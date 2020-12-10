НАЗК починає модернізацію Реєстру корупціонерів: підключать автоматичну взаємодію з Prozorro
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у співпраці з USAID / UKaid "Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послуги / TAPAS" починає модернізацію Реєстру корупціонерів.
Про це повідомляється на сторінці НАЗК у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Оновлення реєстру передбачає автоматичну взаємодію із системою закупівель Prozorro, що спростить механізм отримання довідок учасниками закупівель.
Також буде реалізовано автоматичну взаємодію з data.gov.ua, що дасть змогу користувачам отримувати актуальну інформацію у зручному форматі.
Крім того, планується створити публічний АРІ для використання реєстру в ІТ-продуктах; реалізувати механізм перевірки паперових довідок та витягів з реєстру; розробити публічний аналітичний модуль для користувачів реєстру.
"Таке оновлення зробить реєстр корисним, інформативним та простим", - пояснили у НАЗК.
Загальною метою проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах" є фінансова підтримка громадян України та українського уряду у боротьбі з корупцією у ключових послугах та службах державного управління, а також утворення довіри українців до уряду на основі продемонстрованих прозорості, підзвітності та покращеної якості послуг.
data.gov.ua - це Єдиний державний вебпортал відкритих даних, створений на вимогу закону "Про доступ до публічної інформації".
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- Україна на першому ж році президентства Зеленського провалилася в рейтингу Transparency на 2 пункти - проти зростання на 7 пунктів за президента Порошенка;
- похована справа про отримання хабара 11 депутатами від відомого нардепа Антона Яценко;
- без наслідків лишилися заяви нардепа Скороход про отримання нардепами-служками зарплатень у конвертах;
- ніяких наслідків не мало дивовижне спілкування з поліцейськими чинами у Кривому Розі нардепа Юрія «Юзика» Корявченкова;
- зависла справа НАБУ проти нардепа Дубінського щодо лобіювання поправок на користь тютюнової галузі;
- попри всі журналістські розслідування дивовижно себе почуває депутат Холодов;
- правоохоронці взагалі не відреагували на журналістське розслідування про ухилення від сплати податків через офшори структур Володимира Зеленського;
- «Тут можна добре при барахлитися - онукам вистачить» - заступник міністра МОЗ Семиволос дивовижно себе почуває;
- заяви Уманського щодо фришування розкрадання ПДВ на 5 мільярдів грн за місяць - без реакції;
- брат голови ОПУ Єрмака домовляється про призначення на державні посади за гроші - президент Зеленський заявляє: «Ми таким не займаємося». І все;
- дороги будують із застосуванням металургійного шлаку замість щебеню по його ціні, без жодної профільної експертизи - правоохоронців це не цікавить. Певно - через участь у схемі тестя Зеленського;
- підозра 12 суддям на чолі із Павлом Вовком загинула на столі Генпрокурора;
- «Нардеп Юрченко буде сидіти» - пообіцяв Зеленський. Не уточнив лише що нардеп, який попався на хабарі, сидітиме у Верховній Раді;
- генпрокурор Венедиктова селиться на дачі оренда якої більше за її офіційні доходи - Офіс президента цього не помічає;
- дороги за «Великим будівництвом» будують на 57% (а буває й на 92%) дорожче ніж у часи президента Порошенка, забираючи кошти з Ковідного фонду - Генпрокуратура спить;
- генпрокурор Венедиктова зриває вручення підозри заступникові Єрмака Олегу Татарову, через відсторонення прокурорів.
- міністерство оборони купує вантажівки в цивільній комплектації на 195 тисяч грн. (разом - на 8 мільйонів грн.) дорожче ніж купувало спеціалізовані для війни вантажівки «Богдан» у «свинарчуків».
«Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях! Звинувачений у корупції ніколи не вийде під заставу!» - це обіцяв Володимир Зеленський ще ДО того як він став їздити на державних «Мерседасах», жити в державні резиденції та лікуватися в державній Феофанії. Ще тоді ми горлали, що «Мерседеси», резиденції та Феофанії і є метою його походу в президенти. Але нас чути ніхто не хотів. З днем боротьби з корупцією. У наймах коси побіліють - у наймах, сестри, й помрете.
https://site.ua/dmitro.vovnyanko/32554/ Дмитро Калинчук
Почему судьи до сих пор не сидят в тюрьме? Почему у них до сих пор не нашли дома по килограму наркотиков и на этом основании посадка в тюрьму и от странение от должности судьи КСУ-согласно ЗАКОНУ о КСУ? У нас что спецслужбы вобще ничего не могут? Я подозреваю что СБУ это главный коррупционный орган Украины. Почему ВР где большинство за Зеленкой не изменит Конституцию ликвидировав Коррупционный Суд Украины? Почему прилюдно-укравший миллиарды у Украинцев Коломойский не сидит в тюрьме а свободно ходит по улицам Киева? Когда в стране создастся дееспособная власть а не крыша для разграбления страны?
И обойдутся бюджету Украины дешевле, чем один "борец-украинец"
Всё-таки, Украина не Китай