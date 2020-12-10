Понад 75% летальних випадків через COVID-19 реєструються у віковій групі 60+, - Ляшко. ВIДЕО

Найчастіше COVID-19 реєструють в Україні в людей 50-59 років. При цьому понад 75% летальних випадків від COVID-19 реєструють у віковій групі 60+.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу 10 грудня повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Найчастіше COVID-19 реєструють в Україні у віковій групі 50-59 років. Саме 21,6% від хворих припадає на групу 50-59 років.

Водночас найбільший відсоток летальних випадків ми маємо в групі 60-69 років. Саме 31,1% від усіх померлих, у кого була зареєстрована коронавірусна хвороба. Понад 75% летальних випадків у нас реєструються у віковій групі 60+", - повідомив Ляшко.

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За його словами, одночасно найбільше від COVID-19 страждають люди, у яких є супутні соматичні хвороби, різні інфекційні хвороби.