відповісти
Сытник, мы тоже надеемся на Законное решение по твоей персоне.
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10.12.2020 10:32 Відповісти
решения трех судов есть.а воз и ныне там. он бы уже вот-вот откинулся бы, а еще коптит небо на воле. ну и страна нах
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10.12.2020 10:39 Відповісти
День боротьби з корупцією

- Україна на першому ж році президентства Зеленського провалилася в рейтингу Transparency на 2 пункти - проти зростання на 7 пунктів за президента Порошенка;
- похована справа про отримання хабара 11 депутатами від відомого нардепа Антона Яценко;
- без наслідків лишилися заяви нардепа Скороход про отримання нардепами-служками зарплатень у конвертах;
- ніяких наслідків не мало дивовижне спілкування з поліцейськими чинами у Кривому Розі нардепа Юрія «Юзика» Корявченкова;
- зависла справа НАБУ проти нардепа Дубінського щодо лобіювання поправок на користь тютюнової галузі;
- попри всі журналістські розслідування дивовижно себе почуває депутат Холодов;
- правоохоронці взагалі не відреагували на журналістське розслідування про ухилення від сплати податків через офшори структур Володимира Зеленського;
- «Тут можна добре при барахлитися - онукам вистачить» - заступник міністра МОЗ Семиволос дивовижно себе почуває;
- заяви Уманського щодо фришування розкрадання ПДВ на 5 мільярдів грн за місяць - без реакції;
- брат голови ОПУ Єрмака домовляється про призначення на державні посади за гроші - президент Зеленський заявляє: «Ми таким не займаємося». І все;
- дороги будують із застосуванням металургійного шлаку замість щебеню по його ціні, без жодної профільної експертизи - правоохоронців це не цікавить. Певно - через участь у схемі тестя Зеленського;
- підозра 12 суддям на чолі із Павлом Вовком загинула на столі Генпрокурора;
- «Нардеп Юрченко буде сидіти» - пообіцяв Зеленський. Не уточнив лише що нардеп, який попався на хабарі, сидітиме у Верховній Раді;
- генпрокурор Венедиктова селиться на дачі оренда якої більше за її офіційні доходи - Офіс президента цього не помічає;
- дороги за «Великим будівництвом» будують на 57% (а буває й на 92%) дорожче ніж у часи президента Порошенка, забираючи кошти з Ковідного фонду - Генпрокуратура спить;
- генпрокурор Венедиктова зриває вручення підозри заступникові Єрмака Олегу Татарову, через відсторонення прокурорів.
- міністерство оборони купує вантажівки в цивільній комплектації на 195 тисяч грн. (разом - на 8 мільйонів грн.) дорожче ніж купувало спеціалізовані для війни вантажівки «Богдан» у «свинарчуків».
«Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях! Звинувачений у корупції ніколи не вийде під заставу!» - це обіцяв Володимир Зеленський ще ДО того як він став їздити на державних «Мерседасах», жити в державні резиденції та лікуватися в державній Феофанії. Ще тоді ми горлали, що «Мерседеси», резиденції та Феофанії і є метою його походу в президенти. Але нас чути ніхто не хотів. З днем боротьби з корупцією. У наймах коси побіліють - у наймах, сестри, й помрете.
https://site.ua/dmitro.vovnyanko/32554/ Дмитро Калинчук
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10.12.2020 11:09 Відповісти
https://www.unn.com.ua/ru/news/1907123-venetsianska-komisiya-vvazhaye-rishennya-ksu-neobgruntovanim Венецианская комиссия считает решение КСУ необоснованным. ... Авторы документа рекомендовали парламенту возобновить ответственность за сообщение ложных сведений. Законом, однако, указывают эксперты, могут быть предусмотрены различные санкции в зависимости от тяжести содеянного.
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10.12.2020 12:08 Відповісти
Цікаво, як корупціонер може посадити корупціонера?)
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10.12.2020 17:42 Відповісти
 
 