Після введення локдауну очікуємо скорочення кількості хворих на 40-50%, - Степанов. ВIДЕО

Після введення жорсткого карантину в січні 2021 року Міністерство охорони здоров'я очікує скорочення кількості хворих COVID-19 на 40-50%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами глави МОЗ, найчастіше громадяни інфікуються на масових заходах, де не дотримуються маскового режиму.

"Якого ефекту ми очікуємо? Якщо говорити про локдауни, які вводяться в європейських країнах, то там за три тижні кількість хворих скорочується до 80%, ми розраховуємо скорочення кількості хворих на 40-50%", - зазначив Степанов.

Водночас головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що найчастіше COVID-19 хворіють особи старші за 50 років, а також люди із супутніми захворюваннями.

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