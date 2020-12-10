Денісова про "вирок" окупантів власнику ATR Іслямову: Всі обвинувачення надумані і мають політичне підґрунтя, а справа сфабрикована

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова засудила винесений підконтрольним Росії кримським "судом" вирок гендиректору телеканалу ATR і віцепрезиденту Всесвітнього конгресу кримських татар Ленуру Іслямову, і заявила, що не визнає такого рішення.

Як вона нагадала в своєму Telegram-каналі, сьогодні підконтрольний Росії "Верховний суд Криму" заочно виніс незаконне рішення щодо кримського татарина Ленура Іслямова - 19 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму, передає Цензор.НЕТ.

"Засуджую дії окупаційної влади та не визнаю рішення згаданого так званого "Верховного суду Криму", адже всі обвинувачення в адресу громадянина України є надуманими та мають політичне підґрунтя, а кримінальна справа, яка була порушена за вісьмома статтями - сфабрикована", - підкреслила вона.

Денісова наголосила, що з початку судового процесу Іслямова позбавили права на справедливий розгляд справи, доступу до правосуддя та ефективного юридичного захисту, що є прямим порушенням статей 6, 13 Європейської Конвенції з прав людини.

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"У День захисту прав людини закликаю міжнародну спільноту відреагувати на кричущі факти репресій країни-окупанта стосовно українських громадян та посилити тиск на РФ, аби змусити виконувати норми міжнародного права та негайно звільнити усіх, кого незаконно утримують на її території та тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей", - закликала вона.



