254 тис. учасників війни з російськими окупантами отримали соціальну картку учасника АТО

Голова правління Всеукраїнського об'єднання учасників АТО "Українці-Разом" Руслан Руденко повідомив, що 254 тис. учасників бойових дій в Україні отримали соціальну картку учасника АТО.

Про це Руденко заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Спочатку долучилися до цієї програми ті підприємці, небайдужі українці, які з 2014 року всі зусилля докладали для допомоги на фронті, далі ми розширили ці межі і почали залучати національні мережі, за що ми їм дуже вдячні. Це показало, що програма ефективна, дієва. На сьогодні кожен другий учасник бойових дій, навіть понад половину учасників бойових дій, це 254 тис., отримали такі картки", - зазначив Руденко.

За його словами, до програми вже приєдналися понад 2.5 тис. підприємців, малий і середній бізнес.

"За ці роки програма не мало не багато, але надала вже 918 млн грн. Якщо розділити на 254 тис., можливо, виходить не така велика сума на кожного учасника бойових дій за ці п'ять з половиною років. Але в цілому це дуже суттєва адресна недержавна допомога", - сказав Руденко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2019 році 178 тис. учасників бойових дій в Україні отримали соціальну картку учасника АТО.

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