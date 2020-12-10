США закликає РФ звільнити українського політв'язня Марченка: Вирок ухвалено за сфабрикованими обвинуваченнями

Посольство США в Україні закликає владу Російської Федерації звільнити українського політв'язня Олександра Марченка.

Про це йдеться у зверненні посольства США в Україні з нагоди дня прав людини, інформує Цензор.НЕТ.

"Відзначаючи День прав людини, ми закликаємо Росію звільнити українського політв’язня Олександра Марченка, якого російський суд засудив до багаторічного ув’язнення за сфабрикованими звинуваченнями. Справедливий суд у прозорій системі правосуддя є загальновизнаним правом людини", - наголошується у зверненні.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у Російській Федерації засудили громадянина України Олександра Марченка, викраденого бойовиками незаконного збройного формування "ДНР" у Донецьку в грудні 2018 року, до 10 років ув'язнення.