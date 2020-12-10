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Новини Коронавірус і карантин
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Локдаун пропонували ввести відразу після Нового року, але потім вибрали 8-е число, - Немчінов

Локдаун пропонували ввести відразу після Нового року, але потім вибрали 8-е число, - Немчінов

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов пояснив, чому локдаун буде введено з 8 січня 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Насправді карантинні обмеження, пов'язані із зупинкою економіки, це крайній захід, на який іде уряд будь-якої країни. Тому можливість, яку нам дав карантин вихідного дня - підготувати медичну систему і збільшити критичний поріг для медичної системи з 20 тис. хворих на день до 32 тис., яких зараз система може витримати, - це можливість відсунути цей період", - пояснив Немчінов.

За словами міністра, дата була обрана на основі аналітичних прогнозів.

"8-е число вибиралося з урахуванням тих прогнозів, які давалися аналітиками секретаріату РНБО, а також МОЗ, які прогнозували той чи інший показник до моменту настання піку. В даному випадку попередня пропозиція була відразу після Нового року, порахували ефект карантину вихідного дня, подивилися, на якому плато ми перебуваємо в плані заповненості ліжок і запропонували дату 8-е число", - додав Немчінов.

Також міністр пояснив, чому під час локдауну буде працювати транспорт, зокрема, повітряний.

"Ми добре пам'ятаємо весняну зупинку економіки, і найбільше нарікань якраз було з приводу того, що люди, які підтримували економіку, а також медпрацівники, працівники органів держвлади, правоохоронці не мали можливості дістатися до своєї роботи. Крім того, потрібно розуміти, що коли ми входили в епідемію в березні, ми до кінця не розуміли, з чим зіткнулися. Зараз, якщо говорити про авіаперевезення, вони безпечні, в літаках всі в масках, це не маршрутка, там строго дотримується соціальна дистанція", - сказав Немчінов.

Читайте: Україна через 10 років має намір перейти від традиційного перепису населення до перепису за реєстрами, - Немчінов

Кабмін (14078) карантин (18172) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (207) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+19
Карантин выходного дня эффективен. Нет, не эффективен, и мы его отменяем. Нет, эффективен, и мы его всё равно отменяем.

Потому что карантин нужен, чтобы не перегружать больницы. А у нас они не перегружены. Ну кроме Житомира. Ну и ещё Одессы. Но можно везти на лечение в райцентры. Поэтому мы введем жёсткий локдаун. Чтобы разгрузить больницы.

А заболеваемость идёт на спад с каждым днём. Но больницы надо разгружать. И подводить кислород. Но денег на кислород нет. Летом были, к сейчас нет. Но летом кислород был не нужен, а нужен сейчас.

И денег нет сейчас. Потому мы введем карантин, хоть заболеваемость и уменьшается. И мы много тестируем. В ноябре уже 70 тысяч тестов однажды было. И с каждым днём всё больше, уже до 30 тысяч в день дошли. А будет 100.

Но после праздников. Как только карантин введем. Жёсткий. Никто не будет работать, только аптеки и продуктовые магазины. И Буковель. Вот только праздники отгуляем.

Вы прослушали месседжи власти по поводу карантина.
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10.12.2020 11:41
+16
Перенесли на 8 число, чтобы провести новогодние концерты квартала 95.
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10.12.2020 11:42
+9
Локдаун пропонували ввести відразу після Нового року, але потім вибрали 8-е число, - Немчінов - Цензор.НЕТ 3763
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10.12.2020 11:52
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Карантин выходного дня эффективен. Нет, не эффективен, и мы его отменяем. Нет, эффективен, и мы его всё равно отменяем.

Потому что карантин нужен, чтобы не перегружать больницы. А у нас они не перегружены. Ну кроме Житомира. Ну и ещё Одессы. Но можно везти на лечение в райцентры. Поэтому мы введем жёсткий локдаун. Чтобы разгрузить больницы.

А заболеваемость идёт на спад с каждым днём. Но больницы надо разгружать. И подводить кислород. Но денег на кислород нет. Летом были, к сейчас нет. Но летом кислород был не нужен, а нужен сейчас.

И денег нет сейчас. Потому мы введем карантин, хоть заболеваемость и уменьшается. И мы много тестируем. В ноябре уже 70 тысяч тестов однажды было. И с каждым днём всё больше, уже до 30 тысяч в день дошли. А будет 100.

Но после праздников. Как только карантин введем. Жёсткий. Никто не будет работать, только аптеки и продуктовые магазины. И Буковель. Вот только праздники отгуляем.

