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Новини Боротьба з коронавірусом
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Вакцинувати від COVID-19 в Україні будуть як безкоштовно, так і за гроші, - Шмигаль

Вакцинувати від COVID-19 в Україні будуть як безкоштовно, так і за гроші, - Шмигаль

Вакцину проти коронавірусу в Україні можна буде отримати безкоштовно і за гроші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єрміністр Денис Шмигаль сказав в інтерв'ю УП.

"Україна без вакцини не залишиться. Знак оклику. По-перше, ми учасники глобальної ініціативи Covax. Очікуємо 8 млн доз", - повідомив він.

Прем'єр зазначив, що перший мільйон очікується з березня: "Вакцинація потребуватиме введення двох ін'єкцій. Тобто 8 млн це для 4 млн осіб. 10% населення країни можна вакцинувати".

Також Шмигаль повідомив, що буде встановлений і затверджений порядок вакцинації, тобто будуть визначені групи, соціальні групи, групи ризику.

"Зрозуміло, що лікарів треба вакцинувати в першу чергу, вони в зоні найбільшого ризику. І далі по структурі - людей, які під загрозами, з відповідними захворюваннями, людей, які надають відповідні соціальні послуги, поліція і т.д.", - сказав прем'єрміністр.

"Буде також вакцинація звичайна, оскільки всі ми вакцинуємося, наприклад, від грипу, тобто за свої гроші людина купує вакцину і вакцинується", - додав Шмигаль.

За словами прем'єра, над організацією процесу вакцинації зараз працює МОЗ, оскільки є специфічна логістика перевезення і використання тих вакцин, які сьогодні є: "Вони потребують або глибокого заморожування до -70, або в іншої специфічної логістики".

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"Оскільки вакцинація є добровільною, а не обов'язковою в Україні, то кожен зможе такі речі собі забезпечити на комерційній основі. Крім тих, хто будуть отримувати від держави це в обов'язковому порядку", - повідомив Шмигаль.

Разом з тим, говорячи про російську вакцину, глава Кабміну зазначив, що "навіть якщо не враховувати геополітичних моментів, то вона не пройшла третьої стадії клінічних випробувань. Тобто вона не може бути використана в Україні так само, як і в розвинених країнах.

"Що таке третя стадія? Це найбільш масова стадія, яка якраз показує всі ризики, загрози, які ця вакцина може в собі нести. Тому сьогодні про закупівлю російської вакцини не йдеться", - повідомив Шмигаль.

вакцина (4419) Шмигаль Денис (4566) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+12
У кого есть деньги-безплатно, у кого нет-платно.
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10.12.2020 11:15
+11
хорошая вакцина будет только тем кто голосовал за голобородьку вчера на г+г говорили
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10.12.2020 11:18
+10
Зеленые скоты наверное уже карманы накладные для бабла нашили...
Купить вакцину за мои же деньги полученные в виде налогов...и мне же ее потом продать..
Твари зеленые...
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10.12.2020 11:20
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Це як секс? )))
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10.12.2020 11:11 Відповісти
Ключевое слово "так і за гроші"
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10.12.2020 12:03 Відповісти
Будет хорошая вакцина, как в Британии, я сразу же буду вакцинироваться и буду вакцинировать детей. Хорошая вакцина была от кори бельгийская, тоже долго не думали.
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10.12.2020 11:13 Відповісти
Откуда Вы знаете, какая вакцина хорошая?
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10.12.2020 11:17 Відповісти
Есть просто производители, которым можно доверять. А есть рашка
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10.12.2020 11:31 Відповісти
ВАши вывды весьма спорны и бездоказукмы. Вы рассуждаете как домохозяйка
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10.12.2020 12:01 Відповісти
А вы как рассуждаете? Вы разбираетесь в вакцинах , знаете их состав, эффективность и тд, если даже инструкцию никто в глаза не видел ещё. Уже объяснили, что вакцины есть двух типов: это использующая консервативный подход, когда вводится минимальное кто-во вируса и таким образом образуются антитела, и вторй тип, где используются нано технологии - это именно вакцина, которую с понедельника начали вводить в Британии. Говорить, что вакцины-зло, как минимум несовременно.
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10.12.2020 12:45 Відповісти
Хорошая - с сертификатом.
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10.12.2020 12:02 Відповісти
Ох, наивные! Ага, вколят Вам ту, что должны были хранить при -70 С, а хранили при +23 С
Но с сертификатом )) И еще денег заплатите ...
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10.12.2020 12:51 Відповісти
хорошая вакцина будет только тем кто голосовал за голобородьку вчера на г+г говорили
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10.12.2020 11:18 Відповісти
Конечно хорошая. Все хорошее для убогих обычно бесплатно.

