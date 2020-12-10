Перед судом постане підозрюваний у зґвалтуванні двох і спробі зґвалтування 3 жінок у Києві, - прокуратура
Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 45-річного киянина за підозрою в зґвалтуванні двох і замаху на зґвалтування трьох жінок.
Про це повідомляє прокуратура Києва, передає Цензор.НЕТ.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник орудував на території Голосіївського району столиці з середини 2017 року, та раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за насильницькі злочини проти статевої свободи. Прогулюючись відлюдними місцями у вечірній час доби, зловмисник підшукував молодих жінок, які були схожі між собою за зовнішніми ознаками", - йдеться в повідомленні.
Задля досягнення злочинної мети, зловмисник підходив до них ззаду, накидав на шию ремінь, після чого, застосовуючи грубу фізичну силу, переміщував жінок до лісосмуг. У такий спосіб чоловік зґвалтував 2 потерпілих, у 3 наступних епізодах жінкам вдалося вирватися та втекти.
За результатами низки оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити особу нападника та затримати його.
Обвинувальний акт щодо підозрюваного за ч. 2 ст. 152 та ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 152 КК України скеровано до Голосіївського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Наразі зловмисник перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
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Маньяк: - Сейчас всех изнасилую!
Девушка: - Ну хоть пожилых не трогайте!
Бабка: - Будь мужиком! Сказал всех - значит всех! (анекдот)
"эстет" чо.
Если виновен = кастрировать бы.
Кстати, вроде на Рашке судили, мутили, но отпустили бабу(там именно бабы) шо после.... такскть., завершения, ударила ножом такого вот "деятеля".
Видать следаки тоже не прочь, шо тягали ее немало времени по судам.
Но партнерш ему будет назначать надзиратель из записи по списку
Возможно и список будет большой ..., и казна пополнится ...
Но зато после освобождения - будет совсем другой человек !