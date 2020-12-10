ДБР розслідує справу проти Новинського із заволодіння майном мережі супермаркетів, - Офіс генпрокурора

Щодо позафракційного депутата Верховної Ради Вадима Новинського Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження у справі про заволодіння майном мережі супермаркетів "Амстор".

Кримінальне провадження відкрито 24 вересня, виконання рішення Печерського районного суду Києва. Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит РБК-Україна.

"Досудове розслідування в зазначеному провадженні здійснюється територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у Києві", - сказано у відповіді Офісу генпрокурора.

Заяву до суду з проханням відкрити справу проти Новинського подало ТОВ "Гратант", яке стверджує, що депутат Ради протиправно заволодів майном мережі супермаркетів "Амстор", в тому числі заставним і іпотечним майном "Укрексімбанку".

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