Все лучшее худшим.
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10.12.2020 11:20 Відповісти
да и тем кто регулярно смотрит скатов на г+г
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10.12.2020 11:21 Відповісти
тем кто голосовал за голобородьку - клізьму, може порозумнішають, бо через голову не доходе
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10.12.2020 11:41 Відповісти
ви відстали від життя - на г+г новий герой, це палиця.
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10.12.2020 12:11 Відповісти
Они могут испортить даже хорошую вакцину, при неправильном хранении
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10.12.2020 11:26 Відповісти
Например, вакцина от кори была со специальной крышечкой, которая при неправильном хранении становилась красной. Возможно, здесь тоже этот вопрос решили.
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10.12.2020 11:33 Відповісти
Умови зберігання вакцини Pfizer -70 градусів. Де у нас її будуть зберігати, якщо навіть зможуть закупити, у чому я дуже сумніваюсь.
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10.12.2020 12:04 Відповісти
Вообще, в начале пандемии, говорили что вакцина появится через полтора, а то и два года и это если сжать сроки и этапы разработки . Но "чудо" свершилось и целый выводок вакцин появился уже через 9-10 месяцев. Мало того их уже успели и распродать))) Думаю любая будет " хороша ".
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10.12.2020 11:27 Відповісти
Весь мир ускорился, сняли бюрократические преграды, результат пришёл поэтому ускоренно. Ничего плохого в этом не стоит подозревать . Кроме рашкиного новичка, не прошедшего три стадии испытаний
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10.12.2020 11:35 Відповісти
О рашабодяге я вообще не говорю. А вот бюрократические преграды сняли, это точно. Чтобы быстрее вакцинировать 100%, из которых 80% этой хрени и не заметит, а ещё 15% просто переболеет. Бюрократы считать умеют.
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10.12.2020 11:46 Відповісти
Вы мадам в очереди на вакцинацию ..даже за деньги где то в самом конце..
Потому как 8 миллионов доз...это ментам..чинушам...и зеленому стаду и приблеженным к ним.. а зебилы голосовавшие за это стадо подождут...
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10.12.2020 12:04 Відповісти
Ковид не выбирает, за кого ты голосовал. Или а вашей секте другая информация?
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10.12.2020 12:51 Відповісти
Ковид не выбирает... эт точно...
А вот те кого выбирают...те и занимаются распределением вакцины..
В данном случае этим занимается зеленое стадо...а избрали его тупые зебилы...
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10.12.2020 12:55 Відповісти
ми взагалі своїх двох від кору не прививали. Два роки назад дві дочки перехворіли - потемпературило та й все. Після того кору - я ще не памятаю випадку, щоб їх навіть елементарна простуда довше 1-2 днів тримала. А до того бувало тижнями лежали й "грипували". Я не антипрививочник, але вивчивши інформацію про кір (яку ще не так давно ніхто серйозною хворобою не вважав - особливо вразила одна голандська дитяча брошурка де розказують про кір як про якусь простуду). Тепер можу сказати, що ті дослідники, які наполягали, що перенесений кір формує хороший імунітет до інших хворіб - були абсолютно праві. Наглядний доказ у мене перед очима.
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10.12.2020 13:56 Відповісти
Ставить эксперименты над детьми - не мое. Мои привиты бельгийской вакциной два раза, как того требует протокол. Впервые слышу, что переболев корью, получаешь хороший иммунитет от всех других болезней. Возможно, ваши девочки просто стали взрослее, а с возрастом детки уже перестают часто болеть, а , вашем случае, вообще. Это, на самом деле, не факт, а ваша догадка. Истина может быть где-то посередине. В любом случае, дети легче переносят ковид, более тяделые осложнения именно у взрослых. Ветрянку тоже взрослые переносят намного тяжелее. Почему? Никто не знает
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10.12.2020 16:38 Відповісти
Я даже знаю тех людей, которые получат вакцину бесплатно.
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10.12.2020 11:14 Відповісти
Та да! Весь Квартал включно з родичами, еузаками, водіями. В платити будуть виборці Зєлєнского. Зокрема, Ігор Ляшенко. 😊
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10.12.2020 11:18 Відповісти
Они вдобавок ко всему внезапно окажутся врачами, предоставляющими важные услуги и полицейскими одновременно)))
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10.12.2020 11:18 Відповісти
У кого есть деньги-безплатно, у кого нет-платно.
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10.12.2020 11:15 Відповісти
У нардепов и олигархов, взяточников-чиновников-судей- прокуроров, а также их садовников, любовниц и собак в будках- денег на вакцинацию не окажется - 100%
