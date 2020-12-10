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Волонтерка Юсупова просить допомогти ліками українським воїнам у госпіталі і на фронті

Волонтерка Юсупова просить допомогти ліками українським воїнам у госпіталі і на фронті

Волонтерка Наталія Юсупова розповіла про допомогу пораненим воїнам в Ірпінському госпіталі і просить допомогти бійцям у лікарні і на фронті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це волонтерка повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Щотижня ми їздимо до Ірпінського госпіталя, вчора якраз відвідували хлопців. У відділенні ампутантів 14 воїнів з ампутацією. Відвезли їм теплі куртки, кофти, шапки, футболки, продукти, багато соків, кави. Зараз на фронт потрібно 1200 км кабелю, а це 14 тис., протизастудні ліки і потрібно купити медикам дексалгін і кетанов в ампулах. За звітами. Два тактичні рюкзаки відправила (18 тис.), 4 тис. розвідникам, 5 тис. і 4,500 тис. онкохворим Володі і Віктору, куртки, черевики, шапки 8600 і 6 тис. грн, сьогодні тільки на ліки 7200 тис. Відправила дві посилки в Авдіївку, маски, антисептики і каву. Ще замовила ковдри вовняні на фронт. Дуже багато прохань з ліків, а це дуже дорого зараз. Люди, допомагайте, хто чим може і як може. Час важкий, але нашим захисникам в крижаних окопах набагато важче", - йдеться в повідомленні.

Картки для допомоги: 5358 3853 2000 2464 або 5375 4115 0042 7369 монобанк, Юсупова

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Автор: 

допомога (8322) Донбас (22354) волонтери (1331) Юсупова Наталія (194)


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А из своих средств волонтер Юсупова не хочет помочь? "Син - Олександр, з 18 років живе та навчається в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондоні , в майбутньому збирається повернутися в Україну, щоб стати політиком". "Колекціонує сукні від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96 Валентіно Гаравані ." (Википедия) От так. Сразу после обучения в Лондоне в политику! Не меньше. А мама будет продолжать коллекционировать платьишки по 50 000 гривен. Хорошо живут наши волонтеры...
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10.12.2020 14:44 Відповісти
Юсупова, а слабО продать на аукционе футбольный трофей от Бекхема? И купить шапочки и куртки, и даже, кофты ребятам в госпитале Ирпеня. Это ужас, конечно, что ампутанты нуждаются в теплых вещах. Алё, главрач госпиталя. У вас реально такой ужас?
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10.12.2020 15:02 Відповісти
Ага, все вам всё должны...
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10.12.2020 19:06 Відповісти
Очень странный ваш комент, Paulo Kit.
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10.12.2020 19:14 Відповісти
Атнюдь.
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10.12.2020 19:50 Відповісти
А расстрелять тех, кто должен снабжать - не просит никто?
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10.12.2020 15:07 Відповісти
+
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10.12.2020 15:51 Відповісти
Я вибачаюся, можливо я не зовсім коректно відповім, але я після 21 квітня 2019 року перестав допомагати армії, після того, як більшість військових проголосувало за малороса.
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10.12.2020 15:55 Відповісти
 
 