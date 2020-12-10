Суд з обрання запобіжного заходу Януковичу пішов на перерву. Безкоштовний адвокат попросив час для ознайомлення зі справою

Сьогодні, 10 грудня, Печерський районний суд Києва продовжив засідання з розгляду клопотання Офісу генерального прокурора про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Вікторові Януковичу в "справі Майдану".

Інтереси Януковича буде представляти безкоштовний адвокат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На засідання у четвер захисники Януковича за договором не з'явилися, його інтереси представляє безкоштовний адвокат, призначений постановою суду напередодні вночі.

Державний адвокат попросив суд час для ознайомлення з матеріалами клопотання, суд оголосив перерву на три години для надання захиснику такої можливості.

У середу суд весь день розглядав клопотання учасників процесу, так і не розпочавши клопотанням по суті. Після тригодинної перерви на засідання, яке продовжилося в ніч на четвер, захист Януковича не з'явився, після чого суд виніс постанову про надання Януковичу безкоштовного адвоката і перенесення слухання на 12 годину четверга.

Трансляція судового засідання велася на Ютюб-каналі "Судова влада".

Раніше Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича і направив клопотання про обрання запобіжного заходу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

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