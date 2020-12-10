Кулеба на зустрічі з главою МЗС Молдови Чокоєм: "Безпека Молдови - це наша безпека, безпека України - ваша"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його молдовський колега Аурел Чокой зустрілися в рамках візиту глави українського МЗС до Республіки Молдова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

"Ми обговорили весь спектр наших відносин, погодилися, що безпека Молдови – це наша безпека, безпека України – ваша безпека. Це фундаментальний принцип, який має лежати в наших відносинах. Хочемо більше торгівлі, більше амбітних проєктів у інфраструктурі, маємо спільно вирішити хронічні проблеми, які ми успадкували, та рухатися вперед", – зазначив Кулеба.

Він додав, що розраховує на активну участь Молдови у форматі Кримьскої платформи.

Аурел Чокой зі свого боку повідомив, що на зустрічі з Кулебою обговорив широкий спектр питань, зокрема і безпеки в регіоні.

"Сподіваюся, вдастся використати можливість для продовження діалогу на найвищому рівні", – додав він.

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Кулеба зазначив, що Україна зацікавлена у максимальній кількості контактів та у візиті новообраної пані президента Молдови Маї Санду до України.