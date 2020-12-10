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Новини Коронавірус і карантин
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Після введення локдауну очікуємо скорочення кількості хворих на 40-50%, - Степанов. ВIДЕО

Після введення жорсткого карантину в січні 2021 року Міністерство охорони здоров'я очікує скорочення кількості хворих COVID-19 на 40-50%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами глави МОЗ, найчастіше громадяни інфікуються на масових заходах, де не дотримуються маскового режиму.

"Якого ефекту ми очікуємо? Якщо говорити про локдауни, які вводяться в європейських країнах, то там за три тижні кількість хворих скорочується до 80%, ми розраховуємо скорочення кількості хворих на 40-50%", - зазначив Степанов.

Водночас головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що найчастіше COVID-19 хворіють особи старші за 50 років, а також люди із супутніми захворюваннями.

Также читайте: Питання до Степанова є. Потрібні звичайні менеджерські навички, - "слуга народу" Шуляк про можливість відставки глави МОЗу

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+1
Степанов знову помиляється, як він вже помилився 100 разів коли обіцяв нам пік коронавірусу наступного тижня!
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10.12.2020 10:23
+1
лично я ожидаю снижения в 150%. вот так!
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10.12.2020 10:24
+1
Если вообще не тестировать, тогда сократится на 100%
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10.12.2020 10:43
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Когда начнется вакцинация народа Украины ,даже у Скобеевой не спят и думают когда ж украинцы вакцинируются
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10.12.2020 10:20 Відповісти
Степанов знову помиляється, як він вже помилився 100 разів коли обіцяв нам пік коронавірусу наступного тижня!
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10.12.2020 10:23 Відповісти
лично я ожидаю снижения в 150%. вот так!
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10.12.2020 10:24 Відповісти
Добавьте в список запрещенной работы - лаборатории!
Количество выявленных больных сразу уменьшится.
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10.12.2020 10:24 Відповісти
"После введения локдауна ожидаем сокращения количества заболевших на 40-50%, - Степанов" - https://apnews.com.ua/ua/news/u-sichni-covid-19-budut-zarazhatisya-25000-ukraintciv-na-dobu-shmigal/ У січні коронавірусом COVID-19 будуть хворіти 20000-25000 українців на добу. Про це повідомляє APnews з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля "Українській правді".
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10.12.2020 10:27 Відповісти
И выхода рейтинга политика миравога масштаба ЗЕ на околоземную орбиту.
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10.12.2020 10:32 Відповісти
Если вообще не тестировать, тогда сократится на 100%
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10.12.2020 10:43 Відповісти
И на 50-60 % больше умерших от голода!
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10.12.2020 10:45 Відповісти
Після введення локдауну очікуємо скорочення кількості хворих на 40-50%, - Степанов - Цензор.НЕТ 3848
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10.12.2020 10:48 Відповісти
Почему когда я вижу етого ублюдка, именуемьім себя главой МОЗ, мне хочется лишить ету субстанцию фекалий доступа кислорода путем медленного сдааливания пальцев на еготгорле?
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10.12.2020 10:57 Відповісти
ожидаем сокращения количества заболевших на 40-50%...

Сначала эти сволочи ничего не делают и увеличивают количество заболевших на100-150%, а потом геройски снижают на 4-%. Отличная арифметика!
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10.12.2020 11:12 Відповісти
Після введення локдауну очікуємо скорочення кількості хворих на 40-50%, - Степанов - Цензор.НЕТ 7296
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10.12.2020 11:59 Відповісти
тобто, Стєпанов., ви вже зараз щось там собі рахуєте десь 12-15тис. в день??? ви припадошні? чи як вас назвати? "пользуясь случаєм"... що ти сьогодні розповіси казкар? чи вже подали до суду на проклятих брехунів-капіталістів з Bloomberg(у)?
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10.12.2020 14:52 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
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10.12.2020 17:45 Відповісти
 
 