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Новини Агресія Росії проти України
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Кораблі НАТО і РФ уперше за 10 років проведуть спільні навчання

Кораблі НАТО і РФ уперше за 10 років проведуть спільні навчання

Кораблі Військово-морських сил Росії і країн НАТО вперше за 10 років проведуть спільні навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Эхо Москвы".

"Маневри пройдуть у лютому майбутнього року біля берегів Пакистану", - повідомили журналістам у прес-службі Чорноморського флоту.

У навчаннях "АМАН-2021" візьмуть участь США, Велика Британія, Китай, Японія, Туреччина, Філіппіни, Малайзія, Шрі-Ланка, Індонезія та ін.

ВМФ Росії представлятимуть фрегат, патрульний корабель, рятувальне буксирне судно, підрозділ морської піхоти, загін розмінування і вертоліт.

Останній раз російські кораблі брали участь у маневрах із країнами НАТО в 2011 році біля берегів Іспанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У НАТО заявили про глибокий геополітичний виклик, що виходить від Росії: Її мета - послабити і розділити союзників зсередини

НАТО (6431) росія (65010)


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Топ коментарі
+14
Якщо Україна не хоче відвойовувати свої території, то це її право. Світова спільнота не буде чекати 100 років поки закінчиться російсько-українська війна!
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10.12.2020 10:27
+14
Россия уже не террорист? Лицемеры.
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10.12.2020 10:31
+12
- А в каком документе прописано, что идет война? где можно это прочитать? где разрыв дипломатических отношений, прекращение торговли, сообщений и т.д. трындеть-не мешки таскать...
Кораблі НАТО і РФ уперше за 10 років проведуть спільні навчання - Цензор.НЕТ 6514
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10.12.2020 10:32
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Якщо Україна не хоче відвойовувати свої території, то це її право. Світова спільнота не буде чекати 100 років поки закінчиться російсько-українська війна!
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10.12.2020 10:27 Відповісти
- А в каком документе прописано, что идет война? где можно это прочитать? где разрыв дипломатических отношений, прекращение торговли, сообщений и т.д. трындеть-не мешки таскать...
Кораблі НАТО і РФ уперше за 10 років проведуть спільні навчання - Цензор.НЕТ 6514
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10.12.2020 10:32 Відповісти
рішення Верховної Ради від 27 січня 2015 року. Читайте, якщо вмієте
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10.12.2020 11:28 Відповісти
Т.е Украина - нападающая сторона и должна объявить войну? Даже Германия в 41 объявила войну. А вы, ватные боты, все ждете, когда Украина объявит войну ядерной державе с превосходящими ресупсами? Болт вам . Вас, ******* только санкциями давить будут, до тех пор , поа на ас , трооеей перестанут бабло выделять . Убогая вата
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10.12.2020 11:49 Відповісти
Т.е. против болта ты не возражаешь
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10.12.2020 12:17 Відповісти
для начала,ответь, Чей Крым ? Кто виноват в майдане 2013-14 годов ?
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10.12.2020 12:18 Відповісти
22 июня в 2.30 Шуленбург посол Германии в СССР подал ноту о объявлении войны . после 2 мировой ни где в мире больше не объявляли о войне - слишком много условностей и договоров придётся соблюдать тому кто объявил . поэтому и воюют без объявления.
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10.12.2020 12:24 Відповісти
Проснулся. В 2 часа ночи Деканозову в Берлине Риббентроп, в Москве Шуленбург Молотову. Иди в школу, доучись. А то все сказкам дедушки Сталина веришь
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10.12.2020 12:25 Відповісти
Кораблі НАТО і РФ уперше за 10 років проведуть спільні навчання - Цензор.НЕТ 1201
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10.12.2020 12:02 Відповісти
Кораблі НАТО і РФ уперше за 10 років проведуть спільні навчання - Цензор.НЕТ 7421
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10.12.2020 10:30 Відповісти
Подводный флот РФ будет представлять судно "Лиман"
Корабли НАТО и РФ впервые за 10 лет проведут совместные учения - Цензор.НЕТ 6041
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10.12.2020 10:28 Відповісти
Его капитан уже делился опытом с коллегами из стран НАТО
Корабли НАТО и РФ впервые за 10 лет проведут совместные учения - Цензор.НЕТ 1289
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10.12.2020 10:29 Відповісти
А проти кого ця міжнародна флотилія збирається воювати? Проти інопланетян?
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10.12.2020 10:29 Відповісти
Против дебилов.
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10.12.2020 10:30 Відповісти
Роися в качестве мишеней участвует.
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10.12.2020 10:40 Відповісти
Тобто, Росія проти себе?
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10.12.2020 12:26 Відповісти
Корабли НАТО и РФ впервые за 10 лет проведут совместные учения - Цензор.НЕТ 555
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10.12.2020 10:29 Відповісти
Россия уже не террорист? Лицемеры.
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10.12.2020 10:31 Відповісти
Посмотри источник новости.
Кацапы сами себе новость придумали, а Цензор тупо репостнул кацапский фейк.
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10.12.2020 10:43 Відповісти
Так пане Олеже, чому росія у них має бути терористом? Вона ж на них не нападала. А наш сказав, що в очах ху@ла побачив мир і що він бажає тільки миру і добра. То все мутив тіпа Порошенко. То чому американці мають себе вести якость по іншому?
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10.12.2020 13:39 Відповісти
Ну, так сбитый боинг и распыление новичка в Лондоне уже тянет на терроризм.
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10.12.2020 13:51 Відповісти
Я згоден, але "наш" веде іншу політику. Що йому Україна - він малорос.
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10.12.2020 14:17 Відповісти
Ошибка, не в Лондоне а в Солсбери
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10.12.2020 13:53 Відповісти
столтенберга на пенсию..
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10.12.2020 10:31 Відповісти
Не, в ЕС этом точно упоротые сидят. Наглухо.
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10.12.2020 10:31 Відповісти
Все путем. Есть у военной техники такой показателб - остаточный моторесурс. Чем больше его расходуют на учения, тем меньше на войну останется.
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10.12.2020 10:40 Відповісти
Да тут не идет речь о технике. Сам факт показателен - парашу пригласили принять участие в совместных с НАТО учениях. Впервые с 2011 года.
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10.12.2020 11:04 Відповісти
Дебилы бл****
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10.12.2020 10:32 Відповісти
надеюсь , наш верховный говнокомандующий не направит корабли Украины на эту клоунаду..!?
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10.12.2020 10:38 Відповісти
"Маневры у берегов Пакистана"

