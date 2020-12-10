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Кулеба на зустрічі з главою МЗС Молдови Чокоєм: "Безпека Молдови - це наша безпека, безпека України - ваша"

Кулеба на зустрічі з главою МЗС Молдови Чокоєм:

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його молдовський колега Аурел Чокой зустрілися в рамках візиту глави українського МЗС до Республіки Молдова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

"Ми обговорили весь спектр наших відносин, погодилися, що безпека Молдови – це наша безпека, безпека України – ваша безпека. Це фундаментальний принцип, який має лежати в наших відносинах. Хочемо більше торгівлі, більше амбітних проєктів у інфраструктурі, маємо спільно вирішити хронічні проблеми, які ми успадкували, та рухатися вперед", – зазначив Кулеба.

Він додав, що розраховує на активну участь Молдови у форматі Кримьскої платформи.

Аурел Чокой зі свого боку повідомив, що на зустрічі з Кулебою обговорив широкий спектр питань, зокрема і безпеки в регіоні.

"Сподіваюся, вдастся використати можливість для продовження діалогу на найвищому рівні", – додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кулеба в Молдові зустрівся з главою МЗС Чокоєм. ФОТО

Кулеба зазначив, що Україна зацікавлена у максимальній кількості контактів та у візиті новообраної пані президента Молдови Маї Санду до України.

Автор: 

МЗС (4113) Молдова (2066) Кулеба Дмитро (3604)


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Кулеба робить якісь ідіотські заяви! Де обговорення подальших дій в ГУАМ? Азербайджан фактично провів успішну війну з Вірменією, Україна веде війну з росією, Молдова вела війну з росією, Грузія вела війну з росією. Чому не розвиваєтсья співробітництво держав в рамках ГУАМ, чому міністр веде якісь ідіотські розмови? Де конкретика?
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10.12.2020 12:26 Відповісти
експерде, поцікався, які зараз в Азейбарджані відбувається метаморфози у ставленні до цапні... подивись останні голосування в ООН по кримським резолюціям...
що стосується Кулеби... дипломат має уникати патетики, але з Молдовою потрібно максимально зближуватись, і дипломатичний протокол тут діло десяте
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10.12.2020 12:38 Відповісти
Придністрів"я ,це спільний гемор Молдови та України і вону мусят вирішувати це питання !!!)))
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10.12.2020 12:27 Відповісти
'Рабы не мы, мы не рабы' (c)
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10.12.2020 12:28 Відповісти
Кулеба на встрече с главой МИД Молдовы Чокоем: "Безопасность Молдовы - это наша безопасность, безопасность Украины - ваша" - Цензор.НЕТ 9994
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10.12.2020 12:31 Відповісти
Ни о чем
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10.12.2020 12:34 Відповісти
Где была Украина когда развивались события в Приднестровье и Гагаузии. если бы тогда Украина проявила принципиальность и оказала помощь Молдове, полностью блокировал со стороны Украины эти регионы, многих бед удалось бы избежать.. Возможно даже нападения Раши на Грузию, а потом и Украину. Все началось именно тогда, номер прошел, тактика было обкатана. Но как говорится, что было то быльем поросло. Это как то что Украине не удалось выбрать первым президентом Черновила вместо секретаря по идеологии и последователя микояновского пробегания между каплями дождя Кравчука. Шансы за частую даются только раз, а потом остается только локти кусать.
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10.12.2020 12:39 Відповісти
Кагор творить дива.
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10.12.2020 17:12 Відповісти
 
 