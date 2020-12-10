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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 75% летальних випадків через COVID-19 реєструються у віковій групі 60+, - Ляшко. ВIДЕО

Понад 75% летальних випадків через COVID-19 реєструються у віковій групі 60+, - Ляшко. ВIДЕО

Найчастіше COVID-19 реєструють в Україні в людей 50-59 років. При цьому понад 75% летальних випадків від COVID-19 реєструють у віковій групі 60+.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу 10 грудня повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Найчастіше COVID-19 реєструють в Україні у віковій групі 50-59 років. Саме 21,6% від хворих припадає на групу 50-59 років.

Водночас найбільший відсоток летальних випадків ми маємо в групі 60-69 років. Саме 31,1% від усіх померлих, у кого була зареєстрована коронавірусна хвороба. Понад 75% летальних випадків у нас реєструються у віковій групі 60+", - повідомив Ляшко.

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За його словами, одночасно найбільше від COVID-19 страждають люди, у яких є супутні соматичні хвороби, різні інфекційні хвороби.

карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Инфаркты, инсульты, бак- и другие пневмонии, пропущенные из-за вашей истерии.
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10.12.2020 11:13
+3
Более 75% летальных случаев из-за COVID-19 регистрируются в возрастной группе 60+ из-за COVID-19, если убрать слова " из-за COVID-19"-, тоже самое было всегда и во все времена - Более 75% летальных случаев регистрируются в возрастной группе 60+
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10.12.2020 11:08
+2
Да ты что?
А ресвоевременно выявленное заболевание? Твои семейные врачи Бездари
Рплившие что у них много полномочий
Так вот.. Заберите у них привилегии давать направление к узким специалистам
Человек и без них знает куда и кому обрадаться
А то я приду направление к пульмонолору(по ле двусторонний вирусной пневмонии 75пи) а мне заявляют зачем??
Они там вообще адекватный? Нет
Кароче верн те все взад.. На фиг мне семейник
Может мне еще направление к гинекологу у него брать? Идиоты..
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10.12.2020 10:51
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Выкупите сперва СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАС СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ,
которые вы 3э-МРАЗИ распродавали в рф , Испанию и т д в НАЧАЛЕ ЭПИДЕМИИ !..
ТОЛЬКО ЗА СВОЙ СЧЕТ !!..
.
Впрочем...
Как говорил 3Э - министр здравоОГРАБЛЕНИЯ -- умрут преимущество- старики..
.
.
.
.
БАРЫГИ на КрОВИд
.
..
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10.12.2020 10:47 Відповісти
Да ты что?
А ресвоевременно выявленное заболевание? Твои семейные врачи Бездари
Рплившие что у них много полномочий
Так вот.. Заберите у них привилегии давать направление к узким специалистам
Человек и без них знает куда и кому обрадаться
А то я приду направление к пульмонолору(по ле двусторонний вирусной пневмонии 75пи) а мне заявляют зачем??
Они там вообще адекватный? Нет
Кароче верн те все взад.. На фиг мне семейник
Может мне еще направление к гинекологу у него брать? Идиоты..
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10.12.2020 10:51 Відповісти
Не только его. Начала их вводить Улянка-свет-Супрун.
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10.12.2020 10:55 Відповісти
Это не ее забаганки, это ВОЗ сделал упор на первичку для развивающихся стран. Но Штаты ВОЗ послали, а она почему-то ему верна осталась.
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10.12.2020 11:10 Відповісти
Я даже догадываюсь почему. Следите за пальцами:
1) До 01.01.2021 в Украине действовали нормы по возведению соц. инфраструктуры для застройщиков. Т.е. на определенное кол-во возводимых метров положено строить определенное кол-во всяких там скучных детсадов, школ... мест в больницах (сами больницы в виде корпусов к примеру). С этой даты они отменяются. Существовали еще со времен совка.
