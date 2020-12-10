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ВРП після скарг адвокатів глави ОАСК Вовка відкрила дисциплінарне провадження проти судді ВАКС Біцюка, - ЦПК

ВРП після скарг адвокатів глави ОАСК Вовка відкрила дисциплінарне провадження проти судді ВАКС Біцюка, - ЦПК

Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарне провадження проти слідчого судді Вищого антикорупційного суду Андрія Біцюка.Бицюка.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме він (Біцюк. - Ред.) продовжував термін розслідування у справі про злочинну організацію в Окружному адміністративному суді Києва, розглядав різні клопотання і скарги, в тому числі про обшуки. А скаргу у ВРП на нього подали адвокати тих же суддів ОАСК (Санін, Погрібніченко, Келеберда і т.д.)", - відзначають у ЦПК.

Зазначається, що це вже не перший факт переслідування суддів ВАКС. У листопаді ВРП виніс попередження судді Антикорупційного суду Вірі Михайленко за те, що вона дозволила заочне розслідування щодо ексміністра екології Януковича Миколи Злочевського у справі про найбільший хабар в історії НАБУ.

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ВРП після скарг адвокатів глави ОАСК Вовка відкрила дисциплінарне провадження проти судді ВАКС Біцюка, - ЦПК 01

Автор: 

Вища рада правосуддя (582) Вовк Павло (300) Центр протидії корупції (265) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+6
На яку країну працює всп в Україні?
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10.12.2020 12:02
+5
є ще в Україні чесні та принципові судді - й це чудово.
але вовків, на жаль, більше.
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10.12.2020 12:44
+4
А на яку країну може працювати ківаловський ВСП?
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10.12.2020 12:24
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На яку країну працює всп в Україні?
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10.12.2020 12:02 Відповісти
А на яку країну може працювати ківаловський ВСП?
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10.12.2020 12:24 Відповісти
Якщо вони кивалівські то хто заважав (за сім років) їх посаджати довічно за зраду?
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10.12.2020 12:29 Відповісти
каким образом?
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10.12.2020 12:42 Відповісти
Бо не було бажання і все всіх влаштовувало ото і весь образ,навіть за загиблих на майдані винних не знайшлось.
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10.12.2020 12:54 Відповісти
А не можна вовка просто підірвати, чи застрелити випадково ?
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10.12.2020 12:27 Відповісти
є ще в Україні чесні та принципові судді - й це чудово.
але вовків, на жаль, більше.
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10.12.2020 12:44 Відповісти
тю, а що вас тут дивує? зеленим принципові суді не тре, лише *правильні та чесні*
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10.12.2020 12:47 Відповісти
Схоже, що ці істоти, вирішили створити в Україні касту недоторканних.
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10.12.2020 13:06 Відповісти
Судова система вже нагадує суд як в байці Глібова.
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10.12.2020 13:50 Відповісти
ХАЙ ЗБИРАЮТЬ БОНУСИ, ЦІ ТВАРЮКИ! ВОНИ ПОКУПИЛИ СОБІ ДІПЛОМИ, І ФІЗИКУ, МАБУТЬ, НЕ ВЧИЛИ. А ТАМ Є ТАКИЙ, 3 ЗАКОН НЬЮТОНА ПРО СИЛУ ДІЇ, ЯКА ДОРІВНЮЄ СИЛІ ПРОТИВОДІЇ! І КОЛИ ПРУЖИНКА РОЗКРУТИТЬСЯ, ОТ ТОД! !ПОБАЧИМО, ХТО КОГО В****! СЛАВА УКРАЇНІ! МИ ВАС суки СЕПАРНИЄ,УСІХ ДОСТАНЕМО!
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10.12.2020 15:17 Відповісти
 
 