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Суд з обрання запобіжного заходу Януковичу пішов на перерву. Безкоштовний адвокат попросив час для ознайомлення зі справою

Суд з обрання запобіжного заходу Януковичу пішов на перерву. Безкоштовний адвокат попросив час для ознайомлення зі справою

Сьогодні, 10 грудня, Печерський районний суд Києва продовжив засідання з розгляду клопотання Офісу генерального прокурора про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Вікторові Януковичу в "справі Майдану".

Інтереси Януковича буде представляти безкоштовний адвокат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На засідання у четвер захисники Януковича за договором не з'явилися, його інтереси представляє безкоштовний адвокат, призначений постановою суду напередодні вночі.

Державний адвокат попросив суд час для ознайомлення з матеріалами клопотання, суд оголосив перерву на три години для надання захиснику такої можливості.

У середу суд весь день розглядав клопотання учасників процесу, так і не розпочавши клопотанням по суті. Після тригодинної перерви на засідання, яке продовжилося в ніч на четвер, захист Януковича не з'явився, після чого суд виніс постанову про надання Януковичу безкоштовного адвоката і перенесення слухання на 12 годину четверга.

Трансляція судового засідання велася на Ютюб-каналі "Судова влада".

Раніше Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича і направив клопотання про обрання запобіжного заходу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Януковичу дадуть безкоштовного адвоката - його захисники не з'явилися на суд

суд (11665) Янукович Віктор (10778)


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Топ коментарі
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Суд по избранию меры пресечения Януковичу ушел на перерыв. Бесплатный адвокат попросил время для ознакомления с делом - Цензор.НЕТ 1411
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10.12.2020 14:23
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Внук Брежнева и сын танкиста Берегового
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10.12.2020 14:44
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Суд з обрання запобіжного заходу Януковичу пішов на перерву. Безкоштовний адвокат попросив час для ознайомлення зі справою - Цензор.НЕТ 2173
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10.12.2020 14:35
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Суд по избранию меры пресечения Януковичу ушел на перерыв. Бесплатный адвокат попросил время для ознакомления с делом - Цензор.НЕТ 1411
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10.12.2020 14:23 Відповісти
Цирк шапито
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10.12.2020 14:26 Відповісти
Суд з обрання запобіжного заходу Януковичу пішов на перерву. Безкоштовний адвокат попросив час для ознайомлення зі справою - Цензор.НЕТ 2173
показати весь коментар
10.12.2020 14:35 Відповісти
Суд з обрання запобіжного заходу Януковичу пішов на перерву. Безкоштовний адвокат попросив час для ознайомлення зі справою - Цензор.НЕТ 6740
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10.12.2020 14:37 Відповісти
Внук Брежнева и сын танкиста Берегового
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10.12.2020 14:44 Відповісти
Безкоштовний адвокат бува не "ведмедчук"?
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10.12.2020 14:40 Відповісти
95 квартал решил реанимировать предателя государства,который разрешил российским оккупантам зайти на нашу украинскую землю,
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10.12.2020 14:41 Відповісти
Суд з обрання запобіжного заходу Януковичу пішов на перерву. Безкоштовний адвокат попросив час для ознайомлення зі справою - Цензор.НЕТ 4963

То була Україна, там жили українці, до самого дону, Вороніжська об, І багато інших! То все Україна!А Януковощ земли Донбасса ещё продал московской Орде
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10.12.2020 15:05 Відповісти
Так при совках же нас угнетали, не давали развиваться нашей певучей украинской мове, запрещали одевать, а тем более фотографироваться в украинских национальных одеждах? Или что то я не то написал? )
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10.12.2020 15:32 Відповісти
А где написана,что я против вас что то имею,я свою мысль излагаю
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10.12.2020 18:14 Відповісти
2 тонны бумаг прочесть за 3 часа?
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10.12.2020 15:11 Відповісти
Да расстрелять его и дело с концом! На майдане же решили что он не прав - значит расстрелять!!!

Вот только верните ему межигорье, найдите его золотой унитаз и его золотой батон (если они существовали) и можно расстреливать.
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10.12.2020 15:30 Відповісти
резинку тянут и воду варят
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11.12.2020 01:01 Відповісти
 
 