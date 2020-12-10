Волонтерка Юсупова просить допомогти ліками українським воїнам у госпіталі і на фронті

Волонтерка Наталія Юсупова розповіла про допомогу пораненим воїнам в Ірпінському госпіталі і просить допомогти бійцям у лікарні і на фронті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це волонтерка повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Щотижня ми їздимо до Ірпінського госпіталя, вчора якраз відвідували хлопців. У відділенні ампутантів 14 воїнів з ампутацією. Відвезли їм теплі куртки, кофти, шапки, футболки, продукти, багато соків, кави. Зараз на фронт потрібно 1200 км кабелю, а це 14 тис., протизастудні ліки і потрібно купити медикам дексалгін і кетанов в ампулах. За звітами. Два тактичні рюкзаки відправила (18 тис.), 4 тис. розвідникам, 5 тис. і 4,500 тис. онкохворим Володі і Віктору, куртки, черевики, шапки 8600 і 6 тис. грн, сьогодні тільки на ліки 7200 тис. Відправила дві посилки в Авдіївку, маски, антисептики і каву. Ще замовила ковдри вовняні на фронт. Дуже багато прохань з ліків, а це дуже дорого зараз. Люди, допомагайте, хто чим може і як може. Час важкий, але нашим захисникам в крижаних окопах набагато важче", - йдеться в повідомленні.

Картки для допомоги: 5358 3853 2000 2464 або 5375 4115 0042 7369 монобанк, Юсупова

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