Локдаун пропонували ввести відразу після Нового року, але потім вибрали 8-е число, - Немчінов

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов пояснив, чому локдаун буде введено з 8 січня 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Насправді карантинні обмеження, пов'язані із зупинкою економіки, це крайній захід, на який іде уряд будь-якої країни. Тому можливість, яку нам дав карантин вихідного дня - підготувати медичну систему і збільшити критичний поріг для медичної системи з 20 тис. хворих на день до 32 тис., яких зараз система може витримати, - це можливість відсунути цей період", - пояснив Немчінов.

За словами міністра, дата була обрана на основі аналітичних прогнозів.

"8-е число вибиралося з урахуванням тих прогнозів, які давалися аналітиками секретаріату РНБО, а також МОЗ, які прогнозували той чи інший показник до моменту настання піку. В даному випадку попередня пропозиція була відразу після Нового року, порахували ефект карантину вихідного дня, подивилися, на якому плато ми перебуваємо в плані заповненості ліжок і запропонували дату 8-е число", - додав Немчінов.

Також міністр пояснив, чому під час локдауну буде працювати транспорт, зокрема, повітряний.

"Ми добре пам'ятаємо весняну зупинку економіки, і найбільше нарікань якраз було з приводу того, що люди, які підтримували економіку, а також медпрацівники, працівники органів держвлади, правоохоронці не мали можливості дістатися до своєї роботи. Крім того, потрібно розуміти, що коли ми входили в епідемію в березні, ми до кінця не розуміли, з чим зіткнулися. Зараз, якщо говорити про авіаперевезення, вони безпечні, в літаках всі в масках, це не маршрутка, там строго дотримується соціальна дистанція", - сказав Немчінов.

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