а почему не у берегов Крыма?
Так НАТО бы продемонстрировало и свою "озабоченность" действиями российских агрессоров и сразу же провела с рф маневры. Так сказать "два в одном".

Сверх лицемерия.
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10.12.2020 10:39 Відповісти
У берегов Крыма несколько дней назад закончились учения совместно с ВМФ Египта. В пику члену НАТО Турции, которая с Египтом в контрах по Ливии. НАТО промолчало, чего уже говорить об Украине
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10.12.2020 14:13 Відповісти
об этом сообщает "https://echo.msk.ru/news/2755660-echo.html Эхо Москвы" .

ЭХО МОСКВЫ СООБЩАЕТ

Это все, что надо знать про эту интересную новость.
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10.12.2020 10:42 Відповісти
уже параша не халявщик, а партнёр.
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10.12.2020 10:43 Відповісти
РФ и НАТО вместе?
Зрада чи перемога?
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10.12.2020 10:44 Відповісти
Кацапский фейк.
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10.12.2020 10:44 Відповісти
Нафига тогда его распространяет уважаемый украинский ресурс?
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10.12.2020 10:49 Відповісти
Пока кроме кацапов и тебя никто радостно не трубит. Да и состав участников НАТОвский только наполовину. Может кацапов китайцы пригласили?
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10.12.2020 12:36 Відповісти
я знал что ты это напишеь. Кацапы радостно трубят? Да. Тебе не нравится когда новость подвергают сомнению? Да. Смотри свой предыдущий комментарий на высказывание пана Кораблі НАТО і РФ уперше за 10 років проведуть спільні навчання - Цензор.НЕТ 8356Герхарда. Следовательно, ты поддерживаешь позицию кацапов, хоть и косвенно.Следовательно, я имею право на подобное замечание. А если не нравится - потрудись излагать свои мысли яснее.
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10.12.2020 13:20 Відповісти
Кораблі НАТО і РФ уперше за 10 років проведуть спільні навчання - Цензор.НЕТ 2030
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10.12.2020 10:45 Відповісти
......у кого что с ПОГОДОЙ , на сев.Од. обл. идет дождь , темп. -2 начинает НАЛИПАТЬ на провода , земля уже покрыта ледяной коркой (((( НАПРЯГАЕТ ((((
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10.12.2020 10:59 Відповісти
В Киеве пока только туман и -4. Но прогноз такой же. Серьезно задумываюсь сегодня-завтра машину не брать.
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10.12.2020 12:38 Відповісти
цензор ВЕСЬ день ПРОСПАЛ , только под ВЕЧЕР выдал ЛЕДЯНЫЕ НОВОСТИ ((((
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10.12.2020 17:42 Відповісти
Жесть, а не новость. Скоро с такими темпами Нато с парашей будут Крым от нас защищать. Доруководились украинские бездарные тугодумы 🤨
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10.12.2020 11:03 Відповісти
При ПОРОХЕ -- НАТОвцам бы ло бы 3АПАДЛО ..