Вы прослушали месседжи власти по поводу карантина.
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10.12.2020 11:41 Відповісти
Буковель под вопросом. Беня денег не дает. Мало того, хочет еще и приват отобрать. Потому скоморох в дилемме.
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10.12.2020 11:48 Відповісти
Локдаун пропонували ввести відразу після Нового року, але потім вибрали 8-е число, - Немчінов - Цензор.НЕТ 9629
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10.12.2020 12:49 Відповісти
Перенесли на 8 число, чтобы провести новогодние концерты квартала 95.
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10.12.2020 11:42 Відповісти
Ну просто с языка сняли?!!
Или бабы еще нарожают
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10.12.2020 11:52 Відповісти
А коли цей грьобаний концерт ?? А Різдво за східним обрядом 7-ого січня !!)))
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10.12.2020 11:54 Відповісти
І по 24. А 25 у Вовіка днюха.
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10.12.2020 12:02 Відповісти
Локдаун пропонували ввести відразу після Нового року, але потім вибрали 8-е число, - Немчінов - Цензор.НЕТ 6730
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10.12.2020 12:50 Відповісти
Улыбаемся и машем (С)
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10.12.2020 11:44 Відповісти
"Йолка-2".
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10.12.2020 11:52 Відповісти
Локдаун пропонували ввести відразу після Нового року, але потім вибрали 8-е число, - Немчінов - Цензор.НЕТ 3763
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10.12.2020 11:52 Відповісти
Та ясень пень, до рождества кому-то еще корпоративы отбарабанить надо, а там хоть потоп) Бубочка не президент, он комик 95го квартала. До сих пор. Им он и останется. Думаю даже после своей каденции пойдет обратно писюном на сцене дрыгать.
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10.12.2020 11:57 Відповісти
После он уже никому не будет интересен
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10.12.2020 12:00 Відповісти
Так чи інакше- Вовік забезпечив собі абсолютно безбідне майбутнє. Після терміну він повернеться в шоу бізнес- це навіть не обговорюється. Уявіть собі- стадіон в Лужніках, стотисячний натовп і ведучий оголошує:
-А сєйчас, шєстой Президєнт Украіни, са сваім бєссмєртним номєрам- ;Мурка; члєнам на раялє!;
Аншлаг забезпечений.
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10.12.2020 12:03 Відповісти
Та, понятно - до 8-го у 95-го квартала аншлаг, а там можно и на отдых бабло пересчитывать
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10.12.2020 12:00 Відповісти
Дуже показові дати оголошеного зеленню локдауну. З 8-го по 24-те. Чим?- Поясню. 8-го закінчуються корпоративи ;Кварталу;- а всі ми розуміємо що кожен корпоратив ;Квартал-95;- зайвий шекель на Кіпрських офшорах Бубочки, а 25 у Вовіка днюха. Схоже, святкувати зібрався по-дорослому.
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10.12.2020 12:01 Відповісти
Що буде як за царя ,діжки з горілкою на площі і всіх бажаючих пригощати !!)))
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10.12.2020 12:10 Відповісти
ну так давай локдаун и для больниц !! напьемся , нажремся , на...мся , а а потом всей парафией по больницам !! " ну главное шоб баальшой и малый бизнес успел срубить свое бабло ..." зашибись !!
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10.12.2020 12:02 Відповісти
Как раз после концернов и корпоративов когда все перезаражают друг друга а потом бегом все в больницы
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10.12.2020 12:04 Відповісти
Что бы МП не предъявил претензии?
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10.12.2020 12:05 Відповісти
Врет **** и глазом не моргнет. Просто надо что бы велюр заработал и 95 -ый квартал накосил денег на корпоративах. А на все остальное этим тварям насрать!
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10.12.2020 13:01 Відповісти
Це правильно. Щоб добити економіку, А шо? Хай не сіпається.
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10.12.2020 13:11 Відповісти
Ой только не нужно вешать лапшу медициной.. 8 потому что бы закончилась череда праздников и в частности 7 января -Рождество. это совершенно политическое решение и уж ни как не связанное с протеканием эпидемии. Если не введение карантина до Нового года это страх за остатки рейтингов и экономические потери для бизнеса и товарищей по партии, то не введение сразу с 2 го января это чисто политика по отношению с религиозным организациям.. что бы избежать воя РПЦ МП и ее главного" прихожанина" Рабиновича ну и заодно Новинского. В общем все подстраивают не под развитие эпидемии а под политические расчеты. Да и сам ( предлагаемый) карантин имеет больше разрешающих условий чем даже было весной, и служит только для галочки.. что бы избежать ответственности за последствия. Су-и одним словом. В итоге снимут министра, возможно Шмыгаля ( пожурят) но ситуацию это не изменит к сожалению. Так что продолжаем лицезреть шулерство и клоунаду с подтасовкой цифр и очередным переносом карантина.
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10.12.2020 13:17 Відповісти
 
 