Кораблі НАТО і РФ уперше за 10 років проведуть спільні навчання

Кораблі Військово-морських сил Росії і країн НАТО вперше за 10 років проведуть спільні навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Эхо Москвы".

"Маневри пройдуть у лютому майбутнього року біля берегів Пакистану", - повідомили журналістам у прес-службі Чорноморського флоту.

У навчаннях "АМАН-2021" візьмуть участь США, Велика Британія, Китай, Японія, Туреччина, Філіппіни, Малайзія, Шрі-Ланка, Індонезія та ін.

ВМФ Росії представлятимуть фрегат, патрульний корабель, рятувальне буксирне судно, підрозділ морської піхоти, загін розмінування і вертоліт.

Останній раз російські кораблі брали участь у маневрах із країнами НАТО в 2011 році біля берегів Іспанії.

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