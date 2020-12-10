Виявлено групу осіб, причетних до розкрадання 6 млн грн бюджетних коштів у Кривому Розі, - Нацполіція. ФОТО (оновлено)
У Кривому Розі поліція викрила групу осіб, підозрюваних у розкраданні 6 мільйонів гривень бюджетних коштів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресцентр Нацполіції.
Згідно з повідомленням, повідомлено про підозру чиновнику Криворізької міської ради, директору приватного підприємства та чотирьом виконавцям.
"Злочинну діяльність з розкрадання та легалізації коштів та осіб, причетних до її організації, викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області Нацполіції, слідчі обласної поліції спільно з Дніпропетровською обласною прокуратурою", - наголошується в повідомленні.
При цьому, за даними прокуратури Дніпропетровської області, в межах розслідування зазначеного факту працівники правоохоронних органів провели майже 50 обшуків у кабінетах чиновників, офісах підрядних підприємств і постачальників будівельних матеріалів, а також за місцем проживання фігурантів справи. За результатами обшуків вилучено документацію, комп'ютерну техніку та придбані автомобілі.
"За даними слідства, зазначені особи протягом 2019-2020 років розкрадали бюджетні кошти, виділені на проведення реконструкцій та будівництво об’єктів охорони здоров’я та освіти у місті Кривому Розі, шляхом внесення до актів виконаних робіт завідомо неправдивих відомостей щодо необґрунтовано завищеної вартості використаних будівельних матеріалів, а кошти, одержані злочинним шляхом, у подальшому легалізували через закупівлю коштовних автомобілів. Наразі задокументовано 5 епізодів їхньої злочинної діяльності на загальну суму понад 6 млн грн", - йдеться в повідомленні.
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Вважаю за потрібне прокоментувати ситуацію навколо парку Гданцівський, тому що бачу спроби під виглядом об'єктивності змістити фокус уваги.
Розповсюджується меседж про те, що нібито парк передали місту ще навесні, а саме у травні, і на той момент все було добре, а от міська влада не дала парку ради і він «зіпсувався» наче молоко залишене на сонечку. Дійсно, у травні сформована навколо 118 млн більшість проголосувала за рішення прийняти парк на баланс міста. Не впевний, що більшість цієї більшості взагалі бачила той парк в очі або навіть просто була поряд.
Ви розумієте ситуацію? За 118 мільйонів наших податків 3 роки виконували якісь роботи у парку, провели вирубку дерев, не допускали місцеву владу та мешканців на його територію, за наші податки наліпили над входом у парк і на кожну лавку символіку політичної партії «Європейський Кривий Ріг», звели незаконну капітальну споруду, тобто на погляд будь-якої нормальної людини парк просто зґвалтували. І тепер за класикою жанру, пропонують нам отримувати задоволення.
Я нагадаю, що за моєю заявою було відкрито кримінальне провадження по ряду реконструкцій, в тому числі по парку Гданцівський. Також нагадаю, що на тій самій сесії прийняли рішення про створення комісії, на якій я наполягав, після висновків якої і відбудеться фактичне прийняття парку на баланс. За 118 мільйонів гривень ми могли відремонтувати кілька дитячих відділень, або і лікарень. Наприклад, у Дніпрі ОДА збудувала новий корпус дитячої лікарні ім Руднєва за 190 мільйонів. Це я до того, що ми маємо бути впевнені, що все виповідає проєктній документації, заразом би її побачили.
В рамках роботи комісії минулого тижня до парку Гданцівський приїхали представники обласної державної адміністрації, саме ті, які документально приймали у підрядника роботи. Зустрічав їх колишній директор підрядника Цуркан (Якого? Він зараз немає жодного стосунку до парку і до підрядної організації, приватна особа, яка буде відповідати за те, що відбувалося раніше), проводив екскурсію. Я був на важливій зустрічі в Києві і не зміг бути присутнім у цей час, але очевидці кажуть, що відповідальні посадові особи ОДА були не просто неприємно вражені, а нокаутовані побаченим. А перша ж поверхнева перевірка відповідності виконаних робіт на папері та в реальності показала розходження у 10 мільйонів гривень. Я дуже добре знаю ціну таким сумам, адже в той час як колишній нардеп лобіював і разом із спільниками розпилював багатомільйонні бюджети на «космодроми», я вибивав нові апарати ШВЛ до дитячої реанімації 8-ї лікрні. Тому я писатиму, зніматиму відео, роз'яснюватиму кожному, що насправді відбувається не з ефемерними бюджетами, а з вашими грошима. Що для когось заробити грошенят, підтримати «спонсора», або просто утримати зручне статус-кво важливіше, ніж дійсно робити правильні речі.
І це вже питання принципу, Кривий Ріг не повинен бути «пральною машиною» для оборудок на сотні мільйонів коштів з обласного та центральних бюджетів. І якщо голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко буде мати бажання розібратися в тому, що коїлося до нього, то на третьому поверсі в будівлі обласної Ради, відділ капітального будівництва, ЖКГ та благоустрою, досі сидять ті, хто молекулярно в курсі як і що відбувалося, от тільки акти вони підписували не бувши в тому нашому парку ані години, ані разу.
Зараз парк під охороною, в понеділок буде «суботник» з граблями та сапками.