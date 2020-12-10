Локдаун пропонували ввести відразу після Нового року, але потім вибрали 8-е число, - Немчінов
Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов пояснив, чому локдаун буде введено з 8 січня 2021 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Насправді карантинні обмеження, пов'язані із зупинкою економіки, це крайній захід, на який іде уряд будь-якої країни. Тому можливість, яку нам дав карантин вихідного дня - підготувати медичну систему і збільшити критичний поріг для медичної системи з 20 тис. хворих на день до 32 тис., яких зараз система може витримати, - це можливість відсунути цей період", - пояснив Немчінов.
За словами міністра, дата була обрана на основі аналітичних прогнозів.
"8-е число вибиралося з урахуванням тих прогнозів, які давалися аналітиками секретаріату РНБО, а також МОЗ, які прогнозували той чи інший показник до моменту настання піку. В даному випадку попередня пропозиція була відразу після Нового року, порахували ефект карантину вихідного дня, подивилися, на якому плато ми перебуваємо в плані заповненості ліжок і запропонували дату 8-е число", - додав Немчінов.
Також міністр пояснив, чому під час локдауну буде працювати транспорт, зокрема, повітряний.
"Ми добре пам'ятаємо весняну зупинку економіки, і найбільше нарікань якраз було з приводу того, що люди, які підтримували економіку, а також медпрацівники, працівники органів держвлади, правоохоронці не мали можливості дістатися до своєї роботи. Крім того, потрібно розуміти, що коли ми входили в епідемію в березні, ми до кінця не розуміли, з чим зіткнулися. Зараз, якщо говорити про авіаперевезення, вони безпечні, в літаках всі в масках, це не маршрутка, там строго дотримується соціальна дистанція", - сказав Немчінов.
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Потому что карантин нужен, чтобы не перегружать больницы. А у нас они не перегружены. Ну кроме Житомира. Ну и ещё Одессы. Но можно везти на лечение в райцентры. Поэтому мы введем жёсткий локдаун. Чтобы разгрузить больницы.
А заболеваемость идёт на спад с каждым днём. Но больницы надо разгружать. И подводить кислород. Но денег на кислород нет. Летом были, к сейчас нет. Но летом кислород был не нужен, а нужен сейчас.
И денег нет сейчас. Потому мы введем карантин, хоть заболеваемость и уменьшается. И мы много тестируем. В ноябре уже 70 тысяч тестов однажды было. И с каждым днём всё больше, уже до 30 тысяч в день дошли. А будет 100.
Но после праздников. Как только карантин введем. Жёсткий. Никто не будет работать, только аптеки и продуктовые магазины. И Буковель. Вот только праздники отгуляем.
Вы прослушали месседжи власти по поводу карантина.
Или бабы еще нарожают
-А сєйчас, шєстой Президєнт Украіни, са сваім бєссмєртним номєрам- ;Мурка; члєнам на раялє!;
Аншлаг забезпечений.