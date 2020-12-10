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Новини Е-декларації держслужбовців
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Рішення КС щодо скасування е-декларування дуже прикре: система мусить бути збережена, - президент Венеціанської комісії Букіккіо

Рішення КС щодо скасування е-декларування дуже прикре: система мусить бути збережена, - президент Венеціанської комісії Букіккіо

Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо назвав прикрим рішення Конституційного Суду про визнання неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачала покарання за недостовірне декларування.

Про це Букіккіо повідомив у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення Конституційного Суду (щодо статті, яка передбачає покарання за недостовірне декларування – ред.) є прикрим", - написав Букіккіо.

Він також додав, що система декларування для державних службовців, включаючи суддів, має залишитися і працювати.

Раніше у відповіді Венеційської комісії на терміновий запит Президента України Володимира Зеленського щодо повноважень антикорупційних органів заявили, що перевірка майнових декларацій суддів є поширеною міжнародною практикою та повинна урегульовуватися національним законодавством.

Читайте: Новий закон про відповідальність за недостовірне декларування потрібно посилювати, - глава представництва ЄС в Україні Маасікас

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.

Автор: 

Венеціанська комісія (227) КС (1427) суддя (1582) електронне декларування (1468) Букіккіо Джанні (18)


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Топ коментарі
+7
Має бути реальна відповідальність,а не ця хрєнь яку прийняла Верховна зРада !!)))
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10.12.2020 13:15
+7
То есть то, что вода мокрая, земля круглая а коррупция разрушает государство ЗЕбилам должны объяснять какие-то заграничные дядьки. Сами они этого не понимают. Отличная у нас власть!
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10.12.2020 13:16
+7
Это точно, депутаты так возмущались, что даже не ввели в этот закон уголовную ответственность!
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10.12.2020 13:43
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достойно сожаления ... гуглом перевели ?
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10.12.2020 13:13 Відповісти
Має бути реальна відповідальність,а не ця хрєнь яку прийняла Верховна зРада !!)))
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10.12.2020 13:15 Відповісти
Это точно, депутаты так возмущались, что даже не ввели в этот закон уголовную ответственность!
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10.12.2020 13:43 Відповісти
Цілком відповідний проект нагрудної "бляхи" судді. Можна і не призначати конкурс.
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10.12.2020 14:13 Відповісти
То есть то, что вода мокрая, земля круглая а коррупция разрушает государство ЗЕбилам должны объяснять какие-то заграничные дядьки. Сами они этого не понимают. Отличная у нас власть!
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10.12.2020 13:16 Відповісти
https://www.unn.com.ua/ru/news/1907123-venetsianska-komisiya-vvazhaye-rishennya-ksu-neobgruntovanim Венецианская комиссия считает решение КСУ необоснованным. ... Авторы документа рекомендовали парламенту возобновить ответственность за сообщение ложных сведений. Законом, однако, указывают эксперты, могут быть предусмотрены различные санкции в зависимости от тяжести содеянного.
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10.12.2020 13:16 Відповісти
І строки маю бути реальними ,а не або, або !!!)))
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10.12.2020 13:19 Відповісти
Сожалєніє чи глибоке сожалєніє, щось я не зрозумів.
Чому б не сказати прямо, Україна захоплена рашкостаном, а зовнішні атрибути державності - гібридна фікція.
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10.12.2020 13:23 Відповісти
сколько можно кивать на рашкостан? судьи Кс свои, доморощенные, на сале выращенные. Заколебали!
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10.12.2020 13:59 Відповісти
Пока Венецианские додики не конфискуют имущество и деньги наших судей и членов Высшей Рады Кривосудия, эти качели будут вечными..
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10.12.2020 13:24 Відповісти
Это должны делать не какие-то "додики" из Венеции, а отечественные "бобики" с Банковой. Может быть, они нас еще с ложечки покормят, попку вытрут. Сами обосрались, самим подмываться...
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10.12.2020 13:36 Відповісти
Если у тебя нет власти на Банковой и большинства в Раде, то нефига ты не сделаешь..
Я например, хочу повесить всех членов ВысшРадыКривосудия, судей ОАСК, но я один, а они система, и я заренее обречен на самоуничтожение, а они на паразитическое процветание..
Без "третьей силы" тут никак!
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10.12.2020 13:45 Відповісти
Мне только интересно, зачем Европа поддерживает етот беспредел в Украине и несмотря на угрозы все равно дала Зеленскому 600 млн. Евро кредита?
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10.12.2020 13:28 Відповісти
когда дали? чтото я пропустил после решения кс
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10.12.2020 13:48 Відповісти
не Зеленскому, а Украине. И Зеленский точно также, как и ЕС не может уволить этих наглых судей.
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10.12.2020 14:01 Відповісти
"Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо" - а Клоун у вас на корпоративах не виступав, щоб Ви йому мали право чимось дорікати.
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10.12.2020 13:30 Відповісти
Відповідать повинні всі продажні судді к.с. ЗРАДНИКИ.
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10.12.2020 13:45 Відповісти
судить из по статье "измена Родине"!
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10.12.2020 14:02 Відповісти
Сколько было потрачено на этот закон и получено. В чём смысл. Самая большая армия дармоедов у нас в стране. Больше денег никто не даст, посмотрим как они цемент будут грузить. Жрать та надо
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10.12.2020 13:47 Відповісти
вот такие букиккио только то и умеют, что сожалеть и выражать озабоченность. и косточку подкинуть, мизерную, чтоб не развивались, но и чтоб не подохли. между европойй и рф им ЖИВОЙ ЩИТ нужен.
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10.12.2020 13:49 Відповісти
Если перевести с юридического на бытовой, аналитики из Венецианской комиссии признали решение украинских судей неправомерным. Последует ли за этим юридическая дисквалификация? Ведь Венецианская комиссия решения просто так не выносит. Они подтверждают свои решения разъяснительными документами.
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10.12.2020 14:04 Відповісти
Скорее всего, в этом решении "и вашим и нашим"...

