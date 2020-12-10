У листопаді виявлено 349 тис. нових випадків COVID-19. За весь період до цього зафіксували 395 тис., - НСЗУ

Кількість госпіталізованих із COVID-19 пацієнтів у листопаді зросла на 25% порівняно з жовтнем - до 63,958 тис. осіб.

Про це повідомила Національна служба здоров'я (НСЗУ) у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Крім цього, в листопаді порівняно з жовтнем на 44% зросла кількість пацієнтів, підключених до кисню - майже до 46 тис. (63% від усіх пролікованих пацієнтів у листопаді). 13 тис. госпіталізованих потребували інтенсивної терапії, 5,6 тис. були підключені до апаратів ШВЛ.

Найбільшу кількість пацієнтів госпіталізували в Києві (6,321 тис.), Одеській (3,822 тис.), Харківській (3,749 тис.) І Дніпропетровській (3,719 тис.) областях.

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У цілому в листопаді виявили 349 тис. нових випадків захворювання - майже стільки ж, скільки за весь час пандемії: станом на 1 листопада загальна кількість виявлених випадків становила 395 тис.

Кількість лікарень, що надають стаціонарне лікування пацієнтів із COVID-19, зросла до 470 медустанов.

Станом на 9 грудня НСЗУ виплатила понад 10,6 млрд грн за надання допомоги пацієнтам із COVID-19 і з підозрою на нього. У тому числі понад 316,6 млн грн виплачено 940 медустановам за роботу мобільних бригад, понад 4 млрд грн - 25 центрам екстреної медичної допомоги, понад 6,2 млрд грн - 412 клінікам за надання стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID.

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У листопаді створили близько 450 нових медичних команд (загальна кількість 2,71 тис.). Середнє навантаження на команди зросло до 27 пацієнтів при рекомендованому в 20 пацієнтів.

Усього в квітні-листопаді госпіталізували близько 193 тис. пацієнтів, частка тих, хто потребують допомоги в умовах інтенсивної терапії, залишається на рівні 18%.





