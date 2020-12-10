Негода в Україні: в трьох областях України по всіх дорогах державного значення ввели обмеження на рух вантажівок та автобусів

Із метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів у русі автотранспорту з 11 години вводиться обмеження на рух вантажного автотранспорту та автобусів по всіх дорогах державного значення Тернопільської, Рівненської та Хмельницької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

"До уваги водіїв! У зв'язку з несприятливими погодними умовами склалася складна ситуація із забезпечення проїзду автотранспорту на автодорогах державного значення області. З метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів у русі автотранспорту з 11 години вводиться обмеження на рух вантажного автотранспорту та автобусів по всіх дорогах державного значення Тернопільської області", - сказано в повідомленні.

Також аналогічне обмеження введено по дорогах державного значення Рівненської області.

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"Будьте уважні та обережні. Якщо ви опинилися у важкій ситуації - телефонуйте на спецлінію 102", - додали у відомстві.

Пізніше в ДСНС додали, що таке ж обмеження введено і в Хмельницькій області.

За даними рятувальників, "тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів введено на час обробки спецтехнікою дорожнього покриття".







Фото: сайт МВС