Комиссия констатировала, что "конституционная роль Конституционного суда должна уважаться, и Верховная Рада должна выполнить решение, истолковав его в свете конституционной основы страны и применимых международных стандартов, сохраняя общественные интересы, такие, как борьба с коррупцией, в том числе в судебной системе".
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10.12.2020 14:19 Відповісти
то есть они призвали Раду отменить решение КС ради "общественных интересов, таких, как борьба с коррупцией, в том числе в судебной системе". Намек понятен. Жаль только, что они разговаривают намеками, а не прямым текстом.
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10.12.2020 14:36 Відповісти
конституційна основа-це конституція і 300 голосів
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10.12.2020 16:21 Відповісти
Стандарти української журналістики.
Буквальний переклад :
"Рішення Конституційного Суду України викликає "жаль"; Повинна зберігатися система фінансових декларацій для державних службовців, включаючи суддів."https://twitter.com/giannibuquicch1/status/1329804991067017218
Джанні Букіччіо не дурень,і розуміє,що КСУ не може відмінити е-декларування (це зробив голова НАЗК Новіков за власною ініціативою),КСУ лише робить висновок щодо конституційності певної норми законодавства.
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10.12.2020 14:04 Відповісти
Є привід для деяких наших телеканалів мусувати тему про зовнішнє управління.
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10.12.2020 14:17 Відповісти
https://texty.org.ua/fragments/102501/video-dnya-nova-damba-ne-dopomohla-veneciyu-znovu-zatopylo/ Відео дня. Нова дамба не допомогла, Венецію знову затопило
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10.12.2020 15:33 Відповісти
Возникает вопрос ,на каком основании КС отменил антикор.закон.И потом уже соответственно убирать это основание .Что за наводы тень на плетень?
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10.12.2020 17:28 Відповісти
Статтю Крим. кодексу про неправосудне судове рішення ніхто не збирається відновлювати. Якби цю статтю свого часу не було визнано неконституційною, - не було б і цього і рішення. Тому все сплановано заздалегідь командою прислужників кремля
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10.12.2020 18:25 Відповісти
 
 