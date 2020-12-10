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Новини
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Великій приватизації цього року завадила пандемія: в наступному - плануємо залучити 12 млрд грн, - Шмигаль

Великій приватизації цього року завадила пандемія: в наступному - плануємо залучити 12 млрд грн, - Шмигаль

Цього року великої приватизації не відбулося через пандемію, економічну кризу та побоювання уряду, що впадуть ціни на об'єкти приватизації, але в наступному році очікують на залучення 12 мільярдів гривень від приватизації.

Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на заяву прем'єра Дениса Шмигаля, передає Цензор.НЕТ.

"На початку року було ухвалено рішення, оскільки пандемія, інвестори мають обмеження в пересуваннях, діях тощо, плюс економічна криза, то ми переживали, що ціни впадуть як на нерухомість, так і на об’єкти великої приватизації.

Ну і, крім цього, такі об’єкти потребують великої підготовки, бо навколо них є маса неузгодженої документації, судових рішень, спорів та інше. Фонд держмайна зараз цим займається", - сказав він, відповідаючи на запитання, чому цього року не відбулося великої приватизації, окрім показової приватизації готелю "Дніпро".

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"Готель "Дніпро" був найкращим варіантом, у нього ідеально чисті документи, його можна було швидко виставити. Це була своєрідна проба, як відреагує ринок. При тому, що "Дніпро" не належав до великої приватизації. Це об’єкт малої приватизації, який, правда, продали дорожче за деякі об’єкти великої", - пояснив прем'єр.

"Було виставлено ще одне газове родовище, і на аукціоні замість очікуваних 400 мільйонів вдалося залучити 650. Ці приклади показали, що коронакриза не впливає на приватизацію. Тому ми провели приватизацію цілої низки спиртових заводів.

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На наступний рік ми готуємо шість об’єктів великої приватизації та близько 30 об’єктів середньої приватизації. Таких "малих" об’єктів, як спиртзаводи, готується кілька сотень. Наступного року ми очікуємо на залучення 12 мільярдів гривень від приватизації", - додав він.

Автор: 

приватизація (1673) Шмигаль Денис (4566)


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Топ коментарі
+7
а Порох ще той троль

Великій приватизації цього року завадила пандемія: в наступному - плануємо залучити 12 млрд грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2205
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10.12.2020 11:42
+3
в будь яку калабаню
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10.12.2020 11:59
+2
Лише у вигляді сметанного омлета !!))
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10.12.2020 11:39
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распилу может что-то помешать???)
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10.12.2020 11:36 Відповісти
В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом: он идет по улице - и вдруг у водосточного желоба, находит кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег, две тысячи пятьсот рублей… А дальше все будет чрезвычайно хорошо…
Корейко так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской Победы. .. (с)
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10.12.2020 11:59 Відповісти
Х...вому танцюристу завжди щось заважає !!)))
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10.12.2020 11:36 Відповісти
Яйца мешают?
О они то есть?

Большой приватизации в этом году помешала пандемия: в следующем - планируем привлечь 12 млрд грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5828
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10.12.2020 11:38 Відповісти
Лише у вигляді сметанного омлета !!))
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10.12.2020 11:39 Відповісти
а Порох ще той троль

Великій приватизації цього року завадила пандемія: в наступному - плануємо залучити 12 млрд грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2205
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10.12.2020 11:42 Відповісти
Маруська,Україна дуже богата країна,вже не перше сторіччя грабуют,а в Україні все є та є,що грабувати !!!))))
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10.12.2020 11:43 Відповісти
в этом году приватизировали по маленькому. в следующем - по большому )
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10.12.2020 11:39 Відповісти
Українці начувайтесь ,насувається велика прихватизація !!)))
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10.12.2020 11:45 Відповісти
А шо при большой ЗЕ-приватизации деньги чемоданами возят, что им вирус помешал?

Во всем Мире почему-то вирус не мешает торговать на биржах и продавать активы.

Правда в том, что с ЗЕленым жульем уже никто не хочет иметь дело.
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10.12.2020 11:39 Відповісти
А "великому будивництву" дорог - не помешала!
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10.12.2020 11:39 Відповісти
Асфальт ,з "савєцькою" технологією ,можливо вкладати в будь-яких умовах,за будь-якої погоди !!!)))
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10.12.2020 11:48 Відповісти
в будь яку калабаню
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10.12.2020 11:59 Відповісти
И как, интересно, она помешала?
Как плохому танцору яйца?
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10.12.2020 11:41 Відповісти
МВФ ЗЕ болт показал тоже из-за пандемии.

Инвестиции ЗЕленым перестали давать из-за полнолуния.

Иностранные компании стали выводить свои финансы из Украины из-за месячных у Мендель.
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10.12.2020 11:42 Відповісти
сама природа встала на пути великого комбинатора
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10.12.2020 11:47 Відповісти
В следующем году шмигаль пандемию решил отменить и таки провести нормальную приватизацию.
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10.12.2020 11:59 Відповісти
За оставшихся 3 года распрадут все подчистую, включая землю и зебилов. По принципу: после нас хоть потоп...как будете голосовать на следующих выборах, зебилы?
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10.12.2020 13:11 Відповісти
А може пора щось створювати ,будувати нові ******* підприємства ,нові робочі місця ,а то навчились тільки роздирибанити і ця тинденція існує вже тридцять років ,ось це "державники"дорвались до влади.
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10.12.2020 13:15 Відповісти
Шоумени можуть створювати під кайфом тільки шоу... ******* підприємства - це не їх территорія.
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10.12.2020 13:32 Відповісти
9 грудня 2020: ЄС надає Україні допомогу в розмірі 600 млн. євро за клоунські обіцянки проведення реформ і боротьби з корупцією
10 грудня 2020: суд поновлює розгляд справи про повернення Привату Коломойському
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10.12.2020 13:38 Відповісти
 
 