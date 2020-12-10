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Новини
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Перед судом постане підозрюваний у зґвалтуванні двох і спробі зґвалтування 3 жінок у Києві, - прокуратура

Перед судом постане підозрюваний у зґвалтуванні двох і спробі зґвалтування 3 жінок у Києві, - прокуратура

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 45-річного киянина за підозрою в зґвалтуванні двох і замаху на зґвалтування трьох жінок.

Про це повідомляє прокуратура Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник орудував на території Голосіївського району столиці з середини 2017 року, та раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за насильницькі злочини проти статевої свободи. Прогулюючись відлюдними місцями у вечірній час доби, зловмисник підшукував молодих жінок, які були схожі між собою за зовнішніми ознаками", - йдеться в повідомленні.

Задля досягнення злочинної мети, зловмисник підходив до них ззаду, накидав на шию ремінь, після чого, застосовуючи грубу фізичну силу, переміщував жінок до лісосмуг. У такий спосіб чоловік зґвалтував 2 потерпілих, у 3 наступних епізодах жінкам вдалося вирватися та втекти.

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За результатами низки оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити особу нападника та затримати його.

Обвинувальний акт щодо підозрюваного за ч. 2 ст. 152 та ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 152 КК України скеровано до Голосіївського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Наразі зловмисник перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Також дивіться: Схопили на вулиці і силою заштовхали в машину: четверо чоловіків зґвалтували жінку на Закарпатті. ФОТО

Автор: 

зґвалтування (384) Київ (19436) прокуратура (3671)


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Топ коментарі
+3
Сочувствую потерпевшим, но формулировка "половая свобода" это нечто.
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10.12.2020 12:32
+1
Зачем кастрировать - пусть работает по специальности
Но партнерш ему будет назначать надзиратель из записи по списку
Возможно и список будет большой ..., и казна пополнится ...
Но зато после освобождения - будет совсем другой человек !
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10.12.2020 12:30
+1
Маньяк забегает в автобус...
Маньяк: - Сейчас всех изнасилую!
Девушка: - Ну хоть пожилых не трогайте!
Бабка: - Будь мужиком! Сказал всех - значит всех! (анекдот)
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10.12.2020 12:46
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Маньяк забегает в автобус...
Маньяк: - Сейчас всех изнасилую!
Девушка: - Ну хоть пожилых не трогайте!
Бабка: - Будь мужиком! Сказал всех - значит всех! (анекдот)
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10.12.2020 12:46 Відповісти
Прогуливаясь замкнутыми местами в вечернее время суток, злоумышленник подыскивал молодых женщин, которые были похожи между собой по внешним признакам", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3236113\\\\\\\

"эстет" чо.

Если виновен = кастрировать бы.

Кстати, вроде на Рашке судили, мутили, но отпустили бабу(там именно бабы) шо после.... такскть., завершения, ударила ножом такого вот "деятеля".
Видать следаки тоже не прочь, шо тягали ее немало времени по судам.
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10.12.2020 12:12 Відповісти
Зачем кастрировать - пусть работает по специальности
Но партнерш ему будет назначать надзиратель из записи по списку
Возможно и список будет большой ..., и казна пополнится ...
Но зато после освобождения - будет совсем другой человек !
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10.12.2020 12:30 Відповісти
невже мендель заяву нарешті чи нажаль написала?
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10.12.2020 12:14 Відповісти
В камере предстанет перед парашей.
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10.12.2020 12:14 Відповісти
Якби лиш виправився , а то відсидить і даром.
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10.12.2020 12:23 Відповісти
Яке виправлення ,це шизоїд,він зациклився на певній зовнішності,це манія !!!)))
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10.12.2020 13:12 Відповісти
совершенно правильно... когда вбегает баба и кричит - меня изнасиловали 22 человека... полициянты отвечают - сейчас найдем... на что баба говорит - нет, всех не надо - только 3-го, 7-го и 21-го...
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10.12.2020 12:24 Відповісти
Сочувствую потерпевшим, но формулировка "половая свобода" это нечто.
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10.12.2020 12:32 Відповісти
 
 