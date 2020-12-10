Кораблі НАТО і РФ уперше за 10 років проведуть спільні навчання
Кораблі Військово-морських сил Росії і країн НАТО вперше за 10 років проведуть спільні навчання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Эхо Москвы".
"Маневри пройдуть у лютому майбутнього року біля берегів Пакистану", - повідомили журналістам у прес-службі Чорноморського флоту.
У навчаннях "АМАН-2021" візьмуть участь США, Велика Британія, Китай, Японія, Туреччина, Філіппіни, Малайзія, Шрі-Ланка, Індонезія та ін.
ВМФ Росії представлятимуть фрегат, патрульний корабель, рятувальне буксирне судно, підрозділ морської піхоти, загін розмінування і вертоліт.
Останній раз російські кораблі брали участь у маневрах із країнами НАТО в 2011 році біля берегів Іспанії.
Топ коментарі
+14 Igor L
показати весь коментар10.12.2020 10:27
+14 Олег Грель #462251
показати весь коментар10.12.2020 10:31
+12 Антип61
показати весь коментар10.12.2020 10:32
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Кацапы сами себе новость придумали, а Цензор тупо репостнул кацапский фейк.
а почему не у берегов Крыма?
Так НАТО бы продемонстрировало и свою "озабоченность" действиями российских агрессоров и сразу же провела с рф маневры. Так сказать "два в одном".
Сверх лицемерия.
ЭХО МОСКВЫ СООБЩАЕТ
Это все, что надо знать про эту интересную новость.
Зрада чи перемога?
...
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10:03, 10 декабря 2020Корабли ВМФ России впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО, включая США и Великобританию
Маневры пройдут в феврале будущего года у берегов Пакистана, - сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота.
ВМФ России будут представлять фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет.
НАТО не планирует совместных военно-морских учений с Россией, - спикер Альянса
https://censor.net/ru/news/3236479/*****************************************************************************