Суд з обрання запобіжного заходу Януковичу пішов на перерву. Безкоштовний адвокат попросив час для ознайомлення зі справою
Сьогодні, 10 грудня, Печерський районний суд Києва продовжив засідання з розгляду клопотання Офісу генерального прокурора про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Вікторові Януковичу в "справі Майдану".
Інтереси Януковича буде представляти безкоштовний адвокат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
На засідання у четвер захисники Януковича за договором не з'явилися, його інтереси представляє безкоштовний адвокат, призначений постановою суду напередодні вночі.
Державний адвокат попросив суд час для ознайомлення з матеріалами клопотання, суд оголосив перерву на три години для надання захиснику такої можливості.
У середу суд весь день розглядав клопотання учасників процесу, так і не розпочавши клопотанням по суті. Після тригодинної перерви на засідання, яке продовжилося в ніч на четвер, захист Януковича не з'явився, після чого суд виніс постанову про надання Януковичу безкоштовного адвоката і перенесення слухання на 12 годину четверга.
Трансляція судового засідання велася на Ютюб-каналі "Судова влада".
Раніше Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича і направив клопотання про обрання запобіжного заходу на повторний розгляд до суду першої інстанції.
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То була Україна, там жили українці, до самого дону, Вороніжська об, І багато інших! То все Україна!А Януковощ земли Донбасса ещё продал московской Орде
Вот только верните ему межигорье, найдите его золотой унитаз и его золотой батон (если они существовали) и можно расстреливать.