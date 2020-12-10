Великій приватизації цього року завадила пандемія: в наступному - плануємо залучити 12 млрд грн, - Шмигаль

Цього року великої приватизації не відбулося через пандемію, економічну кризу та побоювання уряду, що впадуть ціни на об'єкти приватизації, але в наступному році очікують на залучення 12 мільярдів гривень від приватизації.

Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на заяву прем'єра Дениса Шмигаля, передає Цензор.НЕТ.

"На початку року було ухвалено рішення, оскільки пандемія, інвестори мають обмеження в пересуваннях, діях тощо, плюс економічна криза, то ми переживали, що ціни впадуть як на нерухомість, так і на об’єкти великої приватизації.

Ну і, крім цього, такі об’єкти потребують великої підготовки, бо навколо них є маса неузгодженої документації, судових рішень, спорів та інше. Фонд держмайна зараз цим займається", - сказав він, відповідаючи на запитання, чому цього року не відбулося великої приватизації, окрім показової приватизації готелю "Дніпро".

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"Готель "Дніпро" був найкращим варіантом, у нього ідеально чисті документи, його можна було швидко виставити. Це була своєрідна проба, як відреагує ринок. При тому, що "Дніпро" не належав до великої приватизації. Це об’єкт малої приватизації, який, правда, продали дорожче за деякі об’єкти великої", - пояснив прем'єр.

"Було виставлено ще одне газове родовище, і на аукціоні замість очікуваних 400 мільйонів вдалося залучити 650. Ці приклади показали, що коронакриза не впливає на приватизацію. Тому ми провели приватизацію цілої низки спиртових заводів.

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На наступний рік ми готуємо шість об’єктів великої приватизації та близько 30 об’єктів середньої приватизації. Таких "малих" об’єктів, як спиртзаводи, готується кілька сотень. Наступного року ми очікуємо на залучення 12 мільярдів гривень від приватизації", - додав він.