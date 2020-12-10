Лукашенко схвалив план застосування групування військ РФ і Білорусі: Як би нас не заколисували США і НАТО, розслаблятися не можна

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, схвалив план застосування регіонального групування військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.

Пропозиції з переробки плану застосування регіонального групування військ Білорусі та Росії Лукашенку представили міністр оборони Віктор Хренін і начальник Генерального штабу Збройних Сил Олександр Вольфович.

Лукашенко нагадав, що ще раніше було досягнуто домовленостей про те, щоб осучаснити, актуалізувати план застосування спільного групування військ з урахуванням ситуації на західних кордонах і в світі загалом.

"Сьогодні я хотів би почути, що нового в зв'язку з переробленими документами і що належить нам ще зробити (якщо необхідно), тому що нагнітання обстановки йде. Як би ми тут не заявляли, як би нас не заколисували і керівництво США, а зараз і керівництво НАТО. Кажуть, виправдовуючись, що ні, це ми просто так тренуємося. Але ми люди військові. Якщо навіть тренуємося, то, значить, для чогось. Тому нам заспокоюватися не можна. Навіть якщо у нас за спиною стоїть дійсно потужна армія, як кажуть, друга армія в світі, дуже потужна. Але тим не менше нам заспокоюватися не можна", - сказав він.

Також читайте: "Хто не виконає - йде на спочинок": Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, запропонував "красиву, демократичну" схему розподілу повноважень

Лукашенко зазначив, що аналогічна робота з оновлення плану застосування регіонального групування військ проводиться і в Росії.

"Я вважаю, що Президенту Росії також буде повідомлено про результати цієї роботи", - додав він.

Лукашенко також пояснив, що існування регіонального групування передбачено домовленостями Союзної держави для захисту кордонів на західному напрямку і основу цього групування становлять Збройні Сили Білорусі. У Росії створені сили і засоби, які в разі конфлікту, воєнних дій разом виступають на захист Білорусі та Росії.

Як зазначив начальник Генерального штабу Збройних Сил Білорусі Олександр Вольфович, у переробленому плані уточнено бойовий склад регіонального групування військ.

Також читайте: Грошей у режиму Лукашенка залишилося на кілька місяців, - журналістка

"За п'ять років змінилася і структура, і техніка, і озброєння, з'явилися нові зразки як в Російській Федерації, так і в Республіці Білорусь. Ми не стоїмо на місці, закуповуємо нові зразки. Вони мають більш потужні бойові можливості. Наголос робимо на закупівлю зразків нашого військово-промислового комплексу, купуємо і в Російській Федерації. Адже вирішувати нам завдання треба буде спільно, разом з братами-росіянами, тому і зброя у нас має бути однакова, сполучувана", - пояснив керівник Генштабу.