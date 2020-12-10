Завантаженість ліжок для пацієнтів з коронавірусом перевищує 50% у Києві та шести областях України, - МОЗ
Станом на 10 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% у Києві та 6 областях України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях, а також у Києві.
Завантаженість ліжок по Україні становить 46,9%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ну, вы понял? пишут шо вообще катастрофа, а вы высрал как всегда - все хорошо, доро.гой дон Кихот. угу, верю блин.