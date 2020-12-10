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Новини Коронавірус і карантин
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Завантаженість ліжок для пацієнтів з коронавірусом перевищує 50% у Києві та шести областях України, - МОЗ

Завантаженість ліжок для пацієнтів з коронавірусом перевищує 50% у Києві та шести областях України, - МОЗ

Станом на 10 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% у Києві та 6 областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях, а також у Києві.

Завантаженість ліжок по Україні становить 46,9%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Також читайте: МОЗ подасть другу заявку на отримання вакцини проти COVID-19 14 грудня, - Шмигаль

Завантаженість ліжок для пацієнтів з коронавірусом перевищує 50% у Києві та шести областях України, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Терпилы схавают.
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10.12.2020 11:08
+1
А как лешко и степан максимов пугали, а аказывается эта абічная прастуда
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10.12.2020 11:09
+1
Завантаженість ліжок для пацієнтів з коронавірусом перевищує 50% у Києві та шести областях України, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5426
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10.12.2020 11:10
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Стебанов, я хоть вроде и уважаю Муссолини, но ты слишком рискуешь....
ну, вы понял? пишут шо вообще катастрофа, а вы высрал как всегда - все хорошо, доро.гой дон Кихот. угу, верю блин.
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10.12.2020 11:06 Відповісти
Терпилы схавают.
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10.12.2020 11:08 Відповісти
А как лешко и степан максимов пугали, а аказывается эта абічная прастуда
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10.12.2020 11:09 Відповісти
не, вирус есть, просто весенняя истерика показала что.... я на выборы не ходил если шо
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10.12.2020 11:28 Відповісти
Наших дебилов только могила спасет.
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10.12.2020 11:10 Відповісти
Завантаженість ліжок для пацієнтів з коронавірусом перевищує 50% у Києві та шести областях України, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5426
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10.12.2020 11:10 Відповісти
значит плохо степановские грузчики работают. лишит он их премии ))
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10.12.2020 11:21 Відповісти
Такая загрузка обнадеживает. Жаль тока, шо коек свободных нет
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10.12.2020 13:34 Відповісти
 
 