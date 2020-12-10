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Новини
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ДБР розслідує справу проти Новинського із заволодіння майном мережі супермаркетів, - Офіс генпрокурора

ДБР розслідує справу проти Новинського із заволодіння майном мережі супермаркетів, - Офіс генпрокурора

Щодо позафракційного депутата Верховної Ради Вадима Новинського Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження у справі про заволодіння майном мережі супермаркетів "Амстор".

Кримінальне провадження відкрито 24 вересня, виконання рішення Печерського районного суду Києва. Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит РБК-Україна.

"Досудове розслідування в зазначеному провадженні здійснюється територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у Києві", - сказано у відповіді Офісу генпрокурора.

Заяву до суду з проханням відкрити справу проти Новинського подало ТОВ "Гратант", яке стверджує, що депутат Ради протиправно заволодів майном мережі супермаркетів "Амстор", в тому числі заставним і іпотечним майном "Укрексімбанку".

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Автор: 

Новинський Вадим (534) кримінальна справа (519) ДБР (3482) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+9
А хто цьому кацапу українське громадянство допоміг отримати?
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10.12.2020 10:57
+9
Это я так понимаю РЕЗИДЕНТ или около этого ...ФСБ наверно...Работает в открытую на Россию.
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10.12.2020 10:58
+9
Доки вселякі Новінські,Мертвечукі,Гепи,Допи ,Вілкули вільно себе почувають в Україні ,цей сепарсько-колорадський бедлам не скінчиться !!))
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10.12.2020 11:01
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Или ОЧЕРЕДНОЙ ВИДОСИК...
А-ля СЕРИАЛ...???
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10.12.2020 10:55 Відповісти
А хто цьому кацапу українське громадянство допоміг отримати?
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10.12.2020 10:57 Відповісти
Чому цей громадянин України досі на волі ??)))
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10.12.2020 11:02 Відповісти
Это я так понимаю РЕЗИДЕНТ или около этого ...ФСБ наверно...Работает в открытую на Россию.
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10.12.2020 10:58 Відповісти
Да. Классно теперь в нашей стране разведчикам-шпионам. Ни тебе явок, ни паролей, ни запасных явочных квартир, ни раций с шифрами. Работай в открытую и посылай всех подальше.
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10.12.2020 11:49 Відповісти
Ну сейчас они работают по другому.Выкупают конкурирующие с российскими предприятиями заводы и банкротят....Он работает и с московской церковью в Украине...Эта покупка тоже для какойто цели...Может для распространения наркотиков или оружия...Сеть магазинов с налаженной доставкой.У нас в Украине все можно купить за деньги и всех можно купить - рай для ФСБ.
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10.12.2020 12:07 Відповісти
А намеренное доведение до банкротства нашего судостроения в интересах Рашки, ГБР не интересует?
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10.12.2020 11:00 Відповісти
Доки вселякі Новінські,Мертвечукі,Гепи,Допи ,Вілкули вільно себе почувають в Україні ,цей сепарсько-колорадський бедлам не скінчиться !!))
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10.12.2020 11:01 Відповісти
Хорошая сеть была.
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10.12.2020 11:09 Відповісти
Где?
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10.12.2020 11:13 Відповісти
В Украине.
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10.12.2020 11:15 Відповісти
А где Амстор был? Не видел таких. В Киеве точно не видел.
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10.12.2020 11:18 Відповісти
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80 Амстор - Вiкiпедiя
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10.12.2020 11:21 Відповісти
Ну в донецкой так в Донецкой.
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10.12.2020 11:25 Відповісти
Там и Запорожье указано если что.
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10.12.2020 11:27 Відповісти
И в Запорожье не был.
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10.12.2020 11:50 Відповісти
Оксюморон какой-то. Вагоровский долго уговаривал Новинского стать инвестором в Амсторе. Новинский влил туда немеряно бабла. Вагоровский его кинул, выводя все активы на свои компании. А теперь Новинский виноват в том, что не позволил Вагоровскому увести все?
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10.12.2020 12:15 Відповісти
брехня
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10.12.2020 17:48 Відповісти
"Вывсеврете"?
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11.12.2020 09:23 Відповісти
 
 