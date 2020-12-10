Вакцинувати від COVID-19 в Україні будуть як безкоштовно, так і за гроші, - Шмигаль

Вакцину проти коронавірусу в Україні можна буде отримати безкоштовно і за гроші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єрміністр Денис Шмигаль сказав в інтерв'ю УП.

"Україна без вакцини не залишиться. Знак оклику. По-перше, ми учасники глобальної ініціативи Covax. Очікуємо 8 млн доз", - повідомив він.

Прем'єр зазначив, що перший мільйон очікується з березня: "Вакцинація потребуватиме введення двох ін'єкцій. Тобто 8 млн це для 4 млн осіб. 10% населення країни можна вакцинувати".

Також Шмигаль повідомив, що буде встановлений і затверджений порядок вакцинації, тобто будуть визначені групи, соціальні групи, групи ризику.

"Зрозуміло, що лікарів треба вакцинувати в першу чергу, вони в зоні найбільшого ризику. І далі по структурі - людей, які під загрозами, з відповідними захворюваннями, людей, які надають відповідні соціальні послуги, поліція і т.д.", - сказав прем'єрміністр.

"Буде також вакцинація звичайна, оскільки всі ми вакцинуємося, наприклад, від грипу, тобто за свої гроші людина купує вакцину і вакцинується", - додав Шмигаль.

За словами прем'єра, над організацією процесу вакцинації зараз працює МОЗ, оскільки є специфічна логістика перевезення і використання тих вакцин, які сьогодні є: "Вони потребують або глибокого заморожування до -70, або в іншої специфічної логістики".

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"Оскільки вакцинація є добровільною, а не обов'язковою в Україні, то кожен зможе такі речі собі забезпечити на комерційній основі. Крім тих, хто будуть отримувати від держави це в обов'язковому порядку", - повідомив Шмигаль.

Разом з тим, говорячи про російську вакцину, глава Кабміну зазначив, що "навіть якщо не враховувати геополітичних моментів, то вона не пройшла третьої стадії клінічних випробувань. Тобто вона не може бути використана в Україні так само, як і в розвинених країнах.

"Що таке третя стадія? Це найбільш масова стадія, яка якраз показує всі ризики, загрози, які ця вакцина може в собі нести. Тому сьогодні про закупівлю російської вакцини не йдеться", - повідомив Шмигаль.