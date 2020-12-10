З березня "Укрзалізниця" планує підвищувати тариф на перевезення пасажирів на 2% щомісяця, - фінплан компанії на 2021 рік

Наступного року АТ "Укрзалізниця" планує отримати 3,53 млрд грн чистого прибутку порівняно з плановим показником в 0,07 млн ​​грн в поточному році.

Відповідні показники передбачені фінансовим планом компанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до фінплану, EBITDA "Укрзалізниці" в 2021 році в порівнянні з планом 2020 року має зрости на 5,4% - до 19,175 млрд грн, а капітальні інвестиції більш ніж в 2,1 раза - до 27,238 млрд грн.

Так, на капітальне будівництво наступного року планується спрямувати 7,252 млрд грн, на купівлю/виготовлення основних засобів - 8,484 млрд грн, на модернізацію основних засобів - 5,785 млрд грн і на капремонт - 5,189 млрд грн.

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Згідно з проєктом фінансового плану УЗ, доходи від вантажних перевезень скоротяться на 5,2% порівняно з планом на 2020 рік і збільшаться на 11,8% порівняно з прогнозом на 2020 рік - до 72,088 млрд грн.

Доходи від перевезення пасажирів прогнозуються в розмірі 7,762 млрд грн, що на 43,6% вище плану-2020 і майже вдвічі більше ніж очікуваний результат поточного року.

"У 2021 році передбачено індексацію тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні з 1 березня на 2% щомісяця. Додаткові доходи становитимуть 557,9 млн грн", - зазначається у фінплані компанії.

У компанії також наголошують, що найбільше зростання адміністративних витрат передбачено за рахунок збільшення витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи.