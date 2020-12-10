НАЗК починає модернізацію Реєстру корупціонерів: підключать автоматичну взаємодію з Prozorro

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у співпраці з USAID / UKaid "Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послуги / TAPAS" починає модернізацію Реєстру корупціонерів.

Про це повідомляється на сторінці НАЗК у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Оновлення реєстру передбачає автоматичну взаємодію із системою закупівель Prozorro, що спростить механізм отримання довідок учасниками закупівель.

Також буде реалізовано автоматичну взаємодію з data.gov.ua, що дасть змогу користувачам отримувати актуальну інформацію у зручному форматі.

Крім того, планується створити публічний АРІ для використання реєстру в ІТ-продуктах; реалізувати механізм перевірки паперових довідок та витягів з реєстру; розробити публічний аналітичний модуль для користувачів реєстру.

"Таке оновлення зробить реєстр корисним, інформативним та простим", - пояснили у НАЗК.

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Загальною метою проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах" є фінансова підтримка громадян України та українського уряду у боротьбі з корупцією у ключових послугах та службах державного управління, а також утворення довіри українців до уряду на основі продемонстрованих прозорості, підзвітності та покращеної якості послуг.

data.gov.ua - це Єдиний державний вебпортал відкритих даних, створений на вимогу закону "Про доступ до публічної інформації".