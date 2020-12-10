УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11046 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
807 2

За добу від коронавірусу померли 27 жителів Києва, одужали - 444, виявили рекордні 1 899 випадків, - Кличко

За добу від коронавірусу померли 27 жителів Києва, одужали - 444, виявили рекордні 1 899 випадків, - Кличко

Кількість інфікованих коронавірусом у Києві становить 86 437, померли 1 525 жителів столиці.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за період пандемії - 1 899 осіб. 27 хворих померли. Усього від вірусу померли 1 525 киян. Підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 86 437", - ідеться в повідомленні.

Так, серед хворих 1069 жінок у віці від 18 до 89 років, 722 чоловіки у віці від 19 до 85 років, 61 дівчинка від 5 днів до 17 років і 47 хлопчиків від 2 до 17 років. Захворів у тому числі й 51 медик.

У лікарні столиці минулої доби було госпіталізовано 138 осіб. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці за добу 444 людини. Усього коронавірус побороли 26 847 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 356, Дарницькому - 315 і в Деснянському районі - 313 випадків.

Также читайте: Після введення локдауну очікуємо скорочення кількості хворих на 40-50%, - Степанов

карантин (18172) Київ (19436) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уррраааааа!1111!!!! Есть рекорд!!!!111адын!!!111
показати весь коментар
10.12.2020 10:51 Відповісти
по логике Зеленского, опять магазины Roshen начали строить.
показати весь коментар
10.12.2020 12:00 Відповісти
 
 