2) Т.е. при миграции населения из села в город и увеличения численности населения города... за счет нового квартала - в городе должны появляться новые школы, больницы... чтоб обеспечивать услугами тех самых новых жильцов. А старые, ненужные в селах - закрываться.
3) Формально застройщик должен возводить все это и передавать в коммунальную собственность... или передавать средства в бюджет, чтоб значицца за них и возводились эти самые объекты социнфораструктуры.
4) Реально же... схемки уклонения есть. Скажем вместо 4 дома от одной компании строится по 1 дому от 1 разных компаний и никто из них уже не должен возводить... но так или иначе баблишко от застройщиков - поступало. Пусть и не в том объеме что должнО.
5) Новых объектов... не возводилось. Тчк. Старые - продолжали числиться на балансе, создавая видимость наличия мест "в среднем по стране" (это к вопросу почему в городах хрен попадешь на ковид-койку, хотя статистика говорит что в среднем по стране 50% загружено) - хотя там ... окна разбиты и в палатх нет нихрена кроме голубиного дерьма.
6) И вот в условиях этого 3,14здеца в виде нехватки финансировани соц. инфраструктуры... мог возникнуть социальный взрыв. Наложенный на ситуацию 2013-2020. А потому... придумали вот такую вот рехворму. Чтоб значится сову в виде имеющихся возможностей (старые совковые + капля в море в виде новых) натянуть на глобус в виде растущих потребностей (нация стареет + её здлровье в целом ухудшается, а тут еще ковид).
7) Рехворму в виде к примеру ликвидации неотложки. Только экстренная (если уж совсем 3,14зде, да и то надо доказывать... или угрожать как мне пришлось). Ну и прочие прелести.
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10.12.2020 11:51 Відповісти
Я не понял. Ляшко переметнулся в лагерь ковид-скептиков, раз такие истины вещает?
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10.12.2020 10:51 Відповісти
Пенсійний Фонд потирає руки
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10.12.2020 10:53 Відповісти
Ах да. И пусть на выходе из "громадської споруди", в которой они давали прессуху без средств индивидуальной защиты, в т.ч. изготовленных самостоятельно - встречает наряд полиции с протоколом о нарушении карантина + видеодоказательством.
2 * 170-255грн. в бюджет будут, я думаю, нелишними.
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10.12.2020 10:54 Відповісти
довольно грамотно, но больше смотрел на чувака справа.
а то шо Ляшко говорил ....
но это же не Стебанов с его - ыыыы, мммм, ааааа, бееее - Главарь санврачей хоть норм. рассказывает шо все хорошо и вирус - чмо.
вчера кстати - "а где ваша маска?" - "в кармане"
"в след. раз не обслужу"
А табличка то на дверях - надписью во внутрь магазинчика.
Это вот называется - А чо нас не хотят в Евросоюз.
Та Зимбабве скорей примут блин, с такими людьми. Скока месяцев там табличка - внутрь заведения, но говнобаба мне решила быкануть. Ну вот как? как можно не уехать в Канаду?(готовит документы)
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10.12.2020 11:03 Відповісти
Ну а шо ты хочешь? Если главные продвигатели в нашей стране в виде Ляшко - их не носят внутри "громадських споруд"?
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10.12.2020 11:53 Відповісти
Поржал. А сколько процентов летальных случаев вообще регистрируетсч в возрастной группе сташе 65?
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10.12.2020 11:06 Відповісти
Более 75% летальных случаев из-за COVID-19 регистрируются в возрастной группе 60+ из-за COVID-19, если убрать слова " из-за COVID-19"-, тоже самое было всегда и во все времена - Более 75% летальных случаев регистрируются в возрастной группе 60+
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10.12.2020 11:08 Відповісти
Инфаркты, инсульты, бак- и другие пневмонии, пропущенные из-за вашей истерии.
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10.12.2020 11:13 Відповісти
А 25% это молодые люди %?
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10.12.2020 11:29 Відповісти
Так єто ж джек-пот для пенсионного фонда
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10.12.2020 15:27 Відповісти
Бесплатное лечение - только в заявлениях Степанова, а на платное пенсии не рассчитаны. Вот и мрут пенсионеры из-за отсутствия средств.
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10.12.2020 17:41 Відповісти
 
 