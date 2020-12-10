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США закликає РФ звільнити українського політв'язня Марченка: Вирок ухвалено за сфабрикованими обвинуваченнями

США закликає РФ звільнити українського політв'язня Марченка: Вирок ухвалено за сфабрикованими обвинуваченнями

Посольство США в Україні закликає владу Російської Федерації звільнити українського політв'язня Олександра Марченка.

Про це йдеться у зверненні посольства США в Україні з нагоди дня прав людини, інформує Цензор.НЕТ.

"Відзначаючи День прав людини, ми закликаємо Росію звільнити українського політв’язня Олександра Марченка, якого російський суд засудив до багаторічного ув’язнення за сфабрикованими звинуваченнями. Справедливий суд у прозорій системі правосуддя є загальновизнаним правом людини", - наголошується у зверненні.

Також читайте: Українського політв'язня Марченка засудили в РФ до 10 років за шпигунство

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у Російській Федерації засудили громадянина України Олександра Марченка, викраденого бойовиками незаконного збройного формування "ДНР" у Донецьку в грудні 2018 року, до 10 років ув'язнення.

Автор: 

росія (65010) США (22643) шпигунство (988) Марченко Оксана (146) політв’язні (1355)


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Во дурні! Теперь типуню переклинет и оно из принципа не отпустит! Карлики - обидчивіе и не любят, когда на них давяит.
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10.12.2020 13:02 Відповісти
Да там одни глухие.!
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10.12.2020 13:14 Відповісти
А можэт Чекатило не убийца-маньяк..???.
.
А ДОБРОВОЛЕЦ ??? .
.
или
ОПОЛЧЛЕНЕЦ ??,,
.
?? .
. .
как бы ПО ЗОВУ СЕРДЦА ..
..
.
Маньяк- ПО ЗОВУ СЕРДЦА..
А значит -- ГЕРОЙ , антиФ0ЖЫЗД !,
,
.
!.
...
показати весь коментар
10.12.2020 13:17 Відповісти
 
 