Завантаженість ліжок для пацієнтів з коронавірусом перевищує 50% у Києві та шести областях України, - МОЗ

Станом на 10 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% у Києві та 6 областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях, а також у Києві.

Завантаженість ліжок по Україні становить 46,9%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

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