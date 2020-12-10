Рішення КС щодо скасування е-декларування дуже прикре: система мусить бути збережена, - президент Венеціанської комісії Букіккіо
Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо назвав прикрим рішення Конституційного Суду про визнання неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачала покарання за недостовірне декларування.
Про це Букіккіо повідомив у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Рішення Конституційного Суду (щодо статті, яка передбачає покарання за недостовірне декларування – ред.) є прикрим", - написав Букіккіо.
Він також додав, що система декларування для державних службовців, включаючи суддів, має залишитися і працювати.
Раніше у відповіді Венеційської комісії на терміновий запит Президента України Володимира Зеленського щодо повноважень антикорупційних органів заявили, що перевірка майнових декларацій суддів є поширеною міжнародною практикою та повинна урегульовуватися національним законодавством.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.
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Чому б не сказати прямо, Україна захоплена рашкостаном, а зовнішні атрибути державності - гібридна фікція.
Я например, хочу повесить всех членов ВысшРадыКривосудия, судей ОАСК, но я один, а они система, и я заренее обречен на самоуничтожение, а они на паразитическое процветание..
Без "третьей силы" тут никак!
Комиссия констатировала, что "конституционная роль Конституционного суда должна уважаться, и Верховная Рада должна выполнить решение, истолковав его в свете конституционной основы страны и применимых международных стандартов, сохраняя общественные интересы, такие, как борьба с коррупцией, в том числе в судебной системе".
Буквальний переклад :
"Рішення Конституційного Суду України викликає "жаль"; Повинна зберігатися система фінансових декларацій для державних службовців, включаючи суддів."https://twitter.com/giannibuquicch1/status/1329804991067017218
Джанні Букіччіо не дурень,і розуміє,що КСУ не може відмінити е-декларування (це зробив голова НАЗК Новіков за власною ініціативою),КСУ лише робить висновок щодо конституційності певної норми законодавства.