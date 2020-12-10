За добу від коронавірусу померли 27 жителів Києва, одужали - 444, виявили рекордні 1 899 випадків, - Кличко
Кількість інфікованих коронавірусом у Києві становить 86 437, померли 1 525 жителів столиці.
Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за період пандемії - 1 899 осіб. 27 хворих померли. Усього від вірусу померли 1 525 киян. Підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 86 437", - ідеться в повідомленні.
Так, серед хворих 1069 жінок у віці від 18 до 89 років, 722 чоловіки у віці від 19 до 85 років, 61 дівчинка від 5 днів до 17 років і 47 хлопчиків від 2 до 17 років. Захворів у тому числі й 51 медик.
У лікарні столиці минулої доби було госпіталізовано 138 осіб. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали в столиці за добу 444 людини. Усього коронавірус побороли 26 847 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 356, Дарницькому - 315 і в Деснянському районі - 313 випадків.
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