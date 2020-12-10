Виявлено групу осіб, причетних до розкрадання 6 млн грн бюджетних коштів у Кривому Розі, - Нацполіція. ФОТО (оновлено)

У Кривому Розі поліція викрила групу осіб, підозрюваних у розкраданні 6 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресцентр Нацполіції.

Згідно з повідомленням, повідомлено про підозру чиновнику Криворізької міської ради, директору приватного підприємства та чотирьом виконавцям.

"Злочинну діяльність з розкрадання та легалізації коштів та осіб, причетних до її організації, викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області Нацполіції, слідчі обласної поліції спільно з Дніпропетровською обласною прокуратурою", - наголошується в повідомленні.

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При цьому, за даними прокуратури Дніпропетровської області, в межах розслідування зазначеного факту працівники правоохоронних органів провели майже 50 обшуків у кабінетах чиновників, офісах підрядних підприємств і постачальників будівельних матеріалів, а також за місцем проживання фігурантів справи. За результатами обшуків вилучено документацію, комп'ютерну техніку та придбані автомобілі.

"За даними слідства, зазначені особи протягом 2019-2020 років розкрадали бюджетні кошти, виділені на проведення реконструкцій та будівництво об’єктів охорони здоров’я та освіти у місті Кривому Розі, шляхом внесення до актів виконаних робіт завідомо неправдивих відомостей щодо необґрунтовано завищеної вартості використаних будівельних матеріалів, а кошти, одержані злочинним шляхом, у подальшому легалізували через закупівлю коштовних автомобілів. Наразі задокументовано 5 епізодів їхньої злочинної діяльності на загальну суму понад 6 млн грн", - йдеться в повідомленні.