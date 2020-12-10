22-річний злодій підпалив будинок на Чернігівщині, але вилізти не зміг і загинув, його поплічника затримали, - поліція. ФОТО

У Чернігівській області 22-річний злодій після крадіжки підпалив будинок, надихався чадного газу і помер, його поплічника затримали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернігівській області в Facebook.

Так, вчора співробітники Чернігівського районного відділення поліції затримали чоловіка, який причетний до заволодіння автомобілем ВАЗ-2108 і крадіжки речей із приватного будинку.

"Під час ліквідації пожежі в будинку в селі Новий Білоус було виявлено тіло чоловіка 1998 року народження. Правоохоронці встановили, що власники будинку були відсутні удома декілька днів. За цей час до їхнього двору проникли невідомі та заволоділи автомобілем ВАЗ-2108, а також упродовж цього часу систематично викрадали з будинку різні речей (човен, інструменти тощо).

Зрештою один з чоловіків підпалив будинок, але сам вибратися не зміг. Він надихався чадного газу і помер. Цей чоловік за вчинення 8 автоугонів та півтора десятка крадіжок був арештований, але суд відпустив його під заставу. Його товариша поліція сьогодні затримала за підозрою у заволодінні автомобілем та крадіжках", - сказано в повідомленні.

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Слідчі відкрили провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України (крадіжка) і 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Фото: сайт поліції