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Новини
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З березня "Укрзалізниця" планує підвищувати тариф на перевезення пасажирів на 2% щомісяця, - фінплан компанії на 2021 рік

З березня

Наступного року АТ "Укрзалізниця" планує отримати 3,53 млрд грн чистого прибутку порівняно з плановим показником в 0,07 млн ​​грн в поточному році.

Відповідні показники передбачені фінансовим планом компанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до фінплану, EBITDA "Укрзалізниці" в 2021 році в порівнянні з планом 2020 року має зрости на 5,4% - до 19,175 млрд грн, а капітальні інвестиції більш ніж в 2,1 раза - до 27,238 млрд грн.

Так, на капітальне будівництво наступного року планується спрямувати 7,252 млрд грн, на купівлю/виготовлення основних засобів - 8,484 млрд грн, на модернізацію основних засобів - 5,785 млрд грн і на капремонт - 5,189 млрд грн.

Також читайте: Потрібна термінова реформа: В ЄС заявили про критичний фінансовий стан "Укрзалізниці"

Згідно з проєктом фінансового плану УЗ, доходи від вантажних перевезень скоротяться на 5,2% порівняно з планом на 2020 рік і збільшаться на 11,8% порівняно з прогнозом на 2020 рік - до 72,088 млрд грн.

Доходи від перевезення пасажирів прогнозуються в розмірі 7,762 млрд грн, що на 43,6% вище плану-2020 і майже вдвічі більше ніж очікуваний результат поточного року.

"У 2021 році передбачено індексацію тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні з 1 березня на 2% щомісяця. Додаткові доходи становитимуть 557,9 млн грн", - зазначається у фінплані компанії.

У компанії також наголошують, що найбільше зростання адміністративних витрат передбачено за рахунок збільшення витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи.

Автор: 

тарифи (2026) Укрзалізниця (6835)


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Топ коментарі
+3
Не хватает бабла на "смотрящего рехворматора" Лещенка
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10.12.2020 11:37
+2
это прорыв несомненно
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10.12.2020 11:21
+2
Ибо нефиг простому нариду ездить туда-сюда, когда ЗЕленая экономика опасносте.

Зебилы до ближайшей наливайки и на своих двоих доползут.
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10.12.2020 11:25
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это прорыв несомненно
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10.12.2020 11:21 Відповісти
Потрібно піднімати тарифи на вантажні перевезення в 3,5 рази до рівня 2013 року, бо в деяких позиціях ми вже в 10 і більше разів дешевші ніж вантажні перевезення в ЄС!
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10.12.2020 11:27 Відповісти
- Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны же быть люди, у которых их много. Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. (с)
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10.12.2020 12:02 Відповісти
Ибо нефиг простому нариду ездить туда-сюда, когда ЗЕленая экономика опасносте.

Зебилы до ближайшей наливайки и на своих двоих доползут.
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10.12.2020 11:25 Відповісти
Сколько угодно. Давно перешёл на блаблакар.
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10.12.2020 11:25 Відповісти
З березня "Укрзалізниця" планує підвищувати тариф на перевезення пасажирів на 2% щомісяця, - фінплан компанії на 2021 рік - Цензор.НЕТ 9960
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10.12.2020 11:28 Відповісти
Ну так не за безкоштовно ж вагончики перефарбовувати. Охлос за це нехай і платить.
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10.12.2020 11:31 Відповісти
Не хватает бабла на "смотрящего рехворматора" Лещенка
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10.12.2020 11:37 Відповісти
Не хватает денег для окраски вагонов в новый цвет??
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10.12.2020 11:42 Відповісти
МАЛО ,Мало ,мало ! Этим зажравшимся хохлам нечего разъезжать по Европам. Пусть дома сидят ,смотрят 95 квартал.
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10.12.2020 11:46 Відповісти
Согласно финплану, ****** "Укрзализныци" в 2021 году по сравнению с планом 2020 года должна вырасти на 5,4% - до 19,175 млрд грн, а капитальные инвестиции более чем в 2,1 раза - до 27,238 млрд грн. Источник: https://censor.net/ru/n3236103

Все для того щоб топ менеджери УЗ і надалі крали грощі платників податків і купались у роскошах, мали письмові набори зі слонової кістки і катались на автівках за 70 000 $
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10.12.2020 12:25 Відповісти
Гениальный финплан. Чтобы корова давала больше молока ее надо сильнее доить.
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10.12.2020 12:43 Відповісти
13 років тому, за часів Рудьковського, була його постанова про систематичне підвищення цін. І воно відбувалося.
А це злидням знову мало.
Коли вже наїдяться?
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10.12.2020 15:01 Відповісти
 
 