За добу в ЗСУ виявили 203 нові випадки коронавірусу, хворіють 3055 осіб, - Командування Медсил

Станом на 10:00 10 грудня в Збройних силах України на коронавірус хворіють 3055 осіб.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, передає Цензор.НЕТ.

За минулу добу виявили 203 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 19 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 184 особи. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом за час пандемії одужали 8577 осіб, летальних випадків - 30.

На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебувають 499 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 66 осіб.

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