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Новини Боротьба з корупцією
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НАЗК починає модернізацію Реєстру корупціонерів: підключать автоматичну взаємодію з Prozorro

НАЗК починає модернізацію Реєстру корупціонерів: підключать автоматичну взаємодію з Prozorro

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у співпраці з USAID / UKaid "Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послуги / TAPAS" починає модернізацію Реєстру корупціонерів.

Про це повідомляється на сторінці НАЗК у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Оновлення реєстру передбачає автоматичну взаємодію із системою закупівель Prozorro, що спростить механізм отримання довідок учасниками закупівель.

Також буде реалізовано автоматичну взаємодію з data.gov.ua, що дасть змогу користувачам отримувати актуальну інформацію у зручному форматі.

Крім того, планується створити публічний АРІ для використання реєстру в ІТ-продуктах; реалізувати механізм перевірки паперових довідок та витягів з реєстру; розробити публічний аналітичний модуль для користувачів реєстру.

"Таке оновлення зробить реєстр корисним, інформативним та простим", - пояснили у НАЗК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція викрила понад 14 тис. корупційних правопорушень у 2020 році

Загальною метою проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах" є фінансова підтримка громадян України та українського уряду у боротьбі з корупцією у ключових послугах та службах державного управління, а також утворення довіри українців до уряду на основі продемонстрованих прозорості, підзвітності та покращеної якості послуг.

data.gov.ua - це Єдиний державний вебпортал відкритих даних, створений на вимогу закону "Про доступ до публічної інформації".

НАЗК починає модернізацію Реєстру корупціонерів: підключать автоматичну взаємодію з Prozorro 01

Автор: 

корупція (4681) реєстр (843) Prozorro (1945) НАЗК (1684)


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Топ коментарі
+6
День боротьби з корупцією
- Україна на першому ж році президентства Зеленського провалилася в рейтингу Transparency на 2 пункти - проти зростання на 7 пунктів за президента Порошенка;
- похована справа про отримання хабара 11 депутатами від відомого нардепа Антона Яценко;
- без наслідків лишилися заяви нардепа Скороход про отримання нардепами-служками зарплатень у конвертах;
- ніяких наслідків не мало дивовижне спілкування з поліцейськими чинами у Кривому Розі нардепа Юрія «Юзика» Корявченкова;
- зависла справа НАБУ проти нардепа Дубінського щодо лобіювання поправок на користь тютюнової галузі;
- попри всі журналістські розслідування дивовижно себе почуває депутат Холодов;
- правоохоронці взагалі не відреагували на журналістське розслідування про ухилення від сплати податків через офшори структур Володимира Зеленського;
- «Тут можна добре при барахлитися - онукам вистачить» - заступник міністра МОЗ Семиволос дивовижно себе почуває;
- заяви Уманського щодо фришування розкрадання ПДВ на 5 мільярдів грн за місяць - без реакції;
- брат голови ОПУ Єрмака домовляється про призначення на державні посади за гроші - президент Зеленський заявляє: «Ми таким не займаємося». І все;
- дороги будують із застосуванням металургійного шлаку замість щебеню по його ціні, без жодної профільної експертизи - правоохоронців це не цікавить. Певно - через участь у схемі тестя Зеленського;
- підозра 12 суддям на чолі із Павлом Вовком загинула на столі Генпрокурора;
- «Нардеп Юрченко буде сидіти» - пообіцяв Зеленський. Не уточнив лише що нардеп, який попався на хабарі, сидітиме у Верховній Раді;
- генпрокурор Венедиктова селиться на дачі оренда якої більше за її офіційні доходи - Офіс президента цього не помічає;
- дороги за «Великим будівництвом» будують на 57% (а буває й на 92%) дорожче ніж у часи президента Порошенка, забираючи кошти з Ковідного фонду - Генпрокуратура спить;
- генпрокурор Венедиктова зриває вручення підозри заступникові Єрмака Олегу Татарову, через відсторонення прокурорів.
- міністерство оборони купує вантажівки в цивільній комплектації на 195 тисяч грн. (разом - на 8 мільйонів грн.) дорожче ніж купувало спеціалізовані для війни вантажівки «Богдан» у «свинарчуків».
«Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях! Звинувачений у корупції ніколи не вийде під заставу!» - це обіцяв Володимир Зеленський ще ДО того як він став їздити на державних «Мерседасах», жити в державні резиденції та лікуватися в державній Феофанії. Ще тоді ми горлали, що «Мерседеси», резиденції та Феофанії і є метою його походу в президенти. Але нас чути ніхто не хотів. З днем боротьби з корупцією. У наймах коси побіліють - у наймах, сестри, й помрете.
https://site.ua/dmitro.vovnyanko/32554/ Дмитро Калинчук
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10.12.2020 11:13
+4
Імітація рішучої антікорупційної боротьби триває !!!)))
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10.12.2020 11:13
+4
НАЗК починає модернізацію Реєстру корупціонерів: підключать автоматичну взаємодію з Prozorro - Цензор.НЕТ 4914
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10.12.2020 11:36
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Интересно, Бубочка возьмет под свой контроль?
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10.12.2020 11:13 Відповісти
Та его все контроли до сраки, языком лишь бы трепать, а толку никакого.
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10.12.2020 17:16 Відповісти
никому не интересна "работа" власти импотентов и патологических лгунов,тем более в таком серезном вопросе
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10.12.2020 22:29 Відповісти
Імітація рішучої антікорупційної боротьби триває !!!)))
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10.12.2020 11:13 Відповісти
День боротьби з корупцією
- Україна на першому ж році президентства Зеленського провалилася в рейтингу Transparency на 2 пункти - проти зростання на 7 пунктів за президента Порошенка;
- похована справа про отримання хабара 11 депутатами від відомого нардепа Антона Яценко;
- без наслідків лишилися заяви нардепа Скороход про отримання нардепами-служками зарплатень у конвертах;
- ніяких наслідків не мало дивовижне спілкування з поліцейськими чинами у Кривому Розі нардепа Юрія «Юзика» Корявченкова;
- зависла справа НАБУ проти нардепа Дубінського щодо лобіювання поправок на користь тютюнової галузі;
- попри всі журналістські розслідування дивовижно себе почуває депутат Холодов;
- правоохоронці взагалі не відреагували на журналістське розслідування про ухилення від сплати податків через офшори структур Володимира Зеленського;
- «Тут можна добре при барахлитися - онукам вистачить» - заступник міністра МОЗ Семиволос дивовижно себе почуває;
- заяви Уманського щодо фришування розкрадання ПДВ на 5 мільярдів грн за місяць - без реакції;
- брат голови ОПУ Єрмака домовляється про призначення на державні посади за гроші - президент Зеленський заявляє: «Ми таким не займаємося». І все;
- дороги будують із застосуванням металургійного шлаку замість щебеню по його ціні, без жодної профільної експертизи - правоохоронців це не цікавить. Певно - через участь у схемі тестя Зеленського;
- підозра 12 суддям на чолі із Павлом Вовком загинула на столі Генпрокурора;
- «Нардеп Юрченко буде сидіти» - пообіцяв Зеленський. Не уточнив лише що нардеп, який попався на хабарі, сидітиме у Верховній Раді;
- генпрокурор Венедиктова селиться на дачі оренда якої більше за її офіційні доходи - Офіс президента цього не помічає;
- дороги за «Великим будівництвом» будують на 57% (а буває й на 92%) дорожче ніж у часи президента Порошенка, забираючи кошти з Ковідного фонду - Генпрокуратура спить;
- генпрокурор Венедиктова зриває вручення підозри заступникові Єрмака Олегу Татарову, через відсторонення прокурорів.
- міністерство оборони купує вантажівки в цивільній комплектації на 195 тисяч грн. (разом - на 8 мільйонів грн.) дорожче ніж купувало спеціалізовані для війни вантажівки «Богдан» у «свинарчуків».
«Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях! Звинувачений у корупції ніколи не вийде під заставу!» - це обіцяв Володимир Зеленський ще ДО того як він став їздити на державних «Мерседасах», жити в державні резиденції та лікуватися в державній Феофанії. Ще тоді ми горлали, що «Мерседеси», резиденції та Феофанії і є метою його походу в президенти. Але нас чути ніхто не хотів. З днем боротьби з корупцією. У наймах коси побіліють - у наймах, сестри, й помрете.
https://site.ua/dmitro.vovnyanko/32554/ Дмитро Калинчук
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10.12.2020 11:13 Відповісти
і це той не повний перелік зашкварів національного рівня...- а що робить в тиші, і те що ніколи не стане на "шпальтах"...- повністью проржавіло та прогнило...
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10.12.2020 12:34 Відповісти
То есть ничего делаться не будет.
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10.12.2020 11:14 Відповісти
Бездіяльність ,це лише розновід діяльності !!))
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10.12.2020 11:16 Відповісти
Зелене може бути або яскравим,або в пастельних тонах !!)))
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10.12.2020 11:17 Відповісти
НАЗК починає модернізацію Реєстру корупціонерів: підключать автоматичну взаємодію з Prozorro - Цензор.НЕТ 4914
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10.12.2020 11:36 Відповісти
100 пудово- у нас на часі вводити Свято та День Відзнаки таких осіб ( Посад)... - ідем в ЕС та НАТО...
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10.12.2020 12:36 Відповісти
На жаль, ця жіночка не у КитаЇ працює суддєю. Там їй вже мінімум ту руку відтяли б, а може , й голову
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10.12.2020 22:06 Відповісти
І хто буде у цьому реєстрі? Спеціалісти найнижчого рівня, хто не включив гривню у декларацію?
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10.12.2020 11:41 Відповісти
https://www.unn.com.ua/ru/news/1907123-venetsianska-komisiya-vvazhaye-rishennya-ksu-neobgruntovanim Венецианская комиссия считает решение КСУ необоснованным. ... Авторы документа рекомендовали парламенту возобновить ответственность за сообщение ложных сведений. Законом, однако, указывают эксперты, могут быть предусмотрены различные санкции в зависимости от тяжести содеянного.
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10.12.2020 12:05 Відповісти
все - повний кіздец корупціонерам....- повний...
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10.12.2020 12:32 Відповісти
ваЗЕлин подсказываю! главный аферист, рейдер, решала, крышеватель твой хозяин беня!!!!
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10.12.2020 12:51 Відповісти
будет то же что с наркоманами. их ловят с дозой, уже вмазанных, при употреблении. НО...................... достаточно зарегистрироваться (стать на учет) и все. он нахрен никому не нужен. при любом раскладе, мент говорит: он на учете, что я могу сделать.
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10.12.2020 13:20 Відповісти
НАПК имитирует бешеную деятельность, в частности создало этот реестр, которым в МВД, СБУ и ГПУ просто подотрут свои корупционые зады.
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10.12.2020 15:09 Відповісти
По ідеї, вони мали би бути головним чинником у подоланні корупцією. Бо з нею потрібно не стільки боротись, скільки усувати причини. Натомість маємо ще один "перевіряючий" орган із нульовим ККД. У нас 90% корупції існує завдяки недолугому Законодавству, а не тому, що хтось там із кимось не так бореться. Боротьба з корупцією теж здійснюється по КПК, а цей "шедевр" Портнова, просто не дозволяє працювати правоохоронним органам, навіть у тих поодиноких випадках, коли вони бажають це робити.
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10.12.2020 16:46 Відповісти
Основная причина коррупции в Украине-это БЕЗНАКАЗАННОСТЬ. Вы можете сделать самые лучшие законы и правила но всеравно все будут воровать зная что наворованное не заберут и в тюрьму не посадят. Коломойский открыто украл миллиарды переведя деньги вкладчиков банка на счета своих фирм-однодневок и при этом он свободно находится в Украине-это знак для остальных что воровать можно сколько хочешь и даже самым наглым образом
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10.12.2020 17:22 Відповісти
боротьба нанайських хлопчиків: коли реєстр модернізують КС чи вовчий суд скаже, що це нінах.. нікому не треба.
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10.12.2020 16:54 Відповісти
Какой в этом смысл если судьи КСУ снова постановят об антиконституционности закона и все собраннные данные и декларации снова обнулятся-и так можно бесконечно!
Почему судьи до сих пор не сидят в тюрьме? Почему у них до сих пор не нашли дома по килограму наркотиков и на этом основании посадка в тюрьму и от странение от должности судьи КСУ-согласно ЗАКОНУ о КСУ? У нас что спецслужбы вобще ничего не могут? Я подозреваю что СБУ это главный коррупционный орган Украины. Почему ВР где большинство за Зеленкой не изменит Конституцию ликвидировав Коррупционный Суд Украины? Почему прилюдно-укравший миллиарды у Украинцев Коломойский не сидит в тюрьме а свободно ходит по улицам Киева? Когда в стране создастся дееспособная власть а не крыша для разграбления страны?
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10.12.2020 17:18 Відповісти
Если ввести орден коррупционер 1, 2 и 3 степени, то у простого судьи иконостас будет больше, чем у Лёни Брежнева
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10.12.2020 21:57 Відповісти
В Украине с коррупцией смогут бороться только наёмники из Китая.
И обойдутся бюджету Украины дешевле, чем один "борец-украинец"
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10.12.2020 21:59 Відповісти
правда, учитывая, как китайцы в этой сфере работают, коррупционеры быстро закончатся.
Всё-таки, Украина не Китай
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10.12.2020 22:02 Відповісти
 
 