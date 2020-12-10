Перед судом постане підозрюваний у зґвалтуванні двох і спробі зґвалтування 3 жінок у Києві, - прокуратура

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 45-річного киянина за підозрою в зґвалтуванні двох і замаху на зґвалтування трьох жінок.

Про це повідомляє прокуратура Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник орудував на території Голосіївського району столиці з середини 2017 року, та раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за насильницькі злочини проти статевої свободи. Прогулюючись відлюдними місцями у вечірній час доби, зловмисник підшукував молодих жінок, які були схожі між собою за зовнішніми ознаками", - йдеться в повідомленні.

Задля досягнення злочинної мети, зловмисник підходив до них ззаду, накидав на шию ремінь, після чого, застосовуючи грубу фізичну силу, переміщував жінок до лісосмуг. У такий спосіб чоловік зґвалтував 2 потерпілих, у 3 наступних епізодах жінкам вдалося вирватися та втекти.

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За результатами низки оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити особу нападника та затримати його.

Обвинувальний акт щодо підозрюваного за ч. 2 ст. 152 та ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 152 КК України скеровано до Голосіївського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Наразі зловмисник перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

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