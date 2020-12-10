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Новини Хабарники
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ВАКС відправив у СІЗО ексчиновника АТ "Миколаївобленерго", спійманого на хабарі $50 тис. голові ФДМ

ВАКС відправив у СІЗО ексчиновника АТ

Підозрюваному в наданні неправомірної вигоди голові ФДМ Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2,8 млн грн.

Про це інформує пресслужба ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

У середу, 9 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ та обрала підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2,8 млн гривень.

Термін дії постанови - до 5 лютого 2021 включно.

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Нагадаємо, напередодні правоохоронці затримали колишнього чиновника АТ "Міколаівобенерго", який пропонував голові Фонду державного майна України 100 тис. доларів США за призначення керівником підприємства. Його дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 КК України.

хабар (4696) СІЗО (723) ФДМУ (1602) Антикорупційний суд ВАКС (1947)


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Простить и извиниться
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10.12.2020 10:52 Відповісти
Дак вроде 200 было.Или не?
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10.12.2020 11:16 Відповісти
Ждем "выхода под залог"?
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10.12.2020 12:16 Відповісти
Если взятки в таких суммах, то завтра - арестованный получит не только свободу, но и повышение. Главное для зекодлы - состричь жирок с лошка.
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10.12.2020 17:38 Відповісти
 
 