Им нужно бесплатно, за госсчет и в первую очередь).
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10.12.2020 11:22 Відповісти
С языка сняли!!!
Ай да Шмыгаль, ай да...ну вообщем вы поняли
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10.12.2020 11:22 Відповісти
но больше за деньги
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10.12.2020 11:16 Відповісти
Вакцинировать бесплатно будут ссаками.
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10.12.2020 11:18 Відповісти
Простому нариду бесплатно клизму из настойки буряка.
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10.12.2020 11:18 Відповісти
Бесплатно вакцину за гос деньги получат власть имущие и их свита с мажорами, лохам сходившим на выборы по-приколу, вакцина будет раз в 5 дороже чем в европе поскольку медмафия богатыревой должна хорошо на этом заработать. Зато без Супрун, да зебилы?!
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10.12.2020 11:19 Відповісти
Зеленые скоты наверное уже карманы накладные для бабла нашили...
Купить вакцину за мои же деньги полученные в виде налогов...и мне же ее потом продать..
Твари зеленые...
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10.12.2020 11:20 Відповісти
Как там:
Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже.
- Остап Ибрагимович, когда мы будем делить наши деньги?
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10.12.2020 11:26 Відповісти
Усё правильно! Слуг бесплатно-хозяинов за бабки!
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10.12.2020 11:27 Відповісти
Безкоштовно шмигаля, єрмака, віслюка. Інших - за гроші.
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10.12.2020 11:27 Відповісти
Ага бессплатной .кацапская спутник5 зебілов а за деньги из за бугра )
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10.12.2020 11:40 Відповісти
Многие не верят в вирус вообще, многие верят но не боятся, у многих денег нет - все они не будут платить, а значит останется огромное число потенциальных носителей. Если государство действительно хочет остановить вирус то оно должно оплатить поголовную вакцинацию за госсчет, еще и страховку людям дать на случай плохой реакции на вакцину. А то что говорит этот додик больше похоже на барыжничание на крови.
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10.12.2020 11:49 Відповісти
Брехня 100500%! В первую очередь будут бесплатно вакцинироваться ************, правительство, оп, депутаны всех уровней , чиновники всех мастей, члены их семей, их помощники и все приближенные. Так что от этих 8 млн. доз простым смертным достанется йух да ниуйха, ни бесплатно, ни за бабло.
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10.12.2020 11:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=21qyENikwSk Про це вам не скажуть, а ви маєте це знати!
Про вакцины от COVID-19
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10.12.2020 11:52 Відповісти
бесплатно-слуги, остальным укольчики - платные???))))
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10.12.2020 12:00 Відповісти
Тобто- платити потрібно буде за вакцину і не потрібно за плацебо...
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10.12.2020 12:08 Відповісти
Да я представляю в Украине сейчас начнется , с тамифлю то были цветочки 🤔🤦😒🤫
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10.12.2020 12:23 Відповісти
Ясно одно, бесплатную вакцину получат беднейшие слои населения, те кто часто на правительственных сайтах пишут пишут что 50 и выше тысяч в месяц, еле выживают! А за плату, получат только самые богатые, которым и 1,5 тысячи очень много и ни чего на правительственных сайтах не пишут!
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10.12.2020 12:37 Відповісти
Если ты клоун, депутат, черт или пенсия за 100тыс, тебе все будет бесплатно. Если ты не входишь в эти категории - готовь бабки.
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10.12.2020 12:40 Відповісти
Причем, это принудительно. А членам ОПЗЖ только Спутник и за деньги Медведчука.
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10.12.2020 12:47 Відповісти
Не следует зЕбилов обижать!
У ЖОПЗе одна рука в зЕлёном говне, потому что в очке зЕбилов постоянно...
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10.12.2020 13:03 Відповісти
Вакцинуватись не буду принципово! Бо я памятаю як ще недавно (весною) всі світові ЗМІ твердили, що від моменту виготовлення вакцини до її широкого застосування повинні пройти роки. Тепер же, всі оті ЗМІюки дружньо перевзулися й переконують нас, що або тепер або поголовна смерть. Тож ідіть, вакцинатори, на чсч! Я не скот, щоб на мені платні експерименти проводити.
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10.12.2020 13:59 Відповісти
Бесплатно - минимально и для нужных людей, а максимально - за деньги и через сеть посредников. Кто сомневается?
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10.12.2020 17:36 Відповісти
 
 