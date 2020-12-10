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Новини Силовики
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22-річний злодій підпалив будинок на Чернігівщині, але вилізти не зміг і загинув, його поплічника затримали, - поліція. ФОТО

У Чернігівській області 22-річний злодій після крадіжки підпалив будинок, надихався чадного газу і помер, його поплічника затримали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернігівській області в Facebook.

Так, вчора співробітники Чернігівського районного відділення поліції затримали чоловіка, який причетний до заволодіння автомобілем ВАЗ-2108 і крадіжки речей із приватного будинку.

"Під час ліквідації пожежі в будинку в селі Новий Білоус було виявлено тіло чоловіка 1998 року народження. Правоохоронці встановили, що власники будинку були відсутні удома декілька днів. За цей час до їхнього двору проникли невідомі та заволоділи автомобілем ВАЗ-2108, а також упродовж цього часу систематично викрадали з будинку різні речей (човен, інструменти тощо).

Зрештою один з чоловіків підпалив будинок, але сам вибратися не зміг. Він надихався чадного газу і помер. Цей чоловік за вчинення 8 автоугонів та півтора десятка крадіжок був арештований, але суд відпустив його під заставу. Його товариша поліція сьогодні затримала за підозрою у заволодінні автомобілем та крадіжках", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Пожежа в історичній будівлі в центрі Полтави: одна людина загинула, поліція відкрила кримінальне провадження. ФОТОрепортаж

Слідчі відкрили провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України (крадіжка) і 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

22-річний злодій підпалив будинок на Чернігівщині, але вилізти не зміг і загинув, його поплічника затримали, - поліція 01

Фото: сайт поліції

22-річний злодій підпалив будинок на Чернігівщині, але вилізти не зміг і загинув, його поплічника затримали, - поліція 02

Автор: 

пограбування (576) пожежа (4316) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+16
есть суд кармический.. Вот он его не отпустил, и залога не принял.
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10.12.2020 13:52
+14
В конце концов один из мужчин поджег дом, но сам выбраться не смог. Он надышался угарного газа и умер. Этот мужчина за совершение 8 угонов и 1,5 десятка краж был арестован, но суд отпустил его под залог.Источник:https://censor.net/ru/n3236141

Признать суд убийцей, так как, если бы был арестован, то был бы жив...
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10.12.2020 13:51
+13
Подозрительно добрый суд его отпустил...
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10.12.2020 13:48
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Подозрительно добрый суд его отпустил...
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10.12.2020 13:48 Відповісти
есть суд кармический.. Вот он его не отпустил, и залога не принял.
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10.12.2020 13:52 Відповісти
этих дебильных судей надо, через одного, мазать лоб зеленкой
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10.12.2020 14:57 Відповісти
І цього відпустить, може теж в наступному будинку вчадіє !!)))
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10.12.2020 13:50 Відповісти
Если бы. А если заберёт с собой на тот свет невинных людей?
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10.12.2020 13:57 Відповісти
В конце концов один из мужчин поджег дом, но сам выбраться не смог. Он надышался угарного газа и умер. Этот мужчина за совершение 8 угонов и 1,5 десятка краж был арестован, но суд отпустил его под залог.Источник:https://censor.net/ru/n3236141

Признать суд убийцей, так как, если бы был арестован, то был бы жив...
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10.12.2020 13:51 Відповісти
Поджигатель таки номинирован на Премию Дарвина.
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10.12.2020 13:53 Відповісти
Зачем? Что бы выйти после отсидки и зарезать кого нибудь нормального.Возможно это лучший поступок в его жизни. "Згорел на работе"- звучит символично.
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10.12.2020 14:27 Відповісти
Ну что там бьіло бьі после отсидки нам неведомо.
Достоименно нам известно то, что етот недоумок, вьійдя под залог, не успокоился а совершал новьіе кражи и напоследок решил жилье потерпевших спалить.
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10.12.2020 15:12 Відповісти
Ключевое действие в этом всём: суд отпустил его под залог.
Как говорится, шоу маст го он.
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10.12.2020 13:56 Відповісти
Ахах))) премія дарвіна))
Мало того, що ця гнида обікрала людей, то ще й на зиму вирішила їх без житла лишити. Карма)
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10.12.2020 13:58 Відповісти
хозяйвам дома от этого не легче... и обокрали и подпалили еще и вора подсмажило...
спасибо суду, отпустившего это отрепье под залог...
и кто людям майно и дом будет восстанавливать???? ото второй голодранец?
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10.12.2020 14:04 Відповісти
" Этот мужчина за совершение 8 угонов и 1,5 десятка краж был арестован, но суд отпустил его под залог."

Нужно срочно отменять УПК имени мерзавца портнова!
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10.12.2020 14:12 Відповісти
Крадія, ясна річ, не шкода. А от власників будинку, які втратили житло та все майно - реально шкода.
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10.12.2020 14:34 Відповісти
Предлагаю внести норму в УПК об ответственности именно судей , отпускающих таких персонажей на свободу в обмен на какие-то для них мифические формы залогов.Ты, что, судья, не видишь кого отпускаешь под залог?Отпустил такого ублюдка на свободу, тот набедокурил, принес снова горя на приличную сумму, будьте любезны , пан судья, оплатите новое жилье пострадавшим из своего кармана. То-есть, или давайте форму личного поручительства за отпускаемого вами персонажа-рецедивиста , или назначайте залог , но только людям без криминального шлейфа 100 краж 200 угонов. Только персональная ответственность заставит судей не быть халатными и изучать подноготную биографии подсудимых.
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12.12.2020 13:14 Відповісти
 
 