ВРП після скарг адвокатів глави ОАСК Вовка відкрила дисциплінарне провадження проти судді ВАКС Біцюка, - ЦПК

Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарне провадження проти слідчого судді Вищого антикорупційного суду Андрія Біцюка.Бицюка.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме він (Біцюк. - Ред.) продовжував термін розслідування у справі про злочинну організацію в Окружному адміністративному суді Києва, розглядав різні клопотання і скарги, в тому числі про обшуки. А скаргу у ВРП на нього подали адвокати тих же суддів ОАСК (Санін, Погрібніченко, Келеберда і т.д.)", - відзначають у ЦПК.

Зазначається, що це вже не перший факт переслідування суддів ВАКС. У листопаді ВРП виніс попередження судді Антикорупційного суду Вірі Михайленко за те, що вона дозволила заочне розслідування щодо ексміністра екології Януковича Миколи Злочевського у справі про найбільший хабар в історії НАБУ.

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