...
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10.12.2020 11:12 Відповісти
"Эхо Москвы" сообщают другое:

https://echo.msk.ru/news/ НОВОСТИ

https://echo.msk.ru/news/2755660-echo/comments.html#comments 5 24 https://echo.msk.ru/news/2755660-echo.html 6 1111
10:03, 10 декабря 2020Корабли ВМФ России впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО, включая США и Великобританию
Кораблі НАТО і РФ уперше за 10 років проведуть спільні навчання - Цензор.НЕТ 3513
Маневры пройдут в феврале будущего года у берегов Пакистана, - сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота.
ВМФ России будут представлять фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет.
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10.12.2020 11:21 Відповісти
Джерело "Ехо москви"? Серйозно?
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10.12.2020 11:21 Відповісти
Северная Корея почему-то выпала из списка...
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10.12.2020 11:24 Відповісти
У них весло сломалось...
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10.12.2020 12:05 Відповісти
За сломанное весло 100500 корейцев уже расстреляли...
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10.12.2020 13:15 Відповісти
Флагманом будет "спасательное буксирное судно". П.с. По ходу англоязычный сегмент тырнета вообще не в курсе про учения под названием "AMAH-2021". Зато весь рунет этим забит. Ну еще авторитетное англоязычное издание SputniK (у мокшан проблема с фантазией, одни спутники кругом)))
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10.12.2020 11:24 Відповісти
Уже не помню, кто(Сотник?), прокомментировал названиие "спутник-в" как продолжателя немецкого газа "Циклон-Б".
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10.12.2020 13:18 Відповісти
здобули разом
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10.12.2020 11:31 Відповісти
Желательно участие кораблей РФ в роли мишеней.
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10.12.2020 11:34 Відповісти
А нашел, аж на туркишдефенс) Есть такое. Это не НАТОвские учения а регулярные по инициативе Пакистана, где принимают участие по стопицот чтран, те.е все кто пожелает, т.е. те у кого есть хотя бы какая-то лоханка на плаву. ..А у кого нет, могут быть наблюдателями. И это, в 17 году касапы там тоже принимали участие, судя по отчетам, так что "НАТО и РФ впервые за 10 лет проведут совместные учения" - это кахбэ фейк.)
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10.12.2020 11:42 Відповісти
Фейк это виртуальная реальность, которую либерасты создают в Украине. По факту американцы летают с кацапами в космос пока украинцы ползают в окопах.
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10.12.2020 11:50 Відповісти
Та я в кугсе. На батуте.))
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10.12.2020 11:53 Відповісти
Кораблі НАТО і РФ уперше за 10 років проведуть спільні навчання - Цензор.НЕТ 2626
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10.12.2020 12:34 Відповісти
Подпись к фотографии: Шел 5-й год борьбы демократии с тиранией в донецких степях.
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10.12.2020 12:37 Відповісти
Просто касапам сейчас кровь из носа нужно показать что они типа с НАТОй друзья и все такое. Разогнать рядовое событие до сенсации это они умеют...но только по кацоСМИ, а наши просто подхватывают.
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10.12.2020 11:44 Відповісти
А чим займається наше МЗС, питання?
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10.12.2020 11:46 Відповісти
Посещением гей-вечеринок в Брюсселе.
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10.12.2020 12:48 Відповісти
Главное когда даешь первоисточник сразу ботики кидаются как пчелы на мед. Люблю таки эксперименты.)
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10.12.2020 11:56 Відповісти
От того, что учения проводятся по инициативе Пакистана, факт участия в них совместно стран НАТО и россиян никуда не исчезает. Поэтому если такое событие предвидится, то это никак не фейк.
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10.12.2020 13:52 Відповісти
Ну если рошен и путик рукопожатные и походу коллеги и это доказано и показано на телеканалах , то почему нужно подобному удивляться ,кстати там ещё и Китай,
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10.12.2020 19:38 Відповісти
То був фейк. Зрада скасовується.
НАТО не планирует совместных военно-морских учений с Россией, - спикер Альянса

https://censor.net/ru/news/3236479/*****************************************************************************
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11.12.2020 20:48 Відповісти
 
 