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Новини
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Лукашенко схвалив план застосування групування військ РФ і Білорусі: Як би нас не заколисували США і НАТО, розслаблятися не можна

Лукашенко схвалив план застосування групування військ РФ і Білорусі: Як би нас не заколисували США і НАТО, розслаблятися не можна

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, схвалив план застосування регіонального групування військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.

Пропозиції з переробки плану застосування регіонального групування військ Білорусі та Росії Лукашенку представили міністр оборони Віктор Хренін і начальник Генерального штабу Збройних Сил Олександр Вольфович.

Лукашенко нагадав, що ще раніше було досягнуто домовленостей про те, щоб осучаснити, актуалізувати план застосування спільного групування військ з урахуванням ситуації на західних кордонах і в світі загалом.

"Сьогодні я хотів би почути, що нового в зв'язку з переробленими документами і що належить нам ще зробити (якщо необхідно), тому що нагнітання обстановки йде. Як би ми тут не заявляли, як би нас не заколисували і керівництво США, а зараз і керівництво НАТО. Кажуть, виправдовуючись, що ні, це ми просто так тренуємося. Але ми люди військові. Якщо навіть тренуємося, то, значить, для чогось. Тому нам заспокоюватися не можна. Навіть якщо у нас за спиною стоїть дійсно потужна армія, як кажуть, друга армія в світі, дуже потужна. Але тим не менше нам заспокоюватися не можна", - сказав він.

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Лукашенко зазначив, що аналогічна робота з оновлення плану застосування регіонального групування військ проводиться і в Росії.

"Я вважаю, що Президенту Росії також буде повідомлено про результати цієї роботи", - додав він.

Лукашенко також пояснив, що існування регіонального групування передбачено домовленостями Союзної держави для захисту кордонів на західному напрямку і основу цього групування становлять Збройні Сили Білорусі. У Росії створені сили і засоби, які в разі конфлікту, воєнних дій разом виступають на захист Білорусі та Росії.

Як зазначив начальник Генерального штабу Збройних Сил Білорусі Олександр Вольфович, у переробленому плані уточнено бойовий склад регіонального групування військ.

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"За п'ять років змінилася і структура, і техніка, і озброєння, з'явилися нові зразки як в Російській Федерації, так і в Республіці Білорусь. Ми не стоїмо на місці, закуповуємо нові зразки. Вони мають більш потужні бойові можливості. Наголос робимо на закупівлю зразків нашого військово-промислового комплексу, купуємо і в Російській Федерації. Адже вирішувати нам завдання треба буде спільно, разом з братами-росіянами, тому і зброя у нас має бути однакова, сполучувана", - пояснив керівник Генштабу.

Автор: 

армія рф (17277) Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653) НАТО (6431) росія (65010) США (22643)


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Топ коментарі
+12
Помнится на тот момент таракан являлся ЗАКОННО избранным президентом. Хотя... К чему такие тонкости? Правда, ЗЕбил?
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10.12.2020 13:28
+11
Когда обосрался по уши
Лукашенко одобрил план применения группировки войск РФ и Беларуси: Как бы нас ни убаюкивали США и НАТО, расслабляться нельзя - Цензор.НЕТ 2486
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10.12.2020 13:22
+9
Еще одна помойка вблизи нашей границы. Просто необходимо помочь Санду поскорее очистить Приднестровье.
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10.12.2020 13:32
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Когда обосрался по уши
Лукашенко одобрил план применения группировки войск РФ и Беларуси: Как бы нас ни убаюкивали США и НАТО, расслабляться нельзя - Цензор.НЕТ 2486
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10.12.2020 13:22 Відповісти
Старой маразматик при владі.
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10.12.2020 13:23 Відповісти
Нафік комусь ваша бульба...)))
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10.12.2020 13:24 Відповісти
Штоб нє расслабляцца нада нагібацца.
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10.12.2020 13:26 Відповісти
скорее наверное не "одобрил",а "ознакомлен" .в части касающейся...
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10.12.2020 13:25 Відповісти
Лукашенко схвалив план застосування групування військ РФ і Білорусі: Як би нас не заколисували США і НАТО, розслаблятися не можна - Цензор.НЕТ 3348
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10.12.2020 13:58 Відповісти
натаскивают своих на белорусах
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11.12.2020 01:04 Відповісти
пока младшенький ожидал баиньки с запада, ***** с востока зашёл к ему в зад )
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10.12.2020 13:25 Відповісти
Помнится на тот момент таракан являлся ЗАКОННО избранным президентом. Хотя... К чему такие тонкости? Правда, ЗЕбил?
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10.12.2020 13:28 Відповісти
Этот "законноизбранный" похищал наших граждан и отдавал в РФ.По ихним законам он и сейчас законноизбранный.Вообще-то весь цивилизованный мир уже давно санкции ввел,а Украина не ввела и Прусак никуда не ездил,кроме ***** и Пэти.Совпадение,правда?
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10.12.2020 13:41 Відповісти
Как это отменяет его легитимность на тот момент? И да! Напомни мне кто был ПЕРВЫМ зарубежным лидером с которым встретился Бубочка? Шмаркля наверное не в курсе был тех тяжких преступлений таракана о которых ты тут стонешь?
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10.12.2020 13:48 Відповісти
Та,я про Клоуна ничего не говорю и не собираюсь это чмо оправдывать.Но надо помнить ВСЁ,а не выборочно и то,что хочется
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10.12.2020 13:51 Відповісти
А зеленосрань в першу чергу з ним після свого обрання зустрівся.
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10.12.2020 13:31 Відповісти
Лукашенко одобрил план применения группировки войск РФ и Беларуси: Как бы нас ни убаюкивали США и НАТО, расслабляться нельзя - Цензор.НЕТ 7161
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10.12.2020 13:29 Відповісти
А як лукашенко ставиться до спільних російсько-натівських навчань вмф біля Пакистану? Це ж зрада зрадная!
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10.12.2020 13:29 Відповісти
Коварная Ната будет атаковать запасы картошки, надо просить у президента федерашки военную помощь!
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10.12.2020 13:30 Відповісти
Военная оккупация Белоруссии в деле.
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10.12.2020 13:30 Відповісти
новое приобретение - могилевская губерния
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11.12.2020 01:05 Відповісти
Еще одна помойка вблизи нашей границы. Просто необходимо помочь Санду поскорее очистить Приднестровье.
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10.12.2020 13:32 Відповісти
A kak po drugomu etot bomz lukosenko i smog zdelat jesli doviol stranu do bankrota?Znacit prodal raski i zdelal ejio gubernijej raski.Mogu skazat odno sto v Belorus netu neodnoj gosudartsvenoj komapaniji stob rabotala pribylno ix vsex nado vyderzyvat,vot raska i budet eto delat i dalse.Nicego mi budem davit eti skotinu sankcijami
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10.12.2020 13:34 Відповісти
Kak tam budet s udobernijam cerez kogo budet vysylat?Ban s Litvy na porti podxodet?Bolse tut portov vokrug net?A da vspomnil priamo KItaj zelensdorogoj idiot,da tut ocen diosevo polucitisia.Mozet Kuleba pomozet ja neznaju,no mi eto uctiom konecno
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10.12.2020 13:44 Відповісти
Легионы НАТО под флагом Правого Сектора наступают повсюду.
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10.12.2020 13:34 Відповісти
мудрость приходит со старостью... иногда старость приходит одна...
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10.12.2020 13:37 Відповісти
Кому он нужен, при желании его совковую армию НАТО прихлопнет по щелчку пальцев, как таракана тапком.
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10.12.2020 13:38 Відповісти
Вот и все,пожалуй,закриватися странице истории под названим Беларус...Продолжать не буду...Единственное-живі вільною Україна,а не Украинская СР...
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10.12.2020 13:39 Відповісти
Вы с }{уйлом сперва с Вейшнорией справьтесь, а уже потом будете США и НАТО грозить:
Лукашенко одобрил план применения группировки войск РФ и Беларуси: Как бы нас ни убаюкивали США и НАТО, расслабляться нельзя - Цензор.НЕТ 3565
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10.12.2020 13:40 Відповісти
Пока есть Путин есть Лукашенко!!!!
Надеюсь НАТО поможет Белорусам!!!
Люди должны верить в силу добра на этой планете!!! А не в силу Путина ,Кадырова и ФСБ!
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10.12.2020 13:41 Відповісти
А ты не расслабляйся, судить тебя вместе с кремлевским фюрером будут по международным законам, и это ещё если вам повезет от своего разгневанного народа съ..аться.
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10.12.2020 13:41 Відповісти
Не боись, озабоченная НАТА атаковать не будет. Ожидай атаки только от "колорадских жуков" с ленточками.
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10.12.2020 13:43 Відповісти
Конечно и омон пи..ит народ дубинками так как если не они их пи..ли бы солдаты нато
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10.12.2020 13:45 Відповісти
Знаете,чем так прельщает Кацапия?БЕЗНАКАЗАННОСТЬЮ!!Ведь почему бульбашские менти так лютують?Потому,что Безнаказанность поррждает преступления...А Россия,всю свою историю держалась на БЕЗНАКАЗАННОСТИ власти,не чудовищних преступлеений...Такрва природа самой россии,не самодержавия.Ярчайший пример-просьба Х-ла остатсЯ пожизненним сенатором...Хотя преступлеений,совершенним єтим персонажем хватит на четире повешения...
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10.12.2020 13:53 Відповісти
Адіннарод аднаврмія
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10.12.2020 14:03 Відповісти
Лукавый задолбал, постоянно крутит затёртую совковую пластинку. Ну для кого этот бред - НАТО наш враг , всех убьют , всё заберут? Запад союз развалил без войны, а тебя таракан усатый они в упор не видят ,нахрен ты им сдался ,
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10.12.2020 14:13 Відповісти
Батя, молодец
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10.12.2020 14:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6x1vDVZd0Oo&list=RD6x1vDVZd0Oo&start_radio=1 лючшi в мире маладесь... https://www.youtube.com/watch?v=6x1vDVZd0Oo&list=RD6x1vDVZd0Oo&start_radio=1 Шоколадный зая https://www.youtube.com/watch?v=6x1vDVZd0Oo&list=RD6x1vDVZd0Oo&start_radio=1 сь -ласкавiй мирзавись...
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10.12.2020 14:45 Відповісти
Achtung !!
Российская баржа, вторглась в НАТУ, подошла на место строительства СП-2.
Боевые диваны к бою готовь!!
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10.12.2020 14:29 Відповісти
А шоб тебя , дурака, убаюкало, раз и навсегда (вместе с Тихановской - шило-мыло).
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10.12.2020 14:36 Відповісти
Ну вот уже и зеленые человечки в ход пошли! В этом случае ***** не скажет, что ИХТАМНЕТ, колхозник подтвердил, что они там ЕСТЬ! И никому неизвестно, сколько их там осталось после т.н. "учений"!
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10.12.2020 14:48 Відповісти
пора вводить эмбарго на этого типа, запрет на ввоз. -маз, хтз, белаз, Мозир НПЗ это уже враг открытый
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10.12.2020 15:19 Відповісти
Бацька ніяк не може зрозуміти, що його білоруси вже не хочуть. І чим більш він буде чиплятись за владу, тим бажання випиляти Бацьку з владу у сябрів буде більшим. Колись він це зрозуміє, але завадити цьому не зможе. Це буде ганебний кінець.
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10.12.2020 15:43 Відповісти
Коля, уймите своего папу!
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10.12.2020 16:20 Відповісти
Идиотизм - это навсегда
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10.12.2020 16:50 Відповісти
 
 