ВАКС відправив у СІЗО ексчиновника АТ "Миколаївобленерго", спійманого на хабарі $50 тис. голові ФДМ

Підозрюваному в наданні неправомірної вигоди голові ФДМ Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2,8 млн грн.

Про це інформує пресслужба ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

У середу, 9 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ та обрала підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2,8 млн гривень.

Термін дії постанови - до 5 лютого 2021 включно.

Читайте також: Глава ФДМ Сенниченко про третю спробу дати йому хабар: Якщо людина готова платити щомісяця $ 200 тис., уявіть, скільки втрачає бюджет на держпідприємствах

Нагадаємо, напередодні правоохоронці затримали колишнього чиновника АТ "Міколаівобенерго", який пропонував голові Фонду державного майна України 100 тис. доларів США за призначення керівником підприємства. Його дